Krasno da su digli optužnice za aferu SMS, samo su zaboravili da je kum Vase Brkića dilao informacije iz istrage

USKOK je, dakle, u ponedjeljak podigao optužnicu protiv bivšeg policajca i računalnog stručnjaka Franje Varge, te bivšeg vozača ministra Tolušića i kuma potpredsjednika Sabora Milijana Brkića, Blaža Curića. Zanimljivo je, međutim, kako Curiću tom optužnicom nije stavljeno na teret da je dojavio Vargi da mu se sprema uhićenje i da uništi sve dokaze.

Gdje je nestalo to kazneno djelo koje je Curiću bilo prvotno stavljeno na teret i je li razlog tome nemogućnost istražitelja da zasad dođu do dokaza o osobi koja je bivšem ministrovom vozaču otkrila da se Vargu istražuje u aferi SMS?

Detalji nove USKOK-ove optužnice

Varga je u ponedjeljak optužen za sprječavanje dokazivanja, odnosno izradu lažnih SMS-ova koji su trebali biti korišteni u osječkom procesu protiv Zdravka Mamića i suoptuženih za izvlačenje novca iz Dinama, kao i tijekom postupka izručenja Ivice Todorića iz Velike Britanije.

Poznato je da se radilo o navodnoj SMS prepisci visokih dužnosnika iz koje se moglo zaključiti da je bilo određenih pritisaka na pravosuđe.

Curića pak optužnica tereti da je Vargi dostavljao telefonske brojeve osoba čiju je lažnu SMS komunikaciju ovaj kasnije konstruirao. Hoće li Varga i Curić i nakon podizanja optužnice ostati u istražnom zatvoru trebalo bi biti poznato tijekom utorka.

Evo za što se Curića teretilo ranije

Ovdje valja podsjetiti da je USKOK 26. rujna prošle godine potvrdio kako je istragu protiv Curića otvorio zbog sumnji da je Vargi dojavio da ga policija istražuje, te da bi trebao uništiti sve dokaze. Jutarnji list je u međuvremenu doznao kako su istražitelji raspolagali podatkom da je Varga, nakon što je upozoren, ozbiljnost situacije provjeravao i kod potpredsjednika Sabora Brkića uputivši mu poruku u kojoj je pitao treba li doista uništiti sve dokaze.

Zbog toga je i sam Brkić ispitan kao svjedok. Prema neslužbenim informacijama u svom iskazu nije se posebno referirao na Varginu poruku.

Sve posljednje poruke između Curića i Varge navedene su u obrazloženju optužnice, no USKOK ih više ne definira kao posebno kazneno djelo.

Zašto se odustalo od važne optužbe?

Do podizanja optužnice u ponedjeljak, USKOK očito nije uspio detaljnije rekonstruirati Vargine i Curićeve kontakte. Ne zna se zašto je Curić uopće pomagao Vargi. A vremena za istragu još je bilo.

Prema Zakonu o kaznenom postupku USKOK nije imao rok u kojem je morao provesti istragu protiv njih. Doduše, s obzirom na to da su im na teret stavljena kaznena djela za koja se može izreći do pet godina zatvora, maksimalni rok za istražni zatvor ističe već za mjesec dana. U tih 30 dana sudski proces izvjesno neće završiti, ali istraga se mogla nastaviti još neko vrijeme. Bilo kako bilo, Varga i Curić pred kraj ožujka po sili zakona bit će pušteni na slobodu.

Zašto je, dakle, USKOK odlučio naprasno prekinuti istragu i podići optužnicu protiv Varge i Curića bez ključne optužbe – Curićeve dojave Vargi da mu se sprema uhićenja? Poznato je da je policija pokrenula vlastito kriminalističko istraživanje ne bi li utvrdila na koji je način informacija o planiranom uhićenju Franje Varge uspjela procuriti. No, o rezultatima tog istraživanja Ravnateljstvo policije još nije izvijestilo.

Nije, prema do sada dostupnim informacijama, pronađen ni mobitel s kojeg je Curić upozorio Vargu. Je li moguće da se ovo curenje povjerljivih policijskih informacija ne može do kraja rasvijetliti? Ili se jednostavno u ovom trenutku to ne želi?