Bivša načelnica nezakonito je zaposlila nevjenčanog muža, sad slavonskoj općini mora vratiti novac

Za načelnicu slavonske općine Bilje HDZ-ovka Ružica Bilkić izabrana je u lipnju 2009. godine. Već u jesen te godine u općini zapošljava svog nevjenčanog supruga Tihomira Cvijanovića. Međutim, gospodin Cvijanović, kako je kasnije utvrđeno, bio je zaposlen nezakonito, zbog čega je općina Bilje platila kaznu od 15 tisuća kuna. Nova gradska uprava, nakon što Ružića Bilkić 2013. nije osvojila novi mandat, podnijela je protiv nje tužbu sa zahtjevom da nadoknadi općinskom proračunu tih 15 tisuća kuna koliko su morali platiti zbog njezinog propusta.

Problematični mandat gospođe Bilkić aktualiziran je sada kada je stigla nepravomoćna presuda prema kojoj mora općini Bilje nadoknaditi tih 15 tisuća kuna, koliko je iznosila kazna zbog njezinog muljanja sa zapošljavanjem nevjenčanog supruga.

Partnera je angažirala s ugovorom o djelu

Tihomir Cvijanović je u općini Bilje radio od jeseni 2009. do srpnja 2013. godine. Dobio je angažman u Agenciji za razvoj Općine Bilje na temelju ugovora o djelu. No, službeničke poslove, kako su u to vrijeme načelnicu i upozoravali njezini suradnici, nije se moglo obavljati s takvim ugovorom. Ružica Bilkić je već u ožujku 2010. dobila zbog toga i upozorenje inspekcije Ministarstva uprave. Unatoč tome nastavila je potpisivati ugovore o djelu sa svojim nevjenčanim suprugom i omogućavati mu da nezakonito radi za općinu.

Općinski vijećnici, kako proizlazi iz zapisnika sa sjednica iz onog vremena, pitali su u više navrata načelnicu što je poduzela nakon upozorenja Ministarstva uprave.

I vijećnici kažu da su upozoravali načelnicu

Tadašnji vijećnik Zdenko Jumić prisjetio se kako mu načelnica na pitanje o zapošljavanju Cvijanovića nikada nije odgovorila – ni na sjednici, ni pismeno. Dodao je kako nije bio jedini koji je gospođi Bilkić napominjao da krši zakon.

“Stalno smo upozoravali načelnicu da nema potrebe za zapošljavanjem Tihomira Cvijanovića, jer je u Općini već postojala osoba zadužena za te poslove. Ona nas je sve ignorirala”, izjavio je na sudu Igor Ružička, još jedan vijećnik iz Bilja.

Bivša načelnica kaže da je htjela uštedjeti

Na kraju su inspektori Odjela nadzora nezakonitog zapošljavanja došli u općinu i tamo zatekli Cvijanovića koji nije imao ugovor o radu. Osim što nije imao uredan ugovor Tihomir Cvijanović nije bio ni prijavljen tijelima obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Općina je zbog toga prekršajno sankcionirana i morala je platiti 15 tisuća kuna novčane kazne.

Bivša načelnica objašnjava kako je ovaj slučaj posljedica njezine obične nepažnje. Nije, kaže, imala namjeru prouzročiti štetu Općini Bilje. Dapače, kako je ustvrdila, pokušala je uštedjeti nepotrebne troškove koje bi zahtijevalo sklapanja ugovora o radu umjesto o ugovora o djelu.

“Ja nisam pravnica po struci pa nisam mogla prepoznati neusklađenost svog postupaka sa zakonskim odredbama. Nisam niti upozoravana od strane pravne službe općine da bi sklapanje spornog ugovora o djelu bilo protivno pozitivnim propisima”, navodi.

Taj čovjek uopće nije smio raditi za Bilje

Sud, međutim, ne vjeruje njoj već ostalim svjedocima i dokumentaciji, zapisnicima inspektora i zapisnicima sa sjednica općinskog vijeća. Nepravomoćnom presudom nalaže joj da nadoknadi onih 15 tisuća kuna proračunu Općine Bilje.

Zaključuje se kako Bilje doista nije trebalo zaposliti Tihomira Cvijanovića – niti na ugovor o radu, niti na ugovor o djelu. Naime, poslove koji su bili povjereni njemu već su radili drugi ljudi koji su imali uredna rješenja za svoja radna mjesta prema Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zato je svojim postupkom nanijela štetu općini što ju je vodila.

“Ponašanje Ružice Bilkić predstavlja krajnju nepažnju jer je nastavila s nezakonitim ponašanjem i nakon upozorenja nadležnog ministarstva”, stoji na kraju presude.

Bivša načelnica hapšena po nalogu USKOK-a

U međuvremenu je protiv bivše načelnice i njezinog nevjenčanog supruga i USKOK pokrenuo postupak, te su oboje krajem 2014. godine bili pritvoreni.

Sumnjalo se da su uz ovih 15 tisuća kuna općini Bilje nanijeli puno veću štetu. USKOK je na početku istrage izvjestio kako se sumnja da su Ružica Bilkić i njezin partner izvlačili novac iz općinske blagajne preko lažnih faktura, da je načelnica Cvijanoviću nezakonito isplatila nagradu za sudjelovanje u pregovorima o kupnji nekretnine za potrebe općine, te da je s direktorom jedne tvrtke, protiv kojeg je također pokrenuta istraga, bez odluke Općinskog vijeća i suprotno Zakonu o javnoj nabavi dogovorila radove vrijedne više od 190 tisuća kuna.