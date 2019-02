Jozo Brkić, brat čuvenog gospodina Milijana, dobio je u najam još jedan impresivan lokal u centru

Upravo smo doznali rezultate natječaja za zakup poslovnog prostora u impresivnoj uglovnici između Gajeve i Tesline, dakle u najstrožem centru Zagreba. Kao najpovoljniji ponuđač odobrena je tvrtka Siveor transporti j.d.o.o. u vlasništvu Joze Brkića, brata potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a, Milijana Brkića. Za 86,90 kvadrata u prizmelju, mjesečno će plaćati 89.989 kuna.

Prema podacima trgovačkog registra, Jozo Brkić trenutačno ima otvoreno 41 jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, j.d.o.o. čije osnivanje košta 710 kuna, a kao osnivački kapital dovoljno je 10 kuna. Njegove tvrtke pritom je teško pratiti; samo u dva mjeseca 2019. otvorio ih je 14.

Početkom veljače, kad je dao intervju Jutarnjem listu, u najmu je imao 26 gradskih i državnih poslovnih prostora u Zagrebu, a Telegram je upravo doznao da je pobijedio na natječaju i za spomenutu bivšu poslovnicu Kompasa na uglu Gajeve i Tesline. Kad se prijavio i na ovaj natječaj, kazao je da tamo namjerava otvoriti teretanu.

Država ga s druge strane tuži zbog protupravnog upada u prostor

Upravo ovaj tjedan biznis Joze Brkića bilo je tema emisije Provjereno. Novinar Kristian Došen otkrio je kako ga država, od koje dakle kao i od Grada Zagreba redovito iznajmljuje lokale, s druge strane tuži zbog prostora u koji je ušao bespravno.

Pokušali su doći do brata zamjenika predsjednika HDZ-a, kako bi iznio svoju stranu, no nisu uspjeli. U prilogu Nove TV problematizirane su optužbe za trgovanje povlaštenim informacijama, s obzirom na to da se na neke natječaje javljaju samo tvrtke gospodina Brkića, a došli su i do dokumenta koji potvrđuje da je država pokrenula tužbu protiv njegove tvrtke Twist promet.

Prema zakonu, državni prostori se dobivaju na natječajima nakon kojeg najbolji ponuđači s državom potpisuju ugovor. Jozo Brkić do jednog od svojih lokala međutim nije došao tako; “ušetao je u lokal u Jurišićevoj, dogovorio se sa zakupcem, isplatio ga i ušao u prostor”, otkriva Nova TV. Stoga je Županijsko državno odvjetništvo iniciralo postupak protiv njega.