Predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih gostovala je danas na N1 televiziji gdje je pokušala objasniti zašto se njena stranka tako snažno protivi potpisivanju Marakeškog sporazuma. Prvo je pričala kako je sve stvar dojma, a njen dojam je da taj dokument ohrabruje migracije.

Rekla je, citiramo, ovako “Mislim, kada pročitate knjigu, kao lektiru o osnovnoj, srednjoj ili u bilo kojem razredu bilo koje škole, nakon neke knjige ostaje neki dojam zbog čega ćete pamtiti tu knjigu puno više zbog broja cipela koje je nosio glavni lik. E pa tako je i ovaj dokument. Dakle on u potpunosti zrači time da se ohrabruju migracije. Njih se pokazuje kao nešto pozitivno.”

Novinar Ivan Skorin pokušao joj je objasniti kako on to u dokumentu nije pronašao i pitao ju je iz čega točno to zrači.

Problematično joj je što su migracije ljudsko pravo

Gospođa Esih kaže kako se unutra prvi put migracije stavljaju na razinu ljudskih prava i to je joj je ozbiljno problematično. “Ukoliko postoji mogućnost da se bilo kakva migracija proglasi legalnom, to znači da mi sutra svaku ilegalnu migraciju možemo doživjeti ljudskim pravom”, rekla je i dodala kako se zna što su ljudska prava i da u njih nitko ne želi dirati, a posebno njena stranka Neovisni za Hrvatsku.

A onda je pokušala poentirati time kako se Hrvatska, potpisivanjem ovog sporazuma, obvezuje, barem moralno. Marakeški sporazum se, inače, ne potpisuje jer je riječ o pravno neobvezujućem dokumentu.

Možda želite pogledati video, zbilja je senzacionalan

Voditelj ju je na kraju pitao je li njoj onda zbilja u cijelom tom sporazumu sporan dojam, a ne neki dio sporazuma. Gospođa Esih ponovila je kako joj je sporno to što se migracije stavljaju na razinu ljudskih prava, ali i ovo: “prijeti se kaznenim progonom svima onima koji imaju nešto loše reći o migracijama jer su one, zaboga, sad postale ljudsko pravo. I briše se granica između ilegalnih i legalnih migracija. Ona postaje toliko tanka, a ona je najbitnija.

Snažno vam sugeriramo da pogledate ovaj istup gospođe Esih, prilično smo sigurni da je najzabavnije što ćete danas vidjeti.