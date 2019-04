HRT je Antu Pavelića predstavio kao vođu HSP-a koji se borio protiv beogradskog nasilja

HRT je u četvrtak, kao i svakog dana, u 6:35 emitirao jednu od svojih najdugovječnijih emisija, TV kalendar u kojoj se prisjećaju bitnijih događaja koji su se zbili na današnji datum. Tako je, uz ostalo, prikazan i prilog o pobuni vatrogasaca protiv postavljanja mađarskih zastava na zaprešićkom kolodvoru 1903. godine. Uslijedio je nastavak priče o sukobima s mađaronima, a na kraju je opisano obilježavanje 25. godišnjice tih događaja. Tada, 1928. godine, je spomen-ploču na pobunu iz 1903. trebao otkriti pučki tribun Stjepan Radić. Kako je on malo prije toga stradao u atentatu u beogradskoj narodnoj skupštini, ploču su otkrila dva druga političara, ispričano je u TV kalendaru.

A onda je uslijedila rečenica koja, citiramo, glasi ovako: „Na velikoj svečanosti u rujnu govorili su Radićev nasljednik na čelu HSS-a dr. Vladko Maček, i vođa HSP-a dr. Ante Pavelić, tada u koaliciji protiv beogradskog nasilja”, mirno je pročitao spiker pa nastavio opisivati što je tom prigodom rekao Maček.

Ovo nije prvi gaf TV kalendara

Spomenuti dr. Ante Pavelić je, dakle, onaj Pavelić, kasniji poglavnik Nezavisne Države Hrvatske, najkrvavijeg režima u povijesti Hrvatske, odgovoran za smrt stotina tisuća ljudi, za Jasenovac, Jadovno i bezbroj drugih stratišta. No, urednik TV kalendara, gospodin Leon Rizmaul, nije mislio kako je to potrebno spomenuti. Pavelića su na HRT-u predstavili tek kao vođu jedne stranke koji se u koaliciji s drugom strankom bori protiv beogradskog nasilja.

U HSP-u je djelovao i drugi Ante Pavelić, zubar, no nema govora da se HRT referirao na njega. Stariji Ante Pavelić u to vrijeme više nije bio politički aktivan. Tema priloga u TV kalendaru bio je događaj iz 1928., nakon atentata na Radića, kada su Maček i budući poglavnik uistinu bili politički složni.

To nam je potvrdio i povjesničar i sociolog dr. sc. Ivica Miškulin koji kaže da ne treba čuditi zajednički nastup budućeg poglavnika s Mačekom te 1928., “jer se događa nakon atentata u skupštini, koji je s pravom ocijenjen pucnjem u cjelokupni hrvatski narod”, ocjenjuje. “U tom smislu, radi se o razumljivom zajedničkom nastupu čelnika hrvatskih političkih stranaka”, kaže Miškulin.

S HRT-a su nam poslali nemušto objašnjenje

No, urednik TV kalendara naprosto je procijenio kako je dovoljno reći da je dr. Ante Pavelić bio vođa HSP-a koji se borio protiv beogradskog nasilja pa smo ih pitali zašto nisu spomenuli i to da se radi o o budućem poglavniku NDH. Na to nam pitanje nisu konkretno odgovorili. Govore tek kako se radi tekstu koji je urednik Leon Rizmaul preuzeo iz TV Kalendara emitiranog još 2002., a koji je bio reemitiran nekoliko puta.

A onda su nam, valjda, pokušali objasniti zašto su o prilogu o pobuni vatrogasaca protiv postavljanja mađarskih zastava uopće spominjali Antu Pavelića. “Prilog je objavljen u rubrici “Nepoznato o poznatome” gdje je bilo važno naglasiti da su dr. Vladko Maček i dr. Ante Pavelić, tada bili u koalicijskim odnosima te da su njih dvojica otkrili spomen ploču umjesto poginulog Radića. Pretpostavka je da se u rubrici “Nepoznato o poznatome” iznesu manje poznate činjenice, što je prema uredničkoj procjeni i objavljeno”, kažu s HRT-a.

Je li trebalo spomenuti da je Pavelić budući ratni zločinac?

Istina, Ante Pavelić te 1928. godine zbilja nije bio Poglavnik NDH i ratni zločinac pa smo pitali povjesničare misle li je li to trebalo uopće spomenuti kad se govori o Paveliću iz tog vremena. Profesor Miškulin kaže nam ovako: “Ja smatram da se opis djelovanja nekog pojedinca u konkretnom povijesnom trenutku treba temeljiti na onome što je u tom konkretnom trenutku radio. Godine 1928. Ante Pavelić nije bio Poglavnik NDH, pa time ni odgovoran za politiku rasnog i nacionalnog nasilja koja je provođena u toj državi. Poredbe radi, Adolf Hitler nije 1910. bio monstruozni vođa rasnog rata na istoku Europe, nego tek bizarni anonimus”, kaže.

Dodaje i kako je sasvim drugo pitanje treba li uz pojedince koji su odgovorni za kakve zločine protiv čovječnosti, uvijek – pa čak i prije negoli su počinili zlodjela – stajati takav epitet. “Ja smatram da ne treba, jer ne vidim ni logike ni smisla da se uz Pavelića iz 1928. piše da je zločinac i diktator ili Tita iz 1928. da je zločinac i diktator”, kaže Miškulin.

Povjesničar dr. sc. Hrvoje Klasić ne slaže se s ovakvom interpretacijom. On smatra kako je u ovom slučaju ipak bilo važno spomenuti kako se radi o čovjeku koji će kasnije postati poglavnik NDH i ratni zločinac. “U skladu s onim da je kod revizionizma, uz ono što se kaže bitno i što se prešuti, ja u prikazivanju Pavelića kao borca protiv srpskog hegemonizma vidim prešućivanje činjenice da je on godinu dana prije događaja spomenutog u prilogu već kontaktirao predstavnike fašističke Italije i trgovao teritorijima i interesima na Jadranu na štetu Hrvata. Takav pristup po meni je revizionizam na mala vrata, jer se otvoreno ne hvali Pavelića, ali ga se normalizira i spominje u pozitivnom kontekstu. Tako on postaje samo jedan u nizu političara koji ima dobre i loše strane”, pojašnjava Klasić.

Ovo nije prvi gaf TV kalendaru

Možda se ipak ne treba pretjerano čuditi ovakvoj interpretaciji budući da je TV kalendar i ranije znao na problematičan način prikazivati neke dijelove hrvatske povijesti. Tako se Kalendar 2016. godine prisjetio ubojstva Aleksandre Zec, koju su s njezinim roditeljima ubili pripadnici rezervnog sastava hrvatske policije, vojnici iz postrojbe Tomislava Merčepa. Opis zločina zaključen je riječima: „Taj tragični slučaj medijski je predimenzioniran do te mjere da je u sjeni ostao podatak da je, osim Aleksandre Zec, još preko 400 djece poginulo tijekom velikosrpske agresije, a za što također nikad nitko nije odgovarao”.

Još jedan sramotan prilog emitiran je 2012. godine, kada je jedan od najzloglasnijih ustaških zapovjednika, Jure Francetić, opisan kao „legendarni borac” koji je izbio na Drinu i u Bosni se borio protiv partizana. Cijelu stvar je još malo popravio urednik TV kalendara Vladimir Brnardić koji je tvrdnje iznesene o zapovjedniku Crne legije branio rekavši kako se njemu u čast još uvijek pale svijeće i lampaši. Više o problematičnim tezama koje su dosad objavljene u TV kalendaru možete pročitati ovdje.

*Jučer, u četvrtak 11. travnja 2019., ovaj je tekst uredničkom omaškom objavljen bez reakcije HRT-a. Povučen je nakon 15-ak minuta i ponovno pušten danas, u petak 12. travnja, kad smo dobili odgovor službe za informiranje javne televizije. Uredništvo Telegrama ispričava se zbog nenamjerne pogreške.