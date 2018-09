Kako su nasljednici uglednog doktora nakon 17 godina vratili zemlju na kojoj je moćni poduzetnik izgradio hotel

Ugledni liječnik iz Daruvara Franjo Machaček napravio je za svog sina Franju i kćer Mariju hotel Soline u Brelima. Bilo je to 1939. godine. Gospodin Machaček i njegova supruga pred Drugi svjetski rat iz Bosne su nabavljali namještaj za hotel kojim su svojoj djeci htjeli osigurati budućnost. Teško da su tada mogli slutiti da će se njihovi unuci 2018. godine na sudu boriti za obiteljsko nasljedstvo. S druge strane im je poduzetnik Jako Andabak, odnosno tvrtka Hoteli Brela u vlasništvu njegove Bluesun hotels&resorts grupacije.

Naime, Andabakova hotelska tvrtka želi se upisati kao vlasnik zemljišta na kojem se nalazi hotel Soline u Brelima. Taj hotel sada je dio je lanca Bluesun hotels&resorts, ali je parcela na kojoj je sagrađen ostala u vlasništvu Machačekovih nasljednika. Zanimljivo, istovremeno i jedni i drugi tvrde da je njihovo. Sudski spor između Hotela Brela i unuka uglednog liječnika straje već 17 godina.

Telegram otkriva kako moćni hotelski lanac želi preuzeti atraktivnu privatnu parcela, kraj jedne od najljepših plaža u Hrvatskoj, one u Brelima. Dokumenti sa suda u Makarskoj otkrivaju što se sve s njom događalo od početka prošlog stoljeća.

Partizani, bijeg iz Jugoslavije i oproštaj od hotela

Prema dostupnim podacima, Franjo i Marija Machaček su još 1936. u Brelima kupili zemljište od ukupno sedam tisuća metara kvadratnih. Zemlju su brat i sestra podijelili. Na polovici koju je namijenio sinu, Franjo Machaček je napravio hotel s 30-ak soba.

Machačekov hotel Soline tijekom Drugog svjetskog rata nije bio u funkciji. I dok je njegov sin Franjo kao oficir otišao u tadašnju Narodnooslobodilačku vojsku, suprugu je ostavio da čuva vrijednu nekretninu u Brelima. Međutim, ženu su ubili partizani, koji su se spustili s Biokova, a Machaček je vrlo brzo napustio tadašnju Jugoslaviju. Skrasio se u ondašnjoj Čehoslovačkoj, njezinom češkom dijelu, odakle je obitelj i porijeklom. Vratio se tek kratko 1945. kako bi se oprostio od hotela. Nakon toga otišao je zauvijek.

Ipak, nekretnina je ostala u njegovom vlasništvu, dok je susjedna parcela bila i dalje imovina njegove sestre Marije. Ona se nastavila nakon rata baviti turizmom u Brelima. Nije joj, priča nam njezin sin Živko Petričić, bilo lako. Bila je izložena stalnim prijetnjama. Doživljavali su ju, kaže, gotovo kao klasnog neprijatelja iako je bila jedan od začetnika tamošnjeg turizma. Na kraju su joj 1957. i oduzeli vrijedno zemljište uz hotel. Parcela je 28. prosinca 1958. postala društveno vlasništvo.

Zbrka s prijenosom vlasništva i isplatom naknade

Godine 1963. gospođi Mariji, te još jednoj osobi, koja je bila vlasnik zemljišta tik ispod hotela Soline, tadašnja komunistička vlast oduzela je tu pozamašnu parcele. Konkretno gospođa Marija ostala je bez tri i pol tisuće metara obiteljskog nasljeđa. Općinska skupština Makarske dodijelila je njezino zemljište tvrtki Hoteli Brela za gradnju novog kompleksa. Međutim, tada je učinjena ključna greška zbog koje će spor između nasljednika i vlasnika hotela potrajati punih 17 godina. Tužbu kojom su željeli zemljište obitelji Machaček upisati kao svoje vlasništvo Hoteli Brela podnijeli su, naime, još 2001. godine.

Tijekom procesa utvrđeno je što se zapravo dogodilo te davne 1963. Parcelu gospođe Marije Machaček općinska skupština dodijelila je hotelu, no na rješenju je bilo napisano da je riječ o zemljištu izvjesne “Marije Maglaček, kćeri Franje iz Daruvara”. Rješenje je gospođi Mariji trebalo biti dostavljeno, te joj je trebala biti plaćena i naknada za izvlaštenje. No, to se jednostavno nije dogodilo. Tako nitko nije prigovorio ovom rješenju, ono je postalo formalno valjano, i na nezakonitom postupku državnog dijela nastavljen je dalje proces obnove hotela Soline.

Ni s gradnjom novog hotela Soline nije sve bilo OK

U veljači 1982. Komisija za imovinsko-pravne poslove Skupštine općine Makarska dodjeljuje zemljište za gradnju hotela Soline. Naime, stari hotel te je godine srušen i počela je gradnja novog. Građevinska dozvola izdana je s datumom 9. ožujka 1982., iako je uprava hotela zahtjev podnijela tek 29. ožujka 1982. Dakle još jedna proceduralna greška, koja je nasljednike Marije Machaček uvjerila da je cijeli proces bio nezakonit.

“To je bio nasilni akt izdavanja građevinske dozvole od strane komunističke vlasti. U pitanju je najkvalitetnije zemljište koje se nalazi tik uz atraktivnu morsku obalu, uz poznatu breljansku plažu”, objašnjavao je gospodin Petričić tijekom sudskog procesa u kojem Hoteli Brela uporno traže da se parcela njegove majke upiše kao vlasništvo hotelskog lanca. Naime, u tom slučaju obitelji gospođe Marije ne bi trebala biti plaćena nikakva naknada.

Sudski proces zbog ove parcele počeo je još 2001.

Predstavnik tvrtke Hoteli Brela odvjetnik Damir Primorac na sudu je uvjeravao kako se hotelskom lancu mora dopustiti upis vlasništva na parcelu Marije Machaček, odnosno njezinih nasljednika. Pri tome je kao argument ponudio činjenicu da hotel Soline već više od 20 godina koristi tu zemlju, pa mu pravo pripada na temelju dosjelosti. Sud u Makarskoj to nije prihvatio utvrdivši kako po tada vrijedećem Zakonu o osnovnim vlasničkim pravnim odnosima na nekretninama u društvenom vlasništvu pravo vlasništva nije se moglo steći na taj način, dakle dosjelošću. U ovom slučaju, naglašava sud, nisu se mogle primijeniti ni odredbe o stjecanju vlasništva građenjem na tuđem zemljištu, što je također bila jedna od zakonskih mogućnosti.

U nekoliko navrata, tijekom ove maratonske parnice, i vještaci su analizirali situaciju sa zemljištem kraj hotela Soline. Prema jednom od vještačkih nalaza, radilo bi se o parceli koja predstavlja tzv. nužno zemljište za hotel. Stoga je vještak preporučio da ga se i upiše u vlasništvo Andabakove tvrtke. Sud je, međutim, to odbio.

Ključan dokaz iz Hrvatskog fonda za privatizaciju

Naknadno će se pojaviti i jedan od ključnih dokaza. To je rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju iz 1996., kada je hotelijerska tvrtka privatizirana. Prema njemu u temeljni kapital tvrtke Fond ni tada nije upisao spornu parcelu. Uzalud je odvjetnik Primorac objašnjavao kako se to, prema ondašnjim propisima, i nije moralo učiniti.

Sud je na kraju zaključio kako Andabakova tvrtka nije dokazala da je imala pravo uknjižiti se na zemljište nasljednika Marije Machaček, odnosno nije dokazala da je njegov vlasnik. Ova presuda još nije pravomoćna, a doznajemo kako sličnih sporova u Brelima ima još. Ukoliko Machačekovi nasljednici uspiju pobijediti Andabaka na sudu, njegova tvrtka Hoteli Brela morat će im isplatiti naknadu za zemljište na kojem se sada nalazi hotel Soline ili pak plaćati najam za korištenje sporne parcele. O iznosima je teško nagađati, no tijekom sudskog procesa spominjana je vrijednost ovog zemljišta od najmanje šest milijuna kuna.