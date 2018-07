Odluka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da lani u prosincu ne isplati cijelu Božićnicu djelatnicima Zagrebačkih Holdinga, pa onda promjena mišljenja mjesec dana kasnije kada im je ipak nadoplatio do punog iznosa, koštat će Grad najmanje 1.076.250 kuna. Toliko će, u najmanju ruku, iznositi sudski troškovi procesa koje su zaposlenici Holdingove podružnice Čistoća, njih 861, podnijeli Općinskom radnom sudu u Zagrebu tražeći isplatu cijele božićnice.

Gospodin Bandić još je početkom siječnja poslao naputak predsjednici uprave Zagrebačkog Holdinga, Ani Stojić Deban, da se zaposlenicima ne isplati cijela božićnica. Umjesto 2.884, dobili su 1.250 kuna. Učinio je to jer su prema kolektivnom ugovoru ti zaposlenici primali ukupno 6.900 neto kuna božićnice i regresa godišnje, dok je 11 tisuća zaposlenika gradske uprave prema kolektivnom ugovoru imalo pravo tek na 2.500 kuna božićnice i regresa.

Za Bandića to nije bilo pravedno, te je svojim naputkom želio ispraviti nepravdu. Nakon što su mu sindikati najavili tužbe zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora otvoreno se konfrontirao s njima. Poručio im je da se manje slikaju, a više rade, te ih podsjetio na okrutno privatno poduzetništvo, gdje bi se, kako je rekao, mogli slikati.

Kako je gradonačelnik objasnio svoju odluku

“Oni nisu manekeni, nego djelatnici gradskih službi koji imaju plaću 30 posto višu nego bilo koji grad u Republici Hrvatskoj. Toga moraju biti svjesni. To se odnosi i na mene, i bilo bi i meni bolje da se manje slikam, a da više delam, a njima isto tako”, govorio je o sindikalnim predstavnicima zaposlenika u Zagrebačkom Holdingu. Tvrdio je i da nije znao za takve odredbe kolektivnog ugovora u Zagrebačkom Holdingu, jer da je, poručio je, sigurno bi ga i ranije promijenio.

U idućih nekoliko tjedana Bandić se predomislio, te 19. siječnja ipak odlučio isplatiti cijelu božićnicu. Učinio je to nakon što su sindikati zaprijetili tužbama, a neki zaposlenici Zagrebačkog Holdinga su ih i podnijeli. Tada se procjenjivalo da bi ukupan trošak mogao biti i 15 milijuna kuna. Možemo samo pretpostaviti da je to bio razlog zbog kojeg je i preostali dio božićnice isplaćen. No, dodatnog troška za gradski budžet ipak će biti.

Jednostavno nisu poštivali kolektivni ugovor

Vrlo brzo počele su stizati i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu. Prema njima Zagrebački Holding mora svakom radniku koji je podnio tužbu isplatiti kamate na iznos od 1.634 kuna na razdoblje od 21. prosinca 2017. do 21. siječnja 2018., što i nije tako značajan iznos. Holding je pritom dužan podmiriti i 1.250 kuna parničnih troškova. Telegramu je sa suda potvrđeno da je 861 zaposlenika Čistoće podnijelo tužbe.

Jednostavnom računicom ukupan iznos sudskih troškova što će ih Zagrebački Holding morati podmiriti zbog Bandićevog pokušaja smanjivanja božićnica, doseže 1.076.250 kuna. U presudi se navodi kako Zagrebački Holding ima kolektivni ugovor iz 2002. koji neisplatom cijele božićnice jednostavno nije poštivan. Predstavnicima Holdinga nije puno pomoglo to što se Bandić na kraju predomislio, jer su radnici tužbom tražili zatezne kamate zbog kašnjenja s isplatom te sudske troškove. Sud im je te troškove i kamate nepravomoćno i dosudio.