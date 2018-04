Za nasljedstvo svog oca Leonarda Grivičića, bogatog industrijalca koji je na početku političkog uspona sponzorirao Antu Pavelića, a bio je prijatelj i s kardinalom Alojzijem Stepincem, već se godinama na sudovima bori njegova kćer Vesna Grivičić Žanić. Nasljednica, sada već 90-godišnjakinja, ovih je dana dobila presudu u svoju korist dokazavši na sudu da je Grad Zagreb nezakonito prodao stan njezina oca u centru Zagreba.

No, to je tek dio imovine koja je ostala iza tvorničara Grivičića, a oduzeta je obitelji u valu nacionalizacije nakon Drugog svjetskog rata. Njegovoj nasljednici, ako ova presuda postane pravomoćna, bit će vraćen stan od 70-ak kvadrata u Ilici 10, iako se još uvijek spori za ostalu obiteljsku imovinu, između ostalog i za bitno veći stan u istoj zgradi koji je sada u vlasništvu generala Zagorca. Telegram je došao do detalja zanimljivog sudskog spora oko imovine ustaškog emigranta.

Zagrebački sud nedavno je dakle utvrdio je da je Grad Zagreb nezakonito prodao stan u Ilici 10, u zgradi u kojoj je obitelj Grivičić živjela 40-ih godina. Nakon što im je poslije rata sva imovina konfiscirana, obitelj je u valu emigracije preselila iz bivše Jugoslavije u Argentinu, da bi se na kraju nastanili u Venezueli. Kćer Leonarda Grivičića nakon povratka u Hrvatsku, i početka borbe za obiteljsku imovinu, javno je govorila o očevim vezama s poglavnikom.

Tko je bio Leonard Grivičić?

U javnim istupima gospođa se prisjećala epizoda iz života obitelji. Govorila je kako je njezin otac od mladosti pripadao starčevićanskoj misli i materijalno je pomagao protujugoslavenske akcije. Početkom 40-ih bio je iznimno blizak Paveliću. Nakon osnivanja Nezavisne države Hrvatske dobio je i funkciju, bio je povjerenik u Zakladi Ante Starčevića. Vesna Grivičić Žanić u svojim je istupima pokušavala relativizirati tatinu povezanost s ustaštvom. Recimo, svojedobno je u intervjuu za Jutarnji ispričala kako je gospodin Grivičić na jednom prijemu kazao Paveliću da Židovima treba dati putovnice, a ne logorske brojeve. Nakon toga, tvrdila je, njih dvojica više nisu razgovarali.

Grivičićev najveći poslovni pothvat bio je pokretanje tvornice šećera ‘Sladorana’ u Županji. Imao je pritom i tvornicu tekstila na zagrebačkom Črnomercu, pogon za proizvodnju kemikalija u Sisku, kuće u Zagrebu i na Jadranu, zemljišta u Lici… Nakon bijega u Južnu Ameriku, u provinciji Entre Rios pokušao je ostvariti svoj san o uspjehu u velikom industrijskom gradu, ali je ubrzo umro. Njegovo ime, usput, spominje se i u “Spomenici Gradjanskog”, jer je sredinom 1920-ih kratko bio predsjednik tadašnjeg kluba koji danas znamo kao Dinamo.

Iako se nije sjećala baš svih detalja obiteljskog života s početka 1940-ih, jer je bila tek 12-godišnja djevojčica, Vesna Grivičić tvrdila je kako joj je stanovanje u središtu Zagreba, u Ilici 10, ostalo u iznimno lijepoj uspomeni. I ne se želi odreći prava na povrat te imovine, koju je u međuvremenu Grad Zagreb preprodao.

Dugogodišnji spor s generalom Zagorcem

Među poznatijim spornim vlasnicima nekretnine u centru metropole, jedne od vrjednijih oko koje se još vodi sudski spor, bio je i umirovljeni general Vladimir Zagorec. I protiv njega je Vesna Grivičić pokrenula postupak nakon što je on pod ne sasvim jasnim okolnostima postao vlasnik 465 kvadrata u Ilici 10. Tvrdio je da mu je tu nekretninu obitelj Grivičić darovala još 2003. godine. Navodno sporni darovni ugovor potpisan je, prema njegovom iskazu, u generalnom konzulatu u Venezueli, a sastavio ga je zagrebački odvjetnik Pero Lozica.

Istovremeno, Zagorec je na sudu izjavio da je Vesni Grivičić Žanić, na osnovu drugog ugovora, platio 1,2 milijuna kuna. O navedenim poslovima još nema sudskog pravorijeka. Iako je Općinski građanski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu u Zagorčevu korist, Županijski sud u Šibeniku ju je, prema službenim sudskim podacima, nedavno poništio i vratio na ponovno suđenje. Jednu presudu je ipak, kako smo rekli, dobila. Sada bi Grad Zagreb trebao Vesni Grivičić Žanić vratiti stan od sedamdesetak kvadrata u potkrovlju zgrade u Ilici 10. Njega je još u lipnju 1994. godine grad prodao gospođi Đurđici Sertić, iako je prema djelomičnom rješenju o povratu imovine on pripao upravo Grivičićevoj kćeri.

Gospođa Sertić na sudu je tvrdila kako je stan njezin, jer ga je uredno kupila. Objašnjavala je da je izgrađen tek između 1950. i 1960. pa nije, kaže, bio ni konfisciran Grivičićima. To su na sudu tvrdili i predstavnici Grada. Naime, obitelj Sertić, točnije majka Đurđice Sertić, financirala je kupnju tog stana u Ilici 10 godinama nakon Zakona o konfiskaciji imovine, pa na osnovu njega, jednostavno, nije mogao biti oduzet. Tijekom procesa utvrdilo se nešto sasvim drugo. Stan je još od lipnja 1927. godine bio u vlasništvu obitelji Grivičić – Leonarda i njegove supruge Katarine. Konfisciran je, zajedno s ostalom imovinom temeljem presude Okružnog narodnog suda za Grad Zagreb od 16. veljače 1945. godine. Rješenje o konfiskaciji donijeto je tri godine kasnije, 1948. godine.

Grad Zagreb protupravno prodao stan

U međuvremenu, 1990., donijet je i Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike. Na njega se pozvala i Vesna Grivičić Žanić u tužbi kojom je tražila da se raskine ugovor između Grada Zagreba i Đurđice Sertić. Konfiscirana imovina jednostavno nije mogla biti dalje preprodavana. Kasnije će to regulirati Zakon o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Općinski građanski sud u Zagrebu na kraju je zaključio da je Grad Zagreb 1994. godine protivno propisima sklopio ugovor s gospođom Sertić i prodao joj stan u Ilici 10. Zato je ugovor proglašen ništavnim, odnosno raskinut je i sada bi stan, ako presuda postane pravomoćna, trebao biti vraćen nasljednici Leonarda Grivičića.