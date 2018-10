USKOK je danas, kao što smo ranije pisali, u samom finišu suđenja za aferu štandovi, izmijenio optužnicu kojom je Bandiću na teret osim zloporabe položaja i ovlasti stavljeno i trgovanje utjecajem. “Ovo je sada i službeno politička optužnica”, bio je komentar koji se nakon te USKOK-ove odluke mogao čuti od obrane gradonačelnika Milana Bandića, njegovog pročelnika Ivice Lovrića i bivše šefice Zagrebačkih tržnica Zdenke Palac.

Trgovanje utjecajem kazneno je djelo za koje se može izreći kazna do pet godina zatvora i to onoj osobi koja iskoristi svoj službeni ili društveni položaj, odnosno utjecaj za posredovanje u određenom slučaju. Ovdje je u pitanju, kao što je poznato, pogodovanje udruzi U ime obitelji Željke Markić. Ona je u rujnu 2014. godine počela organizirati prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom” u čemu joj je gradonačelnik Zagreba pristao pomoći.

Detalji nove USKOK-ove optužnice

Bandić je u svojoj obrani u nekoliko navrata istaknuo kako je takav način biranja zastupnika bio i njegov politički cilj, zbog čega je pristao podržati inicijativu Željke Markić. U optužnici što ju je USKOK danas izmijenio sasvim precizno piše upravo to: “Gradonačelnik je podržao akciju U ime obitelji zbog vlastitog političkog interesa”.

Zatim se dodaje da je “s ciljem ostvarenja svojih osobnih i političkih interesa na teret poreznih obveznika Grada Zagreba” Bandić inzistirao da upravo on odlučuje o vizualnom izgledu materijala kojima će se propagirati akcija Željke Markić. Inzistirao je i da se materijali distribuiraju po cijeloj Hrvatskoj, jer u protivnom Grad Zagreb neće dati financijsku potporu. Prema stavu USKOK-a navedenom u novoj optužnici, za to nije bilo nikakvog razloga, odnosno Grad Zagreb nije trebao snositi taj trošak.

Plakati, letci, radijski spotovi…

Dalje je opisano što je sve Ivica Lovrić učinio da se realizira pokroviteljstvo Grada Zagreba nad akcijom udruge U ime obitelji. Tako je naručio tisak i isporuku jumbo plakata i letaka koji su distribuirani diljem Hrvatske. Bandić je pak, koristeći svoj položaj gradonačelnika, od šefice Zagrebačkih tržnica tražio da Željki Markić i njezinim suradnicima ustupi besplatno štandove za prikupljanje potpisa.

Konačno je 19. rujna 2014. Bandić donio i zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva ove akcije, koji, međutim, nije uključivao financijsku potporu.

Ključan detalj protiv Bandića

Nakon toga slijedi novi moment u kojem gradonačelnik koristi svoj društveni utjecaj. Naime, saznavši da prikupljanje potpisa ne ide prema očekivanjima, odnosno da građani ne daju dovoljnu podršku referendum o izboru zastupnika imenom i prezimenom, pobojao se da bi cijela referendumska inicijativna mogla propasti. Zato 1. listopada 2014., bez konzultacija sa Željkom Markić, traži od Lovrića da dogovori snimanje radijskog spota putem kojeg bi se inicijativa dodatno reklamirala. To je i učinjeno, a grad je, prema stavu USKOK-a, dodatno oštećen.

Ukupno je, kako se sumnja, Bandić oštetio gradski proračun za 308 tisuća kuna. On to, kao i Ivica Lovrić i Zdenka Palac, negira. Naime, Bandić uvjerava da je imao pravo potpisati zaključak o pokroviteljstvu inicijative U ime obitelji te da je namjeravao naknadno donijeti i novi zaključak kojim bi svi troškovi bili podmireni. Objašnjava da je to na temelju gradskog statuta i ostalih propisa bio ovlašen napraviti. U međuvremenu je bio uhićen, a njegova zamjenica Sandra Švaljek odbila je platiti troškove Željki Markić.