Gospođa zbog koje je Bandić urlao na pročelnika na sudu je, zgodno, zaboravila da joj je gradonačelnik dio obitelji

U ponedjeljak je na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno suđenje Milanu Bandiću i suradnicima za aferu Agram. Svjedočila je Milkica Macan, žena koju je zagrebački gradonačelnik spomenuo u tajno snimljenim razgovorima u kojima se čuje kako Bandić dogovara zapošljavanja u gradskoj upravi, koeficijente plaća zaposlenika i raspored sjedenja. Radi se o gospođi zbog koje je Bandić urlao na svog nekadašnjeg pročelnika Vidoja Buluma i nazivao ju “malom iz familije”.

Ova gospođa dobila je premještaj iz kafića u gradskoj upravi na mjesto tehničarke za unos podataka i interne dostave. No, pri tome joj se koeficijent plaće nije izmijenio, na što se požalila Bandiću. On je kasnije zbog toga urlao na Buluma.

U prilično smušenom svjedočenju Milkica Macan nije se mogla sjetiti razgovora s Bandićem, a pokušala je prešutjeti i da joj je zagrebački gradonačelnik dio obitelji. Konkretno, Bandićeva sestra je strina njezinom suprugu. Iako to u današnjem iskazu nije spominjala, gospođa Macan to je izjavila ranije tijekom istrage pa ju je sutkinja na to i podsjetila. Upitana zašto to danas nije spomenula, gospođa Macan je rekla kako nije bila sigurna što točno spada u srodstvo.

'mala iz familije' pokušala je uvjeriti sud da ne zna što je srodstvo, pa ju je trebalo podsjetiti da je Bandićeva sestra strina njezinom mužu #aferaAgram #milanbandic #sramotica pic.twitter.com/YK8rttgHXf — Ana Raic-Knezevic (@AnaRaicKnezevic) April 29, 2019

Ne sjeća se je li s premještajem dobila veću plaću

Gospođa Macan naglasila je kako je njezin premještaj bio rezultat njezinog ranijeg truda i rada te da je očito uočen njezin potencijal. Kakav je to potencijal bio na radnom mjestu u kafiću za poslove unosa podataka, nije mogla objasniti. No, budući da se u međuvremenu prekvalificirala za upravnog referenta, zaključila je da bi zbog toga trebala dobiti i veću plaću.

To je Bandiću i rekla u razgovoru što su ga istražitelji snimili 20. siječnja 2014. godine. Iako je potvrdila da je to njezin glas, svjedokinja se razgovora nije mogla sjetiti te je tvrdila kako inače ne komunicira s gradonačelnikom.

Tvrdila je još kako ne zna zašto je baš na dan kada je ona dobila premještaj izmijenjen pravilnik pa za to njezino novo radno mjesto više nije bila potrebna vozačka dozvola. Naime, gospođa Macan nema vozačku dozvolu. Upitana je li na novom radnom mjestu dobila veću plaću, Macan je rekla da manju plaću nije dobila, a da se ne sjeća je li bila ista ili malo veća.

Svjedočila je i gospođa za koju je izmišljeno radno mjesto

Danas je svjedočila i Zrinka Majerović, gospođa čije je zapošljavanje u Gradu Zagrebu također sporno USKOK-u. Njezino je radno mjesto, kako se moglo čuti iz tajno snimljenih razgovora, naprosto izmišljeno za nju. Gospođa Majerović potvrdila je danas na sudu da je prije zapošljavanja razgovarala s pročelnikom Bulumom. Do tada je radila u Državnom inspektoratu, kao pomoćnica za ljudske resurse. Kada se, kako kaže, inspektorat počeo raspadati, tražila je rješenje. Kontaktirala je pročelnika Miru Lacu koji joj je rekao da pošalje životopis.

Nije znala objasniti je li ispunjavala uvjete za novo radno mjesto u gradskoj upravi. U magli joj je, tvrdi, da je u USKOK-u ranije izjavila kako joj je Laco javio da je o njezinom premještaju razgovarao i s gradonačelnikom Bandićem.

Kaže i kako do prosinca 2013., dok nije prešla u gradsku upravu, nije znala na kojem će radnom mjestu raditi. No, u sudskom spisu stoji njezina izjava iz studenog te godine, dakle mjesec dana ranije, kada je Državnom inspektoratu napisala da prelazi u Grad Zagreb na jednu od čelnih pozicija u odjelu za ljudske resurse. Potvrdila je i da je u Gradu Zagrebu dobila nešto veću plaću te da je njezin suprug, Mate Majerović, inače pročelnik Zavoda za kirurgiju KBC Zagreb, poznanik s Milanom Bandićem.