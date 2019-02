HŽ-u je baš trebao peti član Uprave pa gospodina iz HDZ-a, koji je trebao u mirovinu, sad plaćamo 46.000 kuna

Potpuni je misterij zašto četvorica članova uprave Hrvatskih željeznica Infrastruktura, Ivan Kršić, Marko Z. Žubrinić, Darko Barišić i osobito Krunoslav Papić imaju neusporedivo veće plaće nego Nikola Ljuban, koji je također član uprave. Dok primjerice Krunoslav Papić, član uprave s najvećom plaćom u toj državnoj tvrtki koja gomila gubitke iz godine u godinu, ima mjesečnu neto plaću u iznosu od 25.737,90 kuna neto (bruto 45.977,47 kuna bruto), a ostala trojica iznad 20.000 kuna neto mjesečno, Nikola Ljuban prima tek – za prilike u HŽ Infrastrukturi – skromnih 8.200 kuna neto (bruto 12.013 kuna).

Podatke o primanjima članova uprave HŽ Infrastruktura, moguće je pronaći na njihovim imovinskim karticama koje su, kao državni dužnosnici, bili dužni prijaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Iz HŽ Infrastruktura nisu nam odgovorili kako je moguć toliki nerazmjer u plaćama, te zašto Ljuban, koji je ravnopravni član uprave, isto kao i Papić, ima gotovo tri puta manju plaću.

Ljuban je za člana uprave HŽ Infrastruktura izabran 2. listopada 2017., a imovinsku karticu ispunio je tek 10. siječnja ove godine, iako je to bio dužan učiniti u roku od 30 dana od stupanja na dužnost, dakle do 2. studenoga 2017. Zato se tek početkom ove godine i moglo saznati da je njegova plaća prava crkavica u odnosu na ostale članove uprave državne tvrtke HŽ Infrastruktura. Kao što smo rekli, uprava HŽ infrastruktura oglušila se na Telegramov upit u kojem smo tražili objašnjenje kako je to moguće i zašto je Ljuban tako drastično diskriminiran.

Mala plaća jednog člana uprave nije jedina neobična stvar

Nevjerojatan nerazmjer u plaćama za isti posao nije međutim jedina neobična stvar kad su u pitanju članovi uprave državne tvrtke HŽ Infrastruktura. Član uprave Krunoslav Papić, s najvišom plaćom u HŽ Infrastrukturi, koja je značajno veća – za čak 4.082,33 kune i od one koju prima premijer Andrej Plenković (njegova su mjesečna neto primanja 21.655,57 kuna) – za člana uprave izabran je 14. lipnja prošle godine, samo tri i pol mjeseca prije nego što je trebao otići u mirovinu.

Papić, koji je u rubriku stranačka pripadnost napisao da je član HDZ-a, rođen je 29. rujna 1953. Međutim, iako je jednom nogom već bio u mirovini, to se nije dogodilo. S mjesta voditelja Područne radne jedinice prometa Istok, odakle je po sili zakona 29. rujna prošle godine trebao otići u mirovinu, on je avanzirao. Postavljanjem za člana uprave državne tvrtke ušao je u kategoriju dužnosnika pa na toj funkciji, s obzirom na to da je dobio četverogodišnji mandat, ostati planira sve do 24. lipnja 2022. kada će mu biti skoro 69 godina.

Njegovo postavljanje za člana uprave HŽ Infrastruktura, samo tri i pol mjeseca prije nego što je navršio 65 godina i morao u mirovinu, porezne će obveznike stajati više od 2,2 milijuna kuna, koliko iznosi njegova bruto plaća za četiri godine!

Gospodi kojeg je ministar osobno postavio za člana uprave

Zanimljivo, taj prekaljeni HŽ-ov kadar, koji u toj državnoj tvrtki radi od 1982. i od tada je bio na raznim položajima, od pomoćnika šefa radilišta, pa pomoćnika, odnosno šefa kolodvora u Vinkovcima, da bi neposredno pred mirovinu dogurao na najvišu stepenicu, nije u upravu primljen putem javnog natječaja. Na Telegramov upit zašto to nije urađeno na taj način, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odgovoreno nam je da je Papić imenovan članom Uprave HŽ Infrastrukture 14. lipnja 2018. godine od strane Skupštine društva.

Pri tom, pozvali su se na članak 441. Zakona o trgovačkim društvima i članak 9. u vezi članka 11. Izjave o osnivanju društva HŽ Infrastruktura. Prevedeno na razumljiv jezik to znači da je Papića za člana uprave postavio osobno ministar Oleg Butković, koji sâm čini Skupštinu HŽ Infrastruktura i koji je vjerojatno ocijenio kako četiri člana uprave u toj državnoj tvrtki nisu dovoljna, pa je sredinom prošle godine postavio i petog, Papića. Bez obzira na to što će to državu (odnosno porezne obveznike), stajati više od 2,2 milijuna kuna.

Za upravu gubitaške firme ima novaca, a za neurokirurga nema

Krajem ožujka prošle godine, nekoliko mjeseci prije nego što je ministar Oleg Butković, Papića, koji je u lanjskog rujna trebao u mirovinu, postavio za člana Uprave HŽ Infrastruktura i tako mu omogući da umjesto značajno manje mirovine još četiri godine prima plaću veću od premijerove, vrhunski hrvatski neurokirurg svjetskog glasa, Josip Padalino, morao je u mirovinu.

Kako je tada pisao Telegram, prenoseći post s Facebooka naše kolumnistice, Zrinke Paladino, supruge uglednog neurokirurga, njemu je KBC Zagreb odbio produžiti šestomjesečni ugovor, pa je nakon 40 godina, radeći kao neurokirurg, morao napustiti Rebro.

Nakon odlaska u mirovinu Paladino je još godinu i pol dana radio na pola radnog vremena i to za 4.500 kuna mjesečno. No, u ožujku prošle godine tom vrhunskom stručnjaku svjetskog glasa, koji je godišnje operirao i do 400 stotine pacijenata i spasio mnoge ljudske živote, ugovor više nije produžen. U Hrvatskoj, dakle, nije problem za petog člana uprave kroničnog gubitaša, HŽ Infrastrukturu, mjesečno izdvajati 25.737,90 kuna neto, no za vrhunskog neurokirurga kakav je Josip Paladino, problem je bio osigurati 4.500 kuna za pola radinog vremena, mada je i tada na klinici provodio po osam sati dnevno, nekad i duže.