“Nije istina da nam je Horvatinčić isplatio novac, niti mi išta želimo od Horvatinčića. Jedino što potražujemo je novac od osiguranja. Nevjerojatno je, i u njegovom stilu, kako Horvatinčić ne prestaje govoriti neistine i kako se trudi staviti naglasak na nešto drugo. Ako baš toliko voli razgovarati s novinarima, zašto iskreno i časno ne odgovori na pravo pitanje: što ste radili tog 16. kolovoza 2011.godine kada ste doslovce presjekli glave Francescu Salpietru i Marineldi Patella?

On mora dati odgovore ne samo mojoj obitelji, već i cijeloj svojoj državi. Međutim, on iznosi neistine o novčanim isplatama. U ovom trenutku napeto iščekujemo ishod suđenja, to je sve što mogu reći“, maloprije je iz Pariza poručio Federico Salpietro. Naime, danas se na Županijskom sudu u Zadru nastavilo suđenje Tomislavu Horvatinčiću koji je u kolovozu 2011. godine u pomorskoj nesreći kod Primoštena usmrtio talijanski bračni par.

Žalbeno vijeće Županijskog suda u Zadru, u čijem su sastavu suci Hrvoje Visković, Marijan Bitanga i Dijana Grancarić, razmatralo je žalbu koju je u prosincu prošle godine uložilo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, odnosno, tužiteljica Irena Senečić. Žalbeno vijeće presudu može potvrditi, preinačiti ili, pak, predmet vratiti na ponovno suđenje. Novinarima se ispred Županijskog suda obratio i Tomislav Horvatinčić koji je, među ostalim, naglasio kako je djeci stradalih Talijana isplatio odštetu.

Horvatinčić nema utjecaj na isplatu osiguranja

Rekao je da je ugovor o isplati odštete potpisao s njihovim pravnim zastupnicima te da je jedna od klauzula upravo tajnost isplaćenog iznosa. Dodao je da su oni od njega tražili 8 milijuna eura, ali da konačna nagodba nije tolika. “Ne mogu vjerovati da taj čovjek i u ovakvoj situaciji govori o novcu. Fokus treba biti na ubojstvu i pravednoj kazni, a ne novcu. Ne želim uopće govoriti o novcu, dok se ne riješi jedino i glavno pitanje – hoće li ubojica mojih roditelja biti odgovarajuće kažnjen” – poručio je Federico Salpietro iz Pariza.

I odvjetnik Ognjen Frangeš za Telegram je izjavio kako s Tomislavom Horvatinčićem nije potpisao nikakav dogovor oko isplate odštete djeci supružnika Salpietro. “Niti je bilo razgovora s Horvatinčićem oko bilo kakve odštete, niti je postignut bilo kakav dogovor. Ja gospodina Horvatinčića nisam vidio osim na suđenju, a nisu se s njim sastajali ni moji klijenti”, rekao nam je odvjetnik Frangeš ponovivši kako djeca poginulih supružnika nikada nisu ni tražila odštetu od Horvatinčića.

Jedino na što bi pristali je isplata osigurane svote s police osiguranja Horvatinčićevog glisera. U pitanju je iznos od milijun eura, no kako gliser nije u Horvatinčićevom vlasništvu već u vlasništvu privatne tvrtke on nema utjecaja isplatu odštete s te police. Tim više što bi osiguravatelj na tu isplatu pristao tek u slučaju da Horvatinčiću bude dokazana krivnja. Horvatinčić je do sada tijekom postupka djeci supružnika nudio samo isplatu odštete s te police.