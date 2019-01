Kako je elegantni talijanski investitor uvukao Istrijane u mafijašku prevaru od 72 milijuna eura

Hrvatska policija uključila se u istragu ozbiljnih prijetnji, pranja novca i prijevara s investicijskim fondom koje su talijanski mafijaški klan Casalesi iz Napulja dovele na sjever Italije, zatim i do Hrvatske.

Preko tvrtki Hrvatskoj, te Sloveniji i Velikoj Britaniji talijanski ulagač Fabio Gaiatto odlučio je prije nekoliko godina pokrenuti investicijske projekte. Prikupio je 72 milijuna eura, od čega mu je 12 dala notorna mafijaška organizacija Camorra, točnije njezin klan Casalesi, a dio ulagači iz Hrvatske. Obećavao je svima iznimno velik profit, nekad i udvostručenje uloženih sredstava. Imao je ukupno tri tisuće ulagača.

Međutim, ovih dana istražitelji dokazuju da je sve bila prijevara. Antimafijaške jedinice u Italiji su pohapsile desetak ljudi poveznih s Gaiattom. Dio njih pripada klanu Casalesi. Uhićen je i sam Gaiatto u svojoj vili u Pordenoneu, na pola puta između Trsta i Venecije. Talijanski političari zgroženi su činjenicom što je mafija s juga Italije stigla na sjever zemlje, a u Hrvatskoj još nikakvih reakcija nema iako ovo nije prvi put da je sumnjivi novac iz Italije ulagan u Istri.

Kako je Gaiatto privukao ulagače?

Koliko se za sada zna, Gaiattove tvrtke funkcionirale su na bazi Forex ulaganja. Nekoliko firmi ovaj investitor uredno je registirao u Istri. Na primjer, Venice Investment Group ima upisano sjedište u Puli, dok je u Rovinju Gaiatto otvorio firmu Spring life d.o.o. U Puli je imao i Studio Holding, a prokuristica mu je bila Slovenka Marija Rade. Preko nje je Gaiatto otvorio i sestrinske investicijske tvrtke u Sloveniji, a podružnice je imao i u Velikoj Britaniji.

Međutim, kao i većina investitora koji se bave Forex ulaganjima, nije uspio oploditi novac što ga je dobio, barem ne u korist ulagača. Ispostavilo se da je u pitanju obična prijevara od koje je profitirao samo on, a neki projekti bili su samo paravan za pranje mafijaškog novca.

Luksuzan život talijanskog investitora

Gospodin Gaiatto je jednostavo uživao u luksuznom životu. Istražitelji su utvrdili da je kupovao nekretnine, skupa vozila, putovao svijetom… Dio nekretnina kupio je i u Istri.

Prema podacima u sudskom registru, njegova tvrtka Studio Holding, nad kojom se ovih dana pokreće stečaj, ima temeljni kapital od tri i pol milijuna kuna. Venice Investment Group ima temeljni kapital od milijun kuna, dok je treća firma osnovana za svega 20 tisuća kuna. Doduše, dugotrajna imovina svim ovim tvrtkama prelazi desetke milijuna kuna. I to samo u Hrvatskoj.

Strpljenje Gaiattovih ulagača kojima nikako nije stizao obećani profit počelo je isticati krajem prošle godine. Mali ulagači, od kojih su neki dali Gaiattu životnu ušteđevinu, krenuli su podnositi prijave protiv investitora, dok su veliki ulagači, koji su investirali milijunske iznose, tražili da im Gaiatto vrati njihov novac. Međutim, u slučaju da njegov investicijski fond propadne u pitanje bi bilo dovedeno i onih 12 milijuna mafijaških eura. Zato Gaiattu, iako on to negira, u pomoć priskače klan Casalesi. Niječe i da je obrtao mafijaški novac, no istražitelji vjeruju kako imaju čvrste dokaze za to.

Mafija spašava ugroženog Gaiatta

S juga Italije na sjever zemlje stižu ljudi koji, prema pisanju talijanskih medija, predstavljaju izvornu mafiju. Pod svaku cijenu žele zaštititi čovjeka kojem su dali pozamašan iznos. Zato se okomljuju na ulagače koji su tražili povrat svojih sredstava. Dolaze u Istru i uvjeravaju ih, kako stoji u prijavi, ‘mafijaškim metodama’ da odustanu od svojih zahtjeva

Slučaj se tada konačno počinje rasplitati. Naime, upravo je iz Istre stigla prva prijava o prijetnjama od strane pripadnika klana Casalesi. Zanimljivo je da se kao osoba koja je prijetila intestitorima u Istri spominje i Igor Mikola, bivši pripadnik postrojbe kojom je tijekom rata zapovijedao Tomislav Merčep. Talijanski istražitelji barataju informacijama da mu je veza s klanom Casalesi bio umirovljeni policajac iz Trsta.

Poruka mafije: “Vi ste hodajući mrtvaci”

Prijavu policiji podnijela je gospođa Karin Peruško, vlasnica tvrtke Real Tax Group iz Pule, koja se bavi poreznim savjetovanjem i knjigovodstvom. Prema njezinom iskazu što su ga objavili talijanski Il Gazzettino i Il Piccolo, Gaiattovi zaštitnici poručili su njoj i ostalim ulagačima koje je predstavljala, da su “hodajući mrtvaci”. Istovremeno su je uvjeravali da joj upravo oni mogu pomoći da se izvuče iz problema, samo ako odustane od potraživanja od Gaiatta.

Tijekom veljače prošle godine, tu knjigovotkinju i još četvoricu ulagača iz Istre, inače talijanskih poduzetnika, tražili su da prikupe 12 milijuna eura, u novcima, nekretninama i vozilima, ili će im, prijetili su, blokirati firme. Tako su, prema iskazima, gospođu Peruško i Talijane, koji već godinama žive i rade u Puli, prisilili da kod javnog bilježnika priznaju fantomska dugovanja.

Lista s imenima ljudi koje treba likvidirati

“Rekli su mi da jako dobro pazim na ono što bi mi se moglo dogoditi. Jedan Željko mi je pokazao listu ljudi koje mora likvidirati, a na vrhu je bilo moje ime”, svjedočila je Karin Peruško tijekom istrage. Kao Željko joj se, sumnjaju talijanski istražitelji, predstavio upravo Igor Mikola.

Istovremeno pripadnici klana Casalesi čuvaju Gaiattov dom u Italiji, no zapravo štite investiciju svog prljavog novca koji je preko njegovog fonda trebao biti opran u Hrvatskoj. U akciji talijanske antimafijaške policije uhićeno ih je sedam pripadnika Camorre, te još nekolicina njihovih bliskih suradnika. Karin Peruško danas na upit Telegrama nije željela komentirati ovaj slučaj. Samo nam je kratko rekla da su prijave podnesene nadležnom državnom odvjetništvu, te da očekuje da se na njih reagira.

Kako se Mikola povezao s mafijom?

Hrvatski istražitelji, kako doznajemo, već intenzivno tragaju za novcem Gaiattovih tvrtki koje su ulagale u kupovinu nekretnina u Istri. Prema neslužbenim informacijama iz krugova bliskih istrazi u Italiji, doznajemo da se traga i za Mikolom, koji se gospođi Peruško predstavljao kao ‘Željko’.

Mikola se godinama pred hrvatskim vlastima skrivao u Peruu. Hrvatska ga je tražila jer je bio osuđen na pet godina zatvora zbog ratnog zločina u Pakračkoj Poljani. U listopadu 2015. je izručen, nakon što se godinu ranije predao tamošnjoj policiji.

Peruanski mediji tada su javili kako je Mikola doslovno utrčao u policijsku postaju u mjestu Laurin i to nedugo nakon što se zatekao u društvu sa srbijanskim bjeguncem Goranom Stavrićem Frederickom, koji je pak zatim likvidiran u sačekuši u Mirafloresu. Iako je lokalna policija uhitila osobe povezivane s tim ubojstvom, Mikola se ubrzo sam predao peruanskim vlastima izjavivši istražiteljima kako je u strahu za vlastiti život. To naime nije bila jedina likvidacija u ono vrijeme, već je u Južnoj Americi doslovno bijesnio rat narko-klanova. Zaključio je očito da će u takvoj situaciji biti sigurniji u zatvoru. U Hrvatskoj je u međuvremenu odslužio kaznu zbog zločina u Pakračkoj Poljani.