Tjednik Globus jučer je objavio nezgodnu priču o ministru Goranu Mariću. U imovinskoj kartici naveo je da ima vikendicu vrijednu 850.000 kuna, no stručnjaci je procjenjuju na najmanje tri milijuna. I to nije jedini problem. Kuću u Živogošću kupio je od poduzetnika Zvonka Šarića, vlasnika tvrtke H. B. inženjering, za koju je DORH tvrdio da je bila upetljana u Fimi Mediju. Gospodin Šarić pritom je direktor firme Sjajna Svjetlost koja je prošle godine pobijedila na natječaju Ministarstva državne imovine i tako kupila vilu u Zagrebu u kojoj je ranije bio smješten Ured bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića. Vila na Šalati imala je početnu cijenu od 6 milijuna i 200 tisuća kuna, no prodana je za 5 i pol milijuna kuna.

Nakon cjelodnevne šutnje, ministar Marić sinoć je za Večernji komentirao aferu.

Zabavan mu je glavni argument, izvučen u naslov, kako je “zanimljivo da se nakon sedam godina netko bavi vrijednošću njegove vikendice”, no još je bolje opravdanje za apartman u vlasništvu supruge. U imovinskoj kartici naveo je kako mu je površina 56 kvadrata, iako u zemljišnim knjigama piše da ima 47,45, a s pristupnom terasom, lođom i parkirališnim mjestom 80,1 kvadrata.

“Taj apartman i u kupoprodajnom ugovoru i u stvarnosti ima površinu od 56 četvornih metara, no u zemljišnim knjigama pripojena mu je i terasa i parking”, lijepo je objasnio.

Neobična zapošljavanja obitelji

U ožujku 2017. Nova TV u nastavcima je otkrivala neobična zapošljavanja njegove obitelji. Počeli su s bratom koji je imenovan za člana uprave u jednoj od tvrtki HŽ-a, a nešto ranije iz te je uprave jedan član razriješen. Dan kasnije, ministar je održao jednu od živopisnijih presica na kojoj je izgovarao sljedeće rečenice:

“Mora li čovjek parazitirati, ako ima brata? Mora li biti kao paprat, uš?!”

“Životopis moga brata je besprijekoran. Njegov intelektualni kapacitet integriran je u HŽ”.

“Njemu nije potrebna ručica mlađeg brata da ga voda”.

“Pitam se, je li u Hrvatskoj poželjno imati brata? Je li zabranjeno imati brata”?

O izjavi o zatvaranju Rafinerije Sisak

Bila bi šteta ne prisjetiti se situacije kad je Hrvoje Krešić s N1 suočio ministra Marića s izjavom od prije nekoliko godina kada je rekao kako će “napustiti politiku ukoliko se zatvori Rafinerija Sisak”.

VJERODOSTOJNO ❗️❗️❗️“Radi vjerodostojnosti kolega i mene jasno i javno obećajemo – nećemo dopustiti zatvaranje rafinerije u Sisku zbog značaja za gospodarstvo i jačanja ovog kraja. Prije ćemo se prestati baviti politikom nego dopustiti zatvaranje rafinerije!”Goran Marić, prvi na listi HDZ-a u 6. izbornoj jedinici, na predstavljanju kandidata s liste predsjednicima organizacija HDZ-a s područja Sisačko-moslavačke županije (22.8. 2016.)Izvor: Radio Banovina Gepostet von Miro Bulj am Freitag, 28. Dezember 2018

U siječnju ove godine Vlada je objavila da se rafinerija zbilja zatvara, a ministar je reagirao ovako:

KREŠIĆ: Kako ste mogli tako nešto reći sa svojim iskustvom u politici?

MARIĆ: Vi mene namjerno provocirate, a ja ozbiljno razgovaram, a vi izbjegavate to. Kažem da sam rekao da ću se zalagati da ne dođe do zatvaranja i ako bi bilo do mene ja bi dao ostavku. Da ja mogu odlučiti da se ne zatvori dao bi ostavku.

KREŠIĆ: Kako ste se mogli zalagati za to?

MARIĆ: Pa, politički.

KREŠIĆ: Kako konkretno?

MARIĆ: Zagovarajući da se ispune ugovorne obveze, da Uprava razmisli je li to ekonomski opravdano, ali ne mogu ja odlučivati ono što Uprava odlučuje.

KREŠIĆ: Vi ste ministar državne imovine, je li INA državna imovina?

MARIĆ: Ne, nije INA državna imovina, država ima u portfelju dionice. O poslovnim odlukama INA-e odlučuje Uprava i Nadzorni odbor. Zna se kako Uprava donosi odluke i zna se da niti jedan ministar pa ni ministar državne imovine ne može utjecati da poslovna odluka bude takva i takva. To nisam nikada radio niti ću raditi, ali ću inzistirati da se donose odluke u interesu RH. U interesu RH je da se ne zatvara rafinerija u Sisku, ali to je poslovna odluka INA-e i na to ne utječe ministar. Da mogu utjecati na to da se rafinerija ne zatvori, a ona se zatvori, ja bi otišao iz politike.

KREŠIĆ: Vi ste političar koji može moralnim činom pokazati da se s tako nečim ne slaže. Na to ste ciljali, meni se čini. Zato možete reći – Ne želim biti dio Vlade koja je ovo dopustila.

MARIĆ: Ova Vlada ne može to učiniti. Vlada ne donosi takve odluke, ne znam razumijete li sustav funkcioniranja politike.

KREŠIĆ: Rečenica je ako dođe do zatvaranja rafinerije, ja ću…

MARIĆ: To nije ta rečenica.

KREŠIĆ: Hoćete da Vam je pustim?

MARIĆ: Pustite, ja znam u kojem sam kontekstu govorio. Ja jasno do znanja dajem svoje političke stavove. Kao ekonomist podržavam najviše proizvodnu djelatnost, znam kako ekonomist koliko je to bitno za RH. Znam koliko se proizvodnja godinama zapuštala što je dovelo do ovisnosti o nekim uslužnim djelatnostima. Na to politički pokušavam ukazivati, ali na odluke ne mogu utjecati. Kad ne bih izvršio to što zagovaram, otišao bih iz politike odmah… Mi smo se u kampanji zalagali za spas Petrokemije i da ne dođe do zatvaranja Rafinerije Sisak. Ne spominje se da je Petrokemija spašena. Ministarstvo državne imovine je imalo presudnu ulogu u dokapitalizaciji Petrokemije, ali ne može utjecati na zatvaranje rafinerije.

KREŠIĆ: Dopustite da Vas citiram – Prije ćemo se prestati baviti politikom nego dopustiti zatvaranje…

MARIĆ: Prije bih se prestao baviti politikom nego odustao od zalaganja za ono za što se cijeli život zalažem.

KREŠIĆ: Niste rekli zalaganje, nego zatvaranje. Prije ću se prestati baviti politikom nego dozvoliti…

MARIĆ: Nisam nikad rekao u životu dozvoliti jer to nije u duhu hrvatskog jezika.