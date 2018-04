Seksualna afera u kojoj se našao saborski zastupnik Franjo Lucić, a što je prije desetak dana razotkrio Net.hr, nije jedini skandal te vrste utjecajnog HDZ-ovaca, bivšeg gradonačelnika Pleternice i donedavno predsjednika Županijskog odbora HDZ-a u Požeško-slavonskoj županiji, s koje pozicije je morao odstupiti nakon što je pokušao podmiti novinara Telegrama.

Prije pet godina, sredinom travnja 2013. Lucić je bio ucijenjen objavom podataka o intimnoj vezi s jednom političarkom. Priča neodoljivo podsjeća na kakav politički triler. Političar u usponu i poduzetnik, vlasnik tvrtki TOFRADO i TOFRADO bačvarija, Franjo Lucić dobit će pismo u kojem stanoviti Petar Perić, od njega traži 40.000 eura, a da će u suprotnom, ukoliko mu novac ne preda, o njegovoj intimnoj vezi obavijestiti medije i njegovu suprugu, te da će to biti kraj njegove političke karijere i sređenog obiteljskog života.

Petar Perić, kako se predstavio potpisnik pisma, tražio je od Lucića da 40.000 eura ostavi na groblju u Vrbovcu, te da novčanice budu zamotane u cvijeće. Lucić se uplašio da Perić ne ispuni svoju prijetnju, pa je 19. travnja 2013. na dogovorenom mjestu, doista ostavio 40.000 eura. No, Perić se nije pojavio, pa je Lucić nakon nekog vremena novac pokupio. Ali nekoliko dana kasnije, ponovno je, od iste osobe, dobio pismo u kojem sada traži 50 tisuća eura. U pismu je, uz uputu da novac ostavi u košarici cvijeća, jasno pisalo: u slučaju da traženi novac ne preda, bit će ostvarene prijetnje iz prethodnog pisma što će biti kraj njegovog savršenog i bezbrižnog života.

Sudilo se na malom sudu pa priča nije pukla

Lucić će zato 25. travnja ponovno doći na groblje u Vrbovcu i ostaviti novac u košarici cvijeća. No, stvar je u međuvremenu prijavio policiji. Tako je u zasjedu upala tada 29-godišnja Biljana Dumić, koja se u pismima lažno predstavila kao Petar Perić. Ona je uzela kuvertu u kojoj je Lucić ostavio samo 200 kuna, što je policiji bilo dovoljno da je privede i procesuira za kazneno djelo iznude.

Općinsko državno odvjetništvo već će 24. svibnja 2013. pred Općinskim sudom u Sesvetama, Stalnoj službi u Svetom Ivanu Zelini, protiv Biljane Dumić podići optužnicu zbog pokušaja iznude. Sud u Svetom Ivanu Zelini 29. studenog 2013. proglašava Biljanu Dumić, koja inače živi u Gornjoj Gredi, kraj Brckovljana, u Zagrebačkoj županiji krivom. Osuđena je uvjetno na godinu dana zatvora s rokom kušnje od dvije godine. S obzirom na to da je priznala krivnju i nije uložila žalbu, presuda je postala pravomoćna već 12. prosinca 2013. O toj Lucićevoj aferi ništa se do sada nije znalo, jer se suđenje vodilo na malom sudu, a oštećenog Lucića, zastupalo je Državno odvjetništva po službenoj dužnosti. Tako je sve prošlo u tišini što je Luciću itekako odgovaralo.

Nevjerojatno je da još uvijek sjedi u parlamentu

Kada je Net.hr prošloga mjeseca, neovisno o ovom slučaju, otkrio još jednu Lucićevu aferu, on je tvrdio kako ne zna odakle te fotografije, govoreći da mu je sve namješteno i namontirano. Tada je porekao i da ima ljubavnicu. I ranije se predstavljao kao obiteljski čovjek, isključivo zaokupljen biznisom i politikom i kao osoba posvećena vlastitoj obitelji.

Lucićev skandal, u kojem je u strahu od moguće objave njegove intimne veze bio spreman na groblju u Vrbovcu ostaviti 40.000 eura, postavlja logično pitanje zašto je to učinio ako za to nije postojao nikakav razlog. Jer tko bi pristao donijeti toliko novca, a da je siguran kako onaj tko ga ucjenjuje prijeti ”praznom puškom”. No, oko Lucića toliko je skandala svih vrsta, da je naprosto nevjerojatno kako ga HDZ i dalje drži u svojim redovima i dopušta da ih predstavlja u Saboru, kao zastupnik te stranke.