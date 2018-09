Koliko su važna kumstva? Doznali smo da je tijelo Ministarstva poljoprivrede zbrinulo i ženu uhićenog vozača

Supruga Blaža Curića, jučer uhićenog vozača u Ministarstvu poljoprivrede, koga se sumnjiči kako je Franji Vargi javio da uništi sve kompromitirajuće dokaze vezano uz krivotvorenje SMS poruka, radi u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS). Osnivač Hrvatskog centar za poljoprivredu, hranu i selo je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, na čijem je čelu Tomislav Tolušić. U Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, kako nam je otkriveno iz neslužbenog izvora, počela je raditi prije nekoliko mjeseci.

HCPHS, s proračunom od 50-ak milijuna kuna, u kojem radi oko 160 osoba, osnovan je 1. srpnja 2009., a u medijima se od tada često spominjao kao ”uhljebistan”; državna ustanova za zbrinjavanje stranačkih kadrova. Još u vrijeme SDP-ovog ministra, Tihomira Jakovine, izbio je popriličan skandal kada se otkrilo da je u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo uhljebljena prijateljica njegove supruge Maja Zeko Dokuš, poznata po tome što je prije toga nastupala na raznim lokalnim glazbenim festivalima.

Zgodno mjesto za zapošljavanje prijateljica, kuma i kumova

Maju Zeko Dokuš, prijateljicu i kumu svoje supruge Sandre Petrović Jakovina, tadašnji SDP-ov ministar poljoprivrede – kako su u veljači 2015. pisala 24 sata – prvo je zaposlio na mjestu tajnice u Upravi za vodno gospodarstvo Ministarstva poljoprivrede. Potom je mijenjala zaposlenicu koja je otišla na porodiljini, no natječaj je bio poništen, ali joj je Jakovina odmah našao novi posao. Radila je u njegovu kabinetu kao honorarna tajnica tadašnje Jakovinine zamjenice. Godinu dana poslije toga zaposlila se na neodređeno vrijeme u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo.

Bivša ravnateljica HCPHS-a Tatjana Masten Milek koja je tu dužnost obavljala u vrijeme ministra Tihomira Jakovine (od siječnja prošle godina na čelu te ustanove je Krunoslav Dugalić, predstojnik Odjela za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek), sada u HCPHS-u radi u Zavoda za zaštitu bilja kao rukovoditeljica Odjela za dijagnostiku i analitiku. Ona je, pak, sestra jednog od utjecajnih članova HDZ-a, Tomislava Mastena, inače kuma aktualnog ministra pravosuđa, Dražena Bošnjakovića.

Uzeli su je preko agencije za privremeno zapošljavanje

Koliko su u hrvatskom političkom životu važna kumstva, svjedoči i činjenica da je vozač ministra Tolušića, jučer uhićeni Blaž Curić, kum potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a, Milijana Brkića. Curić je, kako je objavljeno, u Ministarstvu poljoprivrede, kao jedan od Tolušićevih vozača, radio na ugovor o djelu. To znači da je uz mirovinu ostvarivao još jedan, vjerojatno nemali prihod. Uz to, zbrinuta je i njegova supruga, i to, kako smo rekli, u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo.

Nakon nekoliko naših višekratnih pokušaja da dobijemo odgovor, konačno se oglasila Ružica Jurić, pomoćnica ravnatelja Dugalića za odnose s resornim ministarstvom i provedbu stručnih propisa. Ona je potvrdila da supruga uhićenog vozača Curića radi u HCPHS-u, no da nije njihova zaposlenica. U to smo se i sami uvjerili kada smo nazvali jedan od odjela HCPHS-a, Zavod za zaštitu bilja, na zagrebačkoj adresi u Goricama 68, gdje su nam rekli kako gospođa Curić radi u Svetošimunskoj 25, u Zagrebu.

”Gospođa Curić nije zaposlenica Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Gđa Curić zaposlenica je ovlaštenog pružatelja usluga za ustupanje radnika, odnosno agencije za privremeno zapošljavanje i jedna je od 14 njihovih zaposlenika koji trenutačno obavljaju poslove za Centar. Između Centra i ovlaštenog pružatelja usluga sklopljen je ugovor temeljem provedenog postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Gospođa Curić ima SSS – IV stupanj i zadovoljava propisane uvjete za radno mjesto tehničkog suradnika”, stoji u odgovoru Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.