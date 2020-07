U restoranu Park, u Suhopolju, nadomak Virovitice, 20. prosinca prošle godine, održan je božićni domjenak za čelne ljude Policijske uprave virovitičko-podravske. Opušteni, predblagdanski ručak pretvorio se, međutim, u fizički sukob u kojem je zapovjednik Interventne jedinice policije, Andrej Hegediš, fizički nasrnuo na svog kolegu, načelnika Policijske postaje Pitomača, Renata Greguraša. Jedan policajac, dakle, napao je drugog, svog kolegu iz iste Policijske uprave, a svemu su svjedočili najodgovorniji ljudi virovitičke policije. Među njima je bio i načelnik virovitičke Policijske uprave, Siniša Knežević.

Taj nevjerojatni događaj do danas je ostao obavijen velom tajnovitosti i čuvao se daleko od očiju i ušiju javnosti. Policiji sigurno nije ugodno kada se dogodi takav skandal, tim prije što se sve zbilo tijekom radnog vremena, no kad se već dogodilo, prema saznanjima Telegrama, nastojalo se maksimalno kontrolirati štetu i pokušalo umanjiti značenje vrlo neugodnog incidenta. Neugodnog i zbog toga što je Hegediš ranije bio zapovjednik Policijske uprave virovitičko-podravske.

Načelnik nije vidio ništa

Pokušaj minoriziranja cijelog događaja vidljiv je i iz vrlo neobičnih izjava dijela sudionika policijskog domjenka, koji ili ništa nisu vidjeli, ili im se činilo kako se Hegediš i Greguraš zapravo šale. Tek dio njih posvjedočio je u svojim očitovanjima kako je Hegediš uhvatio za vrat Greguraša i mlatnuo ga.

Načelnik policijske uprave, Knežević, spada među one koji ništa nisu vidjeli, ali kada je 8. siječnja ove godine zaprimio prijavu Greguraša o fizičkom napadu, pokrenuo je disciplinski postupak protiv Hegediša, pozivajući se na članak 96. Zakona o policiji, točku 7., koja sankcionira “nedolično ponašanje u službi ili izvan službe kada šteti ugledu policije”.

Disciplinski postupak u tijeku

Da se radi o teškoj povredi službene dužnosti, Telegramu su u ponedjeljak, nakon našeg upita, potvrdili i iz PU virovitičko-podravske: ”Vezano uz vaš upit o događaju u kojem su sudjelovala dva policijska rukovoditelja obavještavamo da je Policijska uprava virovitičko-podravska o svemu utvrđenom izvijestila nadležno državno odvjetništvu u Virovitici.

Navedeno odvjetništvo povratno nas je izvijestilo o državno-odvjetničkoj meritornoj odluci prema kojoj u navedenom slučaju nema elementa kaznenog djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Protiv policijskog rukovoditelja pokrenut je disciplinski postupak zbog sumnje da je počinio tešku povredu službene dužnosti. Disciplinski postupak je još uvijek u tijeku”, stoji u odgovoru.

Hegediš je i dalje na čelu policije

No, na naš upit je li, zbog “teške povrede službene dužnosti” Hegediš suspendiran i udaljen iz službe, nije nam odgovoreno. Neslužbeno smo saznali da se to nije dogodilo i da Andrej Hegediš, bez obzira na incident i pokrenuti stegovni postupak i dalje obavlja dužnost zapovjednika virovitičke interventne policije. Cijeli događaj tog 20. prosinca 2019. zbio se pred dvadesetak policajaca. Kad je ručak bio pri kraju i kad se malo popilo (jedan od sudionika događaja kaže kako je bio poslužen aperitiv, a potom se pilo vino) došlo je do incidenta.

Sve je, saznajemo, započelo nekoliko sati ranije, na službenom dijelu kolegija u prostorijama PU Virovitičko-podravske kada je navodno, onako usput, Hegediš bocnuo Greguraša, aludirajući na njegovo navodno ulizivanje šefovima. Ovaj mu je, također verbalno, uzvratio istom mjerom. Oko podneva, svi sudionici domjenka uputili su se u deset kilometara udaljeno Suhopolje na božićni domjenak. Između Hegediša i Greguraša tijekom ručka sjedio je načelnik prometne policije, Nikola Kečkiš. No, ni on, u svojoj izjavi, nije dao jasnu sliku što se stvarno dogodilo.

Na slučaj se gleda blagonaklono

Većina sudionika, stoji u njihovim izjavama, tvrde kako su primijetili da se događa nešto neobično tek kada je Greguraš ustao i počeo glasno govoriti i ispričavati se ako je netko njegovu šalu shvatio kao uvredu te kako je nedopustivo to što je Hegediš napravio, fizički na njega nasrnuvši. Greguraš, načelnik Policijske postaje u Pitomači, tada je napustio restoran, a za njim je krenuo i Hegediš.

Zanimljiva je opaska jedne od osoba koja je bila na domjenku i koja je izjavila: ”Što, meč će se nastaviti vani?”

Telegram je razgovarao s trojicom ljudi iz sustava MUP-a koji su upoznati s događajem. Smatraju kako je istoga časa kada se incident dogodio trebalo suspendirati Hegediša i udaljiti ga iz službe. No, vele, očito se krenulo drugim putem. Disciplinski postupak pokrenut je tek prije tri mjeseca, a kako neslužbeno saznajemo, bit će nastavljen u rujnu, nakon godišnjih odmora. Na cijeli slučaj, kaže jedan od naših sugovornika, blagonaklono se gleda i u vrhu Ravnateljstva policije, gdje se neugodni incident želi razvodniti i prikazati kao mala, ni po čemu osobita čarka.

Greguraš za Telegram

Renato Greguraš, načelnik Policijske postaje u Pitomači, u razgovoru za Telegram, kaže da je vrlo nezadovoljan načinom na koji se cijeli slučaj vodi. ”Još na kolegiju, u prostorijama Policijske uprave, Hegediš me prozvao da sam ulizica načelnika policijske uprave što me je uvrijedilo jer niti se kome ulizujem, niti tražim nečiju naklonost”, priča Greguraš.

“Vrijeđa me ako netko misli da se na radnom mjestu načelnika održavam plaćanjem kava ili večera. Tada sam mu odgovorio: ‘Da sam ulizica kao ti, već bih radio u MUP-u’, što je njega povrijedilo. Dva sata kasnije, na domjenku, počeo mi se unositi u lice, a potom otvorenim dlanom udario u zatiljak, između vrata i glave. Tada sam pred svima ustao i osudio njegovo ponašanje. No, međutim ispalo je da ostale kolege to nisu osudile jer taj čovjek je osoba koja je mnoge zadužila raznim uslugama”, kaže nam.

Hegediš je bio manje rječit

“Da sam ja načelnik uprave, odmah bih ga udaljio iz službe. Ali, pola policijske uprave ni danas ne može shvatiti kako sam skupio hrabrosti i prijavio slučaj. Budu li od mene pravili budalu, boreći se za Hegediševu naklonost, iskoristit ću sva legalna sredstva koja mi stoje na raspolaganju, pa ako treba pokrenuti i privatnu parnicu”, kaže Greguraš za Telegram.

Andrej Hegediš bio je manje rječit. Na naš upit da ispriča što se dogodilo na domjenku u Suhopolju, kratko je odgovorio: ”Policijski sam službenik i ne mogu davati izjave, nisam ovlašten. Znam da me morate nazvati prije nego što objavite članak, ali stvarno nisam u mogućnosti davati izjave”. Rekao je još kako ne zna zbog čega je slučaj zanimljiv novinarima, jer se radi o ”internoj stvari MUP-a”.