Krasna slika Zagreba: gospodin u kolicima htio je ući u tramvaj, ali vozačica nije imala ključ za rampu

Ovog utorka, na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, u centru Zagreba snimili smo jednu zbilja sramotnu situaciju. Zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba Renato Petek tog je dana kraj Importanne centra održao konferenciju za medije kako bi upozorio na odnos grada Zagreba prema osobama s invaliditetom. Pridružili su mu se Hrvoje Antonijo Belamarić i Siniša Kekić, dvojica gospodina s invaliditetom, a nakon presice svi zajedno zaputili su se prema tramvajskom stajalištu na Trgu kralja Tomislava.

U jednom trenutku, gospodin Kekić, koji se inače kreće u invalidskim kolicima, pokušao je ući u jedan od niskopodnih tramvaja. No, tu je nastao problem. U trenutku kada je tramvaj broj 2 stao na stanicu, Kekić se prvo trebao probiti do prednjeg dijela tramvaja. Nakon što je u tome uspio, vozačica ga isprva nije doživjela, već je reagirala tek kada joj se obratila jedna putnica.

Vozačica nije imala ključ za rampu

“Tu je kosina pa bih ja ušao”, rekao joj je Kekić. Vozačica mu na to odgovara kako ona nema ključ za rampu. “A je l’ imate kosinu?”, ponavlja joj Kekić na što ona odgovara potvrdno i ponavlja kako kod sebe nema potreban ključ. “Trebam imati ključ da otključam!”, kaže mu vozačica. Na Kekićevo pitanje zašto nema ključ, vozačica odgovara kako to “treba pitati” ne navodeći koga to točno. U tom trenutku može se čuti i jednu putnicu koja je samo kratko komentirala “sramota”.

Nakon toga Kekić se zahvalio vozačici, a tramvaj broj 2 otišao je dalje – bez njega. “To je uobičajeno. To je svakodnevica, to je ono o čemu smo pričali. Da je problem edukacije, da je problem sustava jer ljudi ne komuniciraju na raznim razinama – od uprave pa na dolje”, rezignirano je zaključio Kekić dodavši kako srećom ova zima nije tako hladna pa još nije dobio upalu bubrega kao prijašnjih godina. “Znao sam se zateći po noći osam kilometara dalje od stana i onda bih se morao voziti svojim električnim kolicima. Srećom pa ih imam, ali ima i onih koji moraju gurati kolica” kaže Kekić.

ZET: ‘Vozačica je bila zbunjena’

U cijeloj ovoj priči važno je napomenuti kako su, prema obećanju gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, svi niskopodni tramvaji trebali od kraja lipnja 2017. godine imati ugrađene rampe za osobe s invaliditetom. Stoga je bilo logično očekivati da Kekić neće imati problema s ulaskom u tramvaj. Međutim video koji smo snimili pokazuje da je to daleko od istine.

Prije nekoliko dana ZET smo pitali kako je moguće da vozačica tramvaja nije imala ključ za rampu, a njihov odgovor dobili smo danas. Kažu kako ključ za rampu vozači ne dobivaju posebno, već zajedno s ostalom opremom koju, pri jutarnjem izlazu u promet, preuzimaju uz vozilo. Tvrde da je u konkretnom slučaju, vozačica tramvaja na liniji 2 upravljala vozilom koje još uvijek nema rampu za ulazak osoba s invaliditetom. “Vozačica navodi kako je bila zbunjena nenajavljenim dolaskom novinara, istovremeno velikom gužvom u tramvaju, te ovu prigodu koristi kako bi se zbog nesnalaženje ispričala našem cijenjenom putniku, osobi s invaliditetom u kolicima”, rekao nam je glasnogovornik Domagoj Zeba.

Dakle, unatoč već ranije spomenutom Bandićevu obećanju da će svi niskopodni tramvaji imati rampe još 2017., iz ZET- su nam objasnili kako dio tramvajskih vozila ipak još nema ugrađene rampe. Konkretno, tvrde kako će od 142 niskopodna tramvaja, do kraja ovog tjedna njih ukupno 85 imati ugrađene rampe. Kažu kako intenzivno nastavljaju ugrađivati rampe u preostala niskopodna vozila i obećavaju kako će ZET ubuduće nabavljati vozila s tvornički ugrađenim rampama. Zašto to nisu radili od početka, nije poznato.

Zastupnik Petek tvrdi da su danas, dvije i pol godine nakon Bandićeva obećanja, rampe ugrađene u 55 posto niskopodnih tramvaja. Kada ih ugrade u sve, tvrdi, bit će to pokrivenost od 50 posto tramvaja koji prometuju.

Grad neprilagođen osobama s invaliditetom

Inače, gospodin Kekić nam se prije ove scene požalio i kako osobe s invaliditetom često ne mogu ući ni izaći iz tramvaja jer su stanice neprilagođene pa nekada izlaz bude baš kraj ograde. Uz to, problematično je i što na svim stanicama nema nadstrešnica. Iz ZET-a su nam odgovorili kako je postavljanje nadstrešnica u nadležnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje koje ih grade u suradnji s lokalnom upravom, odnosno Vijećima gradskih četvrti.

Problem su i autobusi. U Gradu se primjerice, naglašava Petek, hvale da je od 435 autobusa njih 366 niskopodnih, ali da to automatski ne znači da osoba s invaliditetom može ući u niskopodni autobus jer to ovisi i o stajalištima, ali i trenutnoj situaciji, gužvama, educiranosti i dobroj volji vozača. Čak 30 posto stajališta u Zagrebu nije prilagođeno invalidima, a prema službenoj statistici 11 posto stanovnika Zagreba (dakle njih oko 90 tisuća) su osobe s invaliditetom.