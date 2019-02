Jesmo li sigurni da je normalno da jedan gradonačelnik ima toliko kazni zbog sukoba interesa? Pobrojali smo Bandićeve

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jučer je kaznilo zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića s 30 tisuća kuna zbog sklapanja ugovora s odvjetničkim uredom Marijana Hanžekovića. Na pitanje novinara da prokomentira kaznu Bandić je odgovorio: “To pitajte moje odvjetnike i pravnu službu. Inače, gradonačelnik se time ne bavi. Samo neka Povjerenstvo radi svoj posao, a ja ću svoj”.

Ako vam se čini da ovo nije prvi put da je gradonačelnika Povjerenstvo kaznilo, u pravu ste. Provjerili smo, i za jednog gradonačelnika neobično puna puta je morao odgovarati. Donosimo mali popis slučajeva zbog kojih je gospodin Bandić proglašen krivim za sukob interesa, i koliko ga je to koštalo, ako je kazne platio.

5. Ugovor s odvjetničkim uredom Hanžeković; 2019.

Jučer je, dakle, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo gospodina Bandića s 30.000 kuna zbog sklapanja ugovora o zastupanju Grada Zagreba i gradskih poduzeća s odvjetničkim uredom Marijana Hanžekovića. Problematično je to što je odvjetničko društvo Hanžeković i partneri zagrebačkom gradonačelniku platilo jamstvo za izlazak na slobodu od 15 milijuna kuna, pa se, po mišljenju Povjerenstva, on doveo u odnos ovisnosti.

Riječ je o jamčevini koju je pokojni Marijan Hanžeković platio kada je Bandić bio uhićen u sklopu istrage u aferi Agram. Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković rekla je kako je odvjetničko društvo Hanžeković i partneri stupilo u poslovni odnos s Gradom Zagrebom i trgovačkim društvima u kojima Zagreb ima vlasnička i upravljačka prava i s njima sklopilo poslove u vrijednosti od 25 milijuna kuna godišnje.

4. Dokumentacija o čudnim putovanjima u Rim; 2018.

U studenom prošle godine Povjerenstvo je odlučilo da gospodin Bandić nije na vrijeme dostavio zatraženu dokumentaciju o predmetima povezanim s njegovim mogućim sukobom interesa u slučaju kada je u ime Grada Zagreba 25. siječnja 2016. potpisao ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe mjesnog odbora Havidići, koji je u vlasništvu supruga članice Vijeća tog mjesnog odbora.

Osim toga, problematična je bila i anonimna prijava u kojoj se navodi da je gospodin Bandić tijekom pet godina 62 puta službeno putovao u Rim na trošak Grada Zagreba, pri čemu je bilo upitno jesu li ta putovanja imala službeno opravdanje. Povjerenstvo je tada konstatiralo da je zagrebački gradonačelnik postupio neodgovorno u obnašanju svoje dužnosti jer nije naložio da se Povjerenstvu na vrijeme dostave zatraženi podaci, očitovanja i isprave vezane uz te predmete. S obzirom na to da za takvu povredu načela djelovanja iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa nije predviđena novčana kazna, gospodin Bandić je taj put prošao samo s opomenom.

3. Problematične donacije od 12,35 milijuna kuna; 2017.

Najveću moguću zakonom propisanu kaznu od 40.000 kuna gospodinu Bandiću Povjerenstvo je odredilo u studenom 2017. godine, i to zato što je u razdoblju od 14. ožujka do 13. svibnja 2011. od fizičkih osoba primio ukupno 12,35 milijuna kuna. Povjerenstvo je tada utvrdilo kako je Milan Bandić primao donacije i nakon završetka izborne kampanje za predsjedničke izbore 2009. godine, i to nakon završnog izvješća Državnog izbornog povjerenstva. Posebno je zanimljivo to što su brojne fizičke osobe donirale po 90.000 kuna, što je iznos veći od njihovih godišnjih neto primanja, pa je mnogima bilo teško povjerovati da se nije radilo o organiziranoj akciji.

Povjerenstvo je tada razmatralo i predmet u kojem je odvjetničko društvo Hanžeković i partneri u studenom 2014. Bandiću uplatilo 15 milijuna kuna za jamčevinu. Povjerenstvo je zaključilo kako je Bandić prihvaćanjem tog novca narušio vlastiti kredibilitet i vjerodostojnost, s obzirom da to odvjetničko društvo od 2007. pruža pravne usluge Gradu Zagrebu i od 2009. Zagrebačkom holdingu. Gradonačelnik se žalio Upravnom sudu, ali žalba je odbijena.

2. Svojoj stranci omogućio besplatno postavljanje plakata; 2016.

U veljači 2016. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je gospodina Bandića s 30.000 kuna zato što je svojoj stranci omogućio postavljanje besplatnih plakata. Naime, Povjerenstvo je zaključilo da je zagrebački gradonačelnik zloupotrijebio položaj jer je Pravilnikom promijenio uvjete za besplatno oglašavanje političkih stranaka, i stranci Rada i solidarnosti omogućio postavljanje 30 velikih plakata bez naknade.

Pravilnik koji mijenja uvjete besplatnog oglašavanja političkih stranaka donio je 7. srpnja, a samo dva dana poslije odluku je objavio u službenom glasniku. Zatim je 10. srpnja donio zaključak kojim je omogućio svojoj stranci da besplatno postavi plakate, zbog čega je dobio 30.000 kuna kazne.

1. Druge naknade, uz plaću gradonačelnika; 2014.

U lipnju 2014. godine Milan Bandić dobio je 15 tisuća kuna kazne zato što je uz gradonačelničku plaću primao i druge naknade, što zakon zabranjuje. Povjerenstvo je ustanovilo da je gradonačelnik od stručne službe Grada Zagreba primio 10,5 tisuća kuna za obnašanje dužnosti člana Odbora za javna priznanja. Osim toga, u razdoblju od 2009. do 2013. godine primao je 2400 kuna mjesečno kao predsjednik Turističke zajednice Grada Zagreba.

I na kraju, gospodin Bandić dobio je 1500 kuna od autorskog ugovora s tvrtkom Duplicato Media za sinkroniziranje lika iz crtića. Kao olakotna okolnost zagrebačkom gradonačelniku priznato je to što je sve honorare vratio, ali zamjerili su mu to što je 2011. godine sam zatražio mišljenje Povjerenstava, i premda mu je odgovoreno da opisane naknade ne smije primati, on ih je nastavio uzimati.