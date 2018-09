Čini se da iznos od 50.000 eura, koji je šef financija Grada Đakova, kako je to objavio 24 sata, prebacio na račun Johna Smitha, nisu bili jedina doznaka. Policija o tome ne daje nikakve informacije, pravdajući to kriminalističkom obradom koja je u tijeku, no iz izvora bliskih đakovačkoj gradskoj upravi neslužbeno smo saznali da je moguće kako je bilo još nekoliko sličnih transakcija, ali s manjim iznosima.

Nevjerojatni skandal koji je gradsku blagajnu olakšao za više od 370.000 kuna otvara mnoštvo pitanja kako se moglo dogoditi, da uz znanje pročelnika za financije, Slavka Trohe, iskusnog diplomiranog ekonomiste, koji u gradskoj upravi radi već gotovo tri desetljeća, samo na temelju e-poruke poslane s adrese koja je glasila na ime gradonačelnika Marina Mandarića, u inozemstvo prebaci 50.000 eura.

Gradonačelnik ukinuo praksu da on potpisuje virmane

Kao što je objavio 24 sata pročelnik za financije 9. srpnja dobio je e-poruku u kojoj gradonačelnik traži da se na jedan inozemni račun hitno obavi uplata od 50 tisuće eura, a ovaj je to, ništa ne sumnjajući, i učinio. Izvori bliski gradskoj upravi Đakova kažu kako je ta nevjerojatna greška bila moguća zahvaljujući činjenici da je Mandarićevim nalogom ukinuta ranija praksa da gradonačelnik i pročelnik potpisuju virmane.

Sada se računi bez verifikacije plaćaju samo nalogom zaduženog službenika koji to čini uz pomoć internetske aplikacije banke. Kako saznajemo, gradonačelnik ima kontinuirani pristup svim transakcijama koje se obavljaju s računa grada.

Zašto je Mandarić ukinuo supotpis druge osobe i dao ovlasti službeniku da sam može plaćati račune neovisno o iznosu? Naime, do njegova dolaska na čelo grada najmanje dvije osobe koje su bile ovlaštene za potpisivanje virmana, morale su staviti svoj potpis neovisno o tome radi li se o pet, deset, ili tisuću kuna, a kamo li o 50.000 eura – kaže naš sugovornik upućen u poslovanje gradske uprave Đakova.

Mandarić je, zanimljivo, ranije radio kao osobni bankar u Zabi

Da sve bude još zanimljivije, gradonačelnik Đakova, Marin Mandarić (HDZ) prije izbora na tu funkciju, do lipnja prošle godine radio je kao osobni bankar u Zagrebačkoj banci, a potom i voditelj za poslovne subjekte. Dakle, osoba je koja ima sva potrebna znanja o bankarskom poslovanju. Nejasno je kako se tako veliki novčani iznos, osim na krajnje sumnjivu adresu izmišljenog Johna Smitha, što je engleski ekvivalent za, recimo, našega Petra Petrovića, mogao prebaciti na inozemni račun a da nije postojala nikakva potrebna dokumentacija poput otpremnice, fakture i slično.

Neobično je Mandarićevo objašnjenje kojim je pokušao skinuti vlastitu odgovornost za neviđen financijski skandal, kako u trenutku kada je pročelniku Trohi stigao mail s nalogom za isplatu, nije bio u uredu. Mandarić, bez obzira što je Đakovo mali grad, ima dva profesionalna zamjenika (Robert Francem, HDZ i Antun Galić), s plaćom od oko 15.000 kuna neto, pa je nejasno zašto pročelnik bar njih nije kontaktirao prije uplate.

Desetak novih pravnika i ekonomista u Đakovačkoj upravi

Grad Đakovo u proteklih godinu dana, otkako je na njegovu čelu Marin Mandarić, zaposlio je desetak novih službenika među kojima su i pravnici i ekonomisti, pa je više nego čudno da baš nitko nije uočio i kontrolirao te transakcije. A posebno je zanimljivo da javnost o događaju koji se dogodio prije mjesec dana nije znala ama baš ništa sve dok priču nisu otkrili mediji.

Kako neslužbeno doznajemo e-poruke s nalogom za plaćanje, slične onima na koju su nasjeli u Gradu Đakovu, stigao je i na nekoliko obližnjih općina, no ondje nisu obavili nikakvu uplatu jer im je sve izgledalo sumnjivo.