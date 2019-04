HRT misli da je zabavno zezati se na nestajanje šuma. To im je bila glavna fora za 1. april

HRT je pokušao biti duhovit za 1. april pa su napravili prilog iz šume Marjan u kojem njihov reporter razgovara s golemim kukcem i s nekakvim plavim likom koji bi trebao predstavljati vanzemaljca iz filma Avatar. Da, evidentno su pomislili kako je zabavno zezati se s nestajanjem šume pa su baš to odlučili iskorisiti kao glavnu foru za prvi april.

No, prije priloga, voditeljica je posve ozbiljno sve najavila. Rekla je, citiramo, ovako: “Sada nešto posve drukčije. Iako se vjerovalo da sanacija park šume Marjan, koju je napao nametnik potkoranjak, dobro napreduje, čini se da ne ide sve prema planu. Na Marjanu su, naime, pronađeni divovski primjerci potkornjaka. Šime, kako to?”.

Novinar je ozbiljno vodio posve sulude razgovore

Kamera se nakon toga preselila na teren gdje je reporter Šime izjavio kako je pronašao kraljicu svih potkornjaka koja je u Split došla na ljetovanje. Tada se u kadru pojavila osoba posve pokrivena crnom maskom kukca, koja je baš u tom trenutku navalila na neko stablo. „Ovdje me svi vole, nikom ne smetam”, objasnila je kraljica potkornjaka razloge svog dolaska u Split.

Vrhunac razgovora bio je kada je reporter ženu odjevenu u kukca upitao: „I, jesi se brzo razmnožila, imaš li veliku obitelj?”, na što mu je ona entuzijastično odgovorila: „Da, da, imamo veliku obitelj, svaku noć je motorka party”.

Video je zbilja neprepričljiv

No, tu nije bio kraj. HRT-ov reporter je nakon toga posve ozbiljno razgovarao i s čovjekom koji se umaskirao u vanzemaljca iz Avatara. On je s reporterom pokušao razgovarati u kompletnoj maski, ali ubrzo je shvatio da to baš neće ići pa je iz usta izvadio plastično vampirsko zubalo i mirno nastavio davati izjavu o tome kako je u Splitu dobrodošao jer će braniti šumu od kornjaša.

„Pitali su me u kojoj sam stranci, ali je ne pripadam nijednoj stranci. Pošto su uništili moj planet došao sam obraniti vaš od ovih nametnika”, rekao je ovaj gospodin. Iako smo se potrudili, video je zbilja neprepričljiv pa ga možda želite pogledati: