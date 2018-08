Guardian je danas objavio veliku priču naslovljenu ‘Hrvatska policija mlati i pljačka’ izbjeglice koje prelaze iz Bosne. Reportažu iz Velike Kladuše potpisuje Shaun Walker, njihov stalni dopisnik iz srednje i istočne Europe koji je svojedobno desetak godina proveo u Moskvi.

“Oni sretni pobjegli su samo s razbijenim mobitelima. Nesretniji prepričavaju kako su ih mlatili. Mnogi tvrde kako su im ukradene ozbiljne svote novca”, uvod je u članak u kojem se autor poziva na svjedočanstva migranata i volontera koji tvrde kako hrvatska policija sustavno provodi nasilje nad migrantima i izbjeglicama koji kroz našu zemlju pokušavaju proći do Zapada.

Novinar nadalje tvrdi kako su mu deseci muškaraca u Bihaću i Velikoj Kladuši prepričavali nasilne epizode s hrvatskom policijom. Žene s kojima je razgovarao uglavnom su kazale da njih nisu dirali. Neke su ipak prepričale kako su i njih tukli ili tjerali da se obnaže kako bi ih pretražili.

‘Poderali su mi putovnicu i zatim su me počeli tući’

Chouaïb, 30-godišnjak iz Alžira koji se, kao i ostali, Guardianu predstavio samo imenom, tvrdi kako su mu uzeli više od tisuću eura: “Poderali su mi putovnicu i zatim su me počeli tući pendrecima. Riskiraš život u ovim brdima. Ne spavaš. Znaš da ćeš možda umrijeti. OK, policija te može uhvatiti i poslati nazad, to bi bilo normalno. Ali zašto nas tuku? Zašto nas ponižavaju?”.

Karolina Augustova, volonterka udruge No name kitchen u Velikoj Kladuši, koja skuplja svjedočanstva maltretiranih posljednja dva mjeseca, kaže da je hrvatska policija pokrala veliku većinu ljudi koji su pokušali prijeći granicu. U najboljem slučaju, uništili su im telefone. “Između 60 i 70 posto njih prijavljuje policijsko nasilje”, kaže.

Priče potvrđuje voditelj Crvenog križa

Guardian je razgovarao i s voditeljem Crvenog križa za to područje, Huseinom Kučićem. Novinar ga je pitao je li istina da hrvatska policija provodi sustavno nasilje nad migrantima. “Ne možemo sa sigurnošću reći da je to slučaj sa svakom osobom, u svakoj situaciji; no prema onome što sam vidio, odgovor je da”, kazao je gospodin Kučić.

U tekstu je citiran i djelatnik međunarodne organizacije koji nema ovlasti govoriti javno, stoga je njegova izjava navedena bez potpisa. “Možda nije svaka priča istinita, no svaki dan pojavi se nekoliko novih. Previše je prijava da bismo to ignorirali”.

Na kraju članka objavljena u svjedočanstva izbjeglica i migranata s kojima je Walker razgovarao.

Azam, 39, Afganistan:

“Prestao sam brojati koliko smo puta igrali ovu igru. Mlatili su me i pljačkali pred mojom djecom. Mi smo obrazovani ljudi, a hrvatska policija tretira nas kao stoku. Moja kćer ima 11 godina i ovo nije mjesto za dijete. Muškarac sam i ne bih trebao plakati, ali srce mi je slomljeno. Da nemam djece, odavno bih se ubio.

Leila, 45, Iran:

Pet ili šest puta pokušala sam ući u Hrvatsku, svaki put su me ulovili. Jednom su mi lagali, rekli su mi da mogu ostati 21 dan, ako potpišem neke papire u policijskoj stanici i učinila sam to. Ukrali su mi zadnjih 150 eura i dva telefona. Platila sam tisuće eura i putujem dvije godine. Sa mnom su moje dvije kćeri i ne znam što da radim.

Rahim, 38, Afganistan:

U svakoj zemlji kroz koju sam prošao imali smo problema s policijom, no ne postoji ništa slično hrvatskoj policiji. Ne zanima me u kojoj ćemo državi završiti. Kćer mi je bolesna, želim je samo odvesti negdje gdje su dobri doktori. Nemamo novca pa nismo mogli platiti krijumčarima. Mi samo hodamo, hodamo, svaku noć. Posljednji put, nakon što smo proveli pet dana i četiri noći u šumi, policija nas je uhvatila. Uzeli su mi 180 eura i poslali nas nazad. Taj put me nisu tukli. Izmlatili su me dvaput, u pet pokušaja prelaska Hrvatske.