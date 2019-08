Kakve poruke danas šalju hrvatski svećenici? Napadaju medije, informatiku i ljude koji nemaju djecu

Diljem Hrvatske danas su održane svete mise u povodu blagdana Velike Gospe i to je, naravno, bila zgodna prilika da još jednom vidimo kakvi su nam svećenici. Kroz dan redali su se njihovi zbilja senzacionalni istupi pa nam se učinilo zgodnim sve iz pobrojati na jednom mjestu. Osim već uobičajenog napada na medije, danas smo tako mogli čuti i da ljudi u Hrvatskoj ne žele imati djecu jer su prekomotni i da je Škola za život užas jer u škole uvodi informatička pomagala.

1. Nadbiskup Barišić misli da mediji šire beznađe i da trebaju prestati s negativnom vijestima

Splitsko makarski nadbiskup Marin Barišić u svojoj je propovijedi na misi u Sinju odlučio podučiti medije da trebaju smanjiti s negativnim vijestima. Konkretno, napao ih je da ‘šire beznađe’.

“Ako nas svakodnevno hrane samo vijesti o krađama, pljačkama, korupciji, svakovrsnom nasilju i zaobilasku čovjeka u potrebi; ako samo slušamo da je u drugoj zemlji i u drugoj sredini bolje – sve će nas to u našoj životnoj školi učiniti učenicima letargije i ogorčenosti; sinovima i kćerima beznađa, rezultatom slučajnog kaosa, koji u obrani egoizma i osobne koristi, postaju hladni i neosjetljivi za druge; pojedinci koji traže i brinu samo za vlastite interese”, rekao je monsinjor Barišić.

2. Nadbiskup Hranić misli da ljudi nemaju djecu jer su komotni

Đakovačko – osječki nadbiskup Đuro Hranić koji je predvodio misu na blagdan Velike Gospe u Aljmašu detektirao je razlog zbog kojeg nam je demografija u kaosu.

Nadbiskup je fino objasnio kako razlog porazne demografiju nije taj što ljudi naprosto nemaju uvjete da bi uzdržavali djecu. Stvar je, kaže, najčešće u tome što ne žele obvezu u životu.

Konkretno, rekao je ovako: “Djeca se ne rađaju ne zato što roditelji nemaju novaca. Najčešće ne zbog tog razloga, nego zato što su roditelji komotni, ne žele obavezu”.

3. Splitski fratar misli da mladi trebaju ostati u Hrvatskoj jer ih je tu Bog stavio

Gvardijan svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske fra Ante Čovo poručio je roditeljima da ne dopuste medijima i ustanovama da odgajaju njihovu djecu. Imao je poruku i za mlade, kaže da ne bi trebali zbog materijalizma odlaziti iz Hrvatske u koju ih je Bog postavio.

“Bog Vam je udijelio tolike darove, sposobnosti, talente i postavio vas ne u Irsku, Švedsku i Njemačku nego u Hrvatsku. I vi odlaskom iz Hrvatske zatvarate nebo jer osiromašujte Lijepu našu svojim darovima i svojim sposobnostima.

Nemojte dopustiti da vas materijalizam odvede daleko od Lijepe naše, da vam kupi jednosmjernu kartu i onda dođete ovdje natrag i onda kažete – ovdje nema sposobnih, ovdje nema vrijednih, ovdje se ne isplati živjeti,” kaže fra Ante Čovo.

4. Biskup Košić napada uvođenje informatičkih pomagala u škole

I za kraj vjerojatno najsenzacionalniji današnji istup, onaj sisačkog biskupa Vlade Košića koji je u propovijedi na misi u Gori napao Školu za život, a dotaknuo se i komunista i Srba.

Prvo je rekao kako “smatra da se sam blaženi Alojzije odrekao svoje kanonizacije i isprosio ovaj zastoj pred Bogom da bi se naš narod konačno očistio od laži i podvala koje mu se nameću od komunističkih i srpskih optužbi koje još uvijek ne jenjaju i udaraju po nama”.

Onda je udario i po Školi za život koja, kako kaže, naglašava samo obrazovanje, a ne i odgojni vid. Konkretno, rekao je ovako: “Je li to ispravan put ako se ne uvažavaju sugestije stručnjaka, ako se sve više izostavlja odgojni vid, a naglašava samo obrazovanje, i to uvođenjem tehničkih informatičkih pomagala, te je li to onda samo tehnicizacija, odnosno informatizacija obrazovnog procesa koji se sve više lišava odgojne dimenzije.”