Kako smo pisali jučer, Grad Zagreb obnavlja javni WC od 3,86 kvadrata za 287.312 kuna. U troškovniku do kojeg je došao vijećnik gradske četvrti Donji Grad, Robert Faber, na primjer stoji kako će zahodske školjke koštati 14.250 kuna po komadu, a demontaža i postavljanje lavaboa 6500 kuna.

Teško je reći da vijest nije bila čitana. Samo na Telegramu dosad je skupila više od 4000 Facebook preporuka, većina portala držala ju je na istaknutim pozicijama i o njoj se nekoliko sati živahno raspravljalo na društvenim mrežama. Ali to je u principu to; priča je vrlo brzo umrla. Od nacionalnih dnevnih novina, danas ju je na naslovnicu izvukao samo Jutarnji, i to ne kao glavnu vijest.

‘Nemoguće! Izvalio sam jezik do poda!’

Prije 10 godina otkriven je prvi slučaj urnebesno skupog javnog zahoda u Zagrebu koji je koštao 11.000 eura po kvadratu, odnosno nešto malo više od ovog koji se sada planira obnoviti na Krešimirovom trgu. Vijest je instantno prerasla u aferu, kolokvijalno nazvanu Bandićev zlatni WC, i uskoro je postala legendarna; novine, portali i televizije danima su je forsirali, na nju su se komentatori, političari i građani godinama kasnije referirali.

Kada je te 2009. objavljena serija vijesti o skupim radovima u Zagrebu, gradonačelnik Milan Bandić nekoliko ju je dana izbjegavao, a onda je dramatično odgovorio na upit Jutarnjeg lista, čija ga je novinarka stisnula. Ovo je njegov točan citat: “Izvalio sam jezik do poda kad sam jutros na farovima auta na parkiralištu pročitao koliko to košta po kvadratu! Nisam imao pojma! Odmah ću nazvati da se to provjeri!”.

Danas, 10 godina kasnije, zagrebački gradonačelnik ovako je reagirao na jučerašnje otkriće: “Ja se ne bavim WC-ima. Tamo je služba, mjesni odbor i Zrinjevac… Ne bute me dobili na taj štos, previše ja godina imam. To je štos, irelevantno, bitno je što ja kao gradonačelnik govorim. Ne bavim se efemernim stvarima, pustite gradonačelnika, koji je otac grada, da se bavi važnim pitanjima”. Nije teško pretpostaviti da će do kraja sljedećeg tjedna biti objavljeno minimalno pet, šest novih aferica i da se zahoda na Krešimirovom trgu većina građana više neće sjećati. Nije teško pretpostaviti ni kako će završiti, ako se ovim slučajem počne baviti pravosuđe.