Sjećate se zastupnika s čuvenim govorima, recimo o Istanbulskoj? Most ga je izbacio iz kluba

Saborski zastupnik Marko Vučetić, kojeg ste vjerojatno bar u posljednjih nekoliko mjeseci zamijetili, više nije član Kluba Mosta. Izbacili su ga. Sudeći prema njegovom istupu na Facebooku, tu informaciju čuo je od novinarke, a ne nekog iz vodstva stranke ili kolege iz Kluba. “Most se toliko udaljio od nezavisnih, da više nije moguća niti pristojna komunikacija”, komentirao je gospodin Vučetić u statusu koji je maloprije objavio.

Riječ je, inače, o zastupniku koji je opću popularnost stekao nakon nekoliko istaknutih govora, prvenstveno onog čuvenog o Istanbulskoj konvenciji. Očito do danas bio je u statusu nezavisnog zastupnika koji je u parlament ušao u kvoti Mosta, no nije zazirao od izražavanja svog stava o čelnicima i dužnosnicima te stranke. Krajem travnja dao je veliki intervju za Telegram koji je, usput, bio vrlo čitan i dijeljen po društvenim mrežama; do danas je skupio više od 2500 Facebook preporuka. I taj razgovor otvoren je opaskom o jednom kolegi iz Mosta.

Vrlo čitan intervju u Telegramu

Objašnjavajući kako je završio u Saboru kazao je da je nositelj liste bio gospodin Miro Bulj kojeg smatra svojom potpunom suprotnošću. “Bulj je bio eksponiran, on je sve vodio. Tako da je na kraju Miro Bulj zaslužan što je jedan filozof ušao u Sabor. On je, dakle, u Sabor uveo svoju vlastitu suprotnost i to je dio ironije svijeta”, rekao je, ne skrivajući da ga takav razvoj situacije zapravo dosta zabavlja.

U razgovoru s Telegramovom Tajanom Vlašić nešto kasnije priznao je da nije siguran kako unutar Mosta gledaju na njegovo djelovanje, ali je siguran da, ako se stvari bitno ne promijene, tu stranku ne očekuje svijetla budućnost. “Oni će, ako se ne promijeni čitava garnitura, propasti. Potrošili su svoje ideje i utopili se u ostale stranke”.

U međuvremenu smo kontaktirali Most iz kojeg su nam neslužbeno rekli da, citiramo, “nije dolazio na sastanke Kluba i da nisu mogli računati na njega”. Službeno priopćenje s obrazloženjem, tvrde, “ići će ovih dana”.