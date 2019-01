Hrvatske autoceste konačno su u javnost pustile spektakularnu vijest da razmišljaju o ukidanju naplatnih kućica – kao, uvest će beskontaktno plaćanje. Ako ste mislili da ćete ove ili sljedeće godine na more bez jezivih čekanja da vam uz par sekundi oklijevanja vrate kusur, i da ćete se provesti bez kočenja i zadržavanja, u gadnoj ste zabludi.

Razmišljanje vrhunskih menadžera u toj državnoj tvrtki traje već nekoliko godina, a sve su šanse da će potrajati još dugo, dugo… Najprije moraju odabrati konzultante. Naravno, jer par tisuća zaposlenika parkiranih u toj tvrtki nema dovoljno znanje za to, pa će angažirati vanjske; evo, kažu, španjolski konzultanti već rade na tome da rukovodstvu prezentiraju različite i odavno poznate modele iz Europe.

Sretan događaj zbit će se negdje oko 2022. godine

Pa zašto bi, k vragu, ljudi u Hrvatskim cestama ili u Ministarstvu prometa trebali išta znati o tome kako se u normalnom svijetu naplaćuje cestarina? Za taj intelektualni i stručni napor evo španjolskih konzultanata. Kad konzultanti daju svoje mišljenje pristupit će se pisanju natječaja. Za to će im također trebati konzultanti jer, naravno, tko bi u državnoj tvrtki to uopće mogao sastaviti. Onda će kapati ponude, pa će ih stručnjaci u Hrvatskim autocestama čitati. Budući da će ih teško moći pročitati, a još manje procijeniti, opet će za tu valorizaciju morati angažirati konzultante.

Kad se nakon svega proglasi pobjednik, uslijedit će žalbe. A i te žalbe netko mora proučiti, ocijeniti i o njima odlučiti. Teško je zamisliti da će to biti moguće bez konzultanata. Kad sve to bude gotovo, pobjednik natječaja treba stvar implementirati, pa pustiti u probni rad. A tko će to pratiti, tko će to ocjenjivati? Pa sigurno ne oni koji su već na početku jasno rekli da se u tu stvar baš i ne razumiju.

Optimisti iz Hrvatskih autocesta u svom PR uratku kažu da će se sretan događaj zbiti negdje oko 2022. godine. No, te 2022. godine, možemo u to biti potpuno sigurni, i dalje ce kućice stajati na svojim mjestima, a stotine kartodrapaca još uvijek će se mučiti s pronalaženjem ‘sitnog’. Dosadašnja iskustva garantiraju da sve što se u našoj administraciji planira, na kraju traje dvostruko duže i naravno, košta dvostruko više.

Traje li dvostruko duže? Hoće li koštati dvostruko više? Naravno.

U međuvremenu ili će se promijeniti premijer ili će Plenković prozračiti resore i javna poduzeća. Dakle, potpuno je sigurno da 2022. nitko neće pitati današnju garnituru gdje im je te beskontaktna naplata i zašto se još uvijek rampe dižu i spuštaju kao vjetroelektrane. Pa zašto bi onda žurili? Zašto bi riskirali da oni budu odgovorni za sve probleme koji će nužno nastati prvih mjeseci? Hoće li im netko reći hvala za nadljudski trud da pronađu sve te konzultante?

Zato idemo polako, korak po korak, analiza po analiza, povjerenstvo po povjerenstvo, pa kud dođemo, dođemo. Kad stignemo, stignemo. Evo, imali smo brojna povjerenstva, valorizacije, konzultante, komisije, cijelo ministarstvo plus Vladu i vrhovnu zapovjednicu, pa ipak su zaključili da je najpametnije kupiti polovne avione s preštancanim brojem šasije. Na Hreliću to im ne bi prošlo. A je l’ traje dvostruko duže? Hoće li koštati dvostruko više? Naravno.

Originalni hrvatski izum temeljen na vrijednostima i moralu

Bez obzira na stručnost, stručnjaci iz autocesta morali su napraviti barem jedan previd. Baš kao i onaj radiolog iz Osijeka koji se hvalio u novinama da je dobio posao u Engleskoj za tri puta veću plaću – no, usput se izlajao o normi na koju se morao ugovorno obavezati. Jest, dobio je tri puta veću plaću, ali će morati napraviti šest puta više snimanja i napisati šest puta više nalaza nego doma.

Tako i naši cestari: usput su se izlajali da se još 2017. godine u Mađarskoj više od 80 posto cestarine naplaćuje na ovaj, digitalni, beskontaktni način o kojem naši, eto, razmišljaju. Dakle, kad mi instaliramo svoj sistem Mađari će ga imati u upotrebi najmanje šest – sedam godina. Može li biti ljepšeg dokaza kompetentnosti i marljivosti ovih naših domaćih majstora?

Nejasno je zašto smo uopće ulazili u Europsku uniju ako nismo u stanju otputovati u najbližu civilizaciju, Budimpeštu ili Rim, naprimjer, i jednostavno preuzeti njihov sustav? Zar stvarno netko misli da naplata cestarine treba biti neki autonomni originalni hrvatski izum temeljen na našim poznatim tradicionalnim vrijednostima i moralu?

Konzultanti na mjestima na kojima već rade deseci tisuća

Dok se u sljedećih četiri-pet godina izredaju svi konzultanti ovoga svijeta i sva domaća povjerenstva, vjerovatno će se i tehnologija toliko promijeniti da će cijeli ovaj rusvaj biti potpuno bespredmetan. Naši heroji prometa tada će biti, daleko, daleko.

Epidemija konzultanata zahvatila je baš sva ministarstva, agencije, državne urede, upravu i samoupravu. Nema ni jednog koraka, ni jedne odluke od sastavljanja natječaja, ocjenjivanja projekata i raspodjele sredstava bez ekspertize konzultanata. Pa i sva analitika ne može proći bez vanjskih naručilaca i savjetnika. Državni aparat postao je protočni bojler za pronalaženje i angažiranje desetina anonimnih konzultanata. Ugovori s njima postali su glavni posao državne administracije.

Dobro, vjerovatno je da i normalne države rade s konzultantima jer su procijenile da im je to jednostavnije, brže, kvalitetnije i jeftinije. Međutim, posve je nejasno zašto su potrebni i tamo gdje na tim poslovima već rade deseci tisuća ljudi.