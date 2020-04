Kako je hrvatski Stožer prvi na svijetu otkrio da virus zaobilazi pekare, procesije i nedjelje

Koronavirus napada noću, posebno je opasan nedjeljom, ali zato izbjegava crkve i vjerske obrede. Lako se širi na pločniku ispred restorana, ali je gotovo bezopasan u pekarama. Što se tiče trgovina, tu je situacija nešto kompliciranija. One su sigurne od ponedjeljka do subote, ali samo ako nisu u sklopu trgovačkih centara. Ako vam ipak nešto zatreba izvan radnog vremena trgovina, onda to možete pronaći na benzinskoj crpki, jer njih virusi zaobilaze u širokom luku.

Prosječan građanin upravo to može zaključiti nakon više od mjesec dana života pod režimom Stožera Civilne zaštite koji zapravo predstavlja odluke Vlade, a one, kako se čini, sve manje imaju veze s epidemiologijom, a sve su više pod utjecajem nekih skupina koje usred epidemije žele – i uspijevaju – progurati svoje interese i ideje.

Posljednja neobična odluka jest ona o zabrani rada trgovina nedjeljom. Radi se o kontroverznom pitanju o kojem se raspravlja već godinama. Crkva i sindikati traže zabranu rada. S druge strane, posjećenost trgovina nedjeljom sugerira da kupci žele da one budu otvorene. No Vlada je sada iskoristila priliku i zabranu rada nedjeljom ubacila u mjere za suzbijanje epidemije.

Voli se širiti nedjeljom

Virusi su po definiciji “metabolički neaktivne i zarazne čestice na granici nežive prirode i živog svijeta”, no oni koji se šire po Hrvatskoj, barem kako se može zaključiti iz ove odluke, ipak su nešto naprednija bića, koja čak znaju koji je dan, a izgleda da se među ljudima posebno vole širiti baš nedjeljom.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a pokušao je objasniti ovu odluku, no objašnjenje ne zvuči baš uvjerljivo: “Ne mogu ulaziti u to radi li se više nedjeljom ili običnim danom, a u političke implikacije ne ulazim, nego je rečeno da treba smanjiti mobilnost i u dogovoru smo odlučili da se neće raditi nedjeljom, a subotom je radno vrijeme skraćeno.”

Autoritet Stožera već je ranije narušen pojedinim odlukama, poput one da se dozvoli procesija na Hvaru. Dozvolili su održavanje procesije s objašnjenjem da je tamo epidemiološka situacija dobra i da su sudionici obećali da će se pridržavati svih uputa, dok su istovremeno sportašima bili zabranjeni treninzi. Znači, ako 15 likova trči za križem, to je u redu, ali ako trči po atletskoj stazi – to nije u redu.

Stožer se očito razmahao

Kako sada stvari stoje, po “uputama” i “preporukama” Stožera ćemo živjeti još dugo vremena, jer se već sada priča o “drugom valu epidemije” i promjeni načina života.

Stožer se očito razmahao, a znamo koliko hrvatska administracija voli sve i svašta regulirati i propisivati. Oduvijek su se trudili zagorčati život svima koji nešto rade, a epidemija je savršeni izgovor da represiju još dodatno pojačaju. To smo, zapravo, već vidjeli prije otprilike tjedan dana kada si je Državni inspektorat dozvolio, po vrlo nejasnim kriterijima, zatvoriti više desetaka lokala.

Zato bi svi, a pogotovo oni koji se bave bilo kakvim biznisom, trebali tražiti detaljno obrazloženje za svaku pojedinu mjeru koja će se sada ili u budućnosti od njih tražiti. Ne smije se dozvoliti da se nečiji uski interesi ili fiks ideje proguraju kroz stožer kao epidemiološke mjere.