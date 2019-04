Hollywoodska glumica priznala je na sudu da je žene uvlačila u najbizarniji seks kult današnjice

Allison Mack, 36-godišnja glumica vjerojatno najpoznatija po ulozi u seriji Smallville, na sudu je priznala krivnju za reketarenje i za urotu povezanu s reketarenjem. Konkretno, Mack je priznala da je ucjenjivanja žene koje je zatim uvlačila u bizarni seks kult Nxivm (izgovara se Neksium). S obzirom na to da je FBI prilikom uhićenja prije godinu dana Mack sumnjičio za trgovinu ljudima u svrhe seksualnog iskorištavanja i robovskog rada, glumica je s ovim optužbama vjerojatno dobro prošla.

Njezino priznanje bilo je popraćeno suzama i dramatičnim iskazima kajanja, piše New York Times. Nxvimu, organizaciji koja se predstavljala kao udruga koja organizira tečajeve za samopomoć, Mack se pridružila želeći „pronaći svrhu”, rekla je. Uskoro je zaglibila toliko duboko da je za navodnog vođu Nxvima, 58-godišnjeg Keitha Ranierea, regrutirala buduće seksualne ropkinje. Dok je priznavala optužbe, glumica je toliko ridala da je sudac u jednom trenutku zaustavio njezin iskaz kako bi provjerio je li dobro. „Bila sam izgubljena”, rekla je Mack i dodala da je za sve spremna preuzeti punu odgovornost.

