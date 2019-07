Prihvaćajući ostavku ministra i političkog tajnika, premijer je danas kazao kako to čini “s obzirom na sve okolnosti koje tjednima traju u javnosti, odnosno u medijima”. Velik je to zaokret u odnosu na prve reakcije Andreja Plenkovića koji je donedavno tvrdio “da se cijeli krimen svodi na to da je dvije nekretnine koje ima propustio upisati u zemljišne knjige”. Telegramov Andrej Dimitrijević 18. lipnja otkrio je kako ministar 11 godina nije prijavio vilu u katastar, a zatim smo dan kasnije, 19. lipnja, objavili i da je do druge kuće došao tako da je u negrađevinskoj zoni sagradio štalu i zatim izmijenio prostorni plan. Od tada Lovro Kuščević nije silazio s naslovnica i iz TV dnevnika, a ovo je priča koja je sve pokrenula:

Ministar uprave Lovro Kuščević izgradio je kuću u Nerežišćima na Braču, ali je 11 godina nije upisao u katastar, na što njega i sve ostale građane obvezuje Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Nakon dva tjedna istraživanja i svakodnevnih prepiski s nekoliko državnih tijela, Telegram je i od Državne geodetske uprave dobio potvrdu ove informacije.

“Državna geodetska uprava po Vašoj će prijavi pokrenuti postupke u skladu s odredbama Prekršajnog zakona, zbog eventualne povrede članka 69. odnosno 89.”, odgovorili su na naš upit iz tog nadležnog tijela.

Postoji pašnjak, a ne kuća

Na kraju Nerežišća, prema istoku, nalazi se jedno zemljište. Iako je na njemu teško ne uočiti kuću sa zelenim škurama ona tamo, prema zemljišnim knjigama, ne postoji. Naime, uvidom u online katastar vidljivo je da se zemljišna čestica 3898 k.o. Nerežišća, u vlasništvu ministra uprave, i dalje vodi kao pašnjak od 952 m2.

Na prvu se to ne čini kao problematična činjenica jer gospodin Kuščević nikada nije skrivao da je tamo sagradio kuću. Štoviše, godinama je zavedena u njegovoj imovinskoj kartici. Uz to, gospodin Kuščević nedavno je za portal Teleskop izjavio kako su se on i obitelj iz te kuće preselili u manju, a ovu s bazenom koriste za iznajmljivanje turistima.

No, za ministra je problematična činjenica da Zakon jasno propisuje kako je vlasnik nekretnine, u ovom slučaju građanin Kuščević, dužan prijaviti svaku promjenu koja utječe na katastarske knjige, i to u roku od 90 dana otkako su se dogodile. Kazna za ovakav prekršaj nije velika i za fizičke osobe iznosi od 3000 do 6000 kuna.

Ima sve uvjete, ali kuću nije evidentirao

Kako zemljišne knjige u Hrvatskoj često nisu usklađene, može se dogoditi da je jedno stanje na terenu, a drugo u katastru ili gruntovnici, iako je sve napravljeno prema zakonu i sa svim dozvolama. S druge strane, kako ministar nije odgovarao na naše pozive, htjeli smo provjeriti je li tako dugo izbjegavao upis u katastar zato što možda nije ishodio sve potrebne dozvole. Stoga smo se obratili ispostavi Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u Supetru.

Voditeljica pododsjeka, Snežana Bralić, odgovorila nam je kako je ministru za kuću na Braču izdana građevinska dozvola u prosincu 2004., a uvjerenje za uporabu u studenome 2008. čime su stečeni uvjeti za evidentiranje zgrade u katastar. Katastar nekada zna biti spor, ali ako je gospodin Kuščević uvjerenje za uporabu objekta dobio još 2008., i pritom u zakonskom roku prijavio promjenu nadležnom katastarskom uredu, to bi značilo da njegovu kuću netko nije upisao 11 godina od predaje zahtjeva. Za svaki slučaj nazvali smo i Ispostavu za katastar nekretnina Supetar, gdje su nam potvrdili kako im geodet za tu česticu nije predao nikakav elaborat niti je ikada pokrenuta prijava za promjenu u katastru.

Baš je ovih dana pustio portal Katastar u pokretu

Kako bismo na svim instancama potvrdili da je ministar uprave doista u prekršaju, kontaktirali smo i Državnu geodetsku upravu (DGU) koja je zadužena za nadzor prekršajnih odredbi iz Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Prije nego što smo dobili njihovu već spomenutu potvrdu da će protiv gospodina Kuščevića pokrenuti postupak, iznijeli smo im primjer konkretne situacije bez spominjanja da se radi o ministru te ih upitali je li to prekršaj. Odgovorili su nam potvrdno.

“Ministar je napravio sve što treba da bi dobio uporabnu dozvolu, no propustio je odraditi zadnji korak, prijaviti promjenu u katastar”, pojasnila nam je kasnije arhitektica Suzana Dobrić Žaja. “Ironično, baš je ovih dana ministar Kuščević svečano pustio u rad portal Katastar u pokretu koji bi trebao pomoći građanima da na brz, lak i učinkovit način imaju uvid u podatke o nekretninama. Kako, kad neodgovorni pojedinci s ministrom na čelu, ne prijavljuju ono što su po zakonu dužni prijaviti? Koji je onda uopće smisao digitalizacije, kada baze podataka nisu ažurirane?”, kaže arhitektica.

Misterij kuće koja se smanjuje

Slučaj s neprijavljivanjem u katastar nije prva nelogičnost oko ove nekretnine. Upravni odjel za graditeljstvo u Supetru, Telegramu je službeno odgovorio kako ministrova kuća ima neto površinu od 293,44 četvorna metra, što potvrđuje da je ministar do 2016. krivo upisivao podatke u imovinsku karticu. Naime portal Index nedavno je donio priču o tome kako je ministar nekoliko puta izmijenio vrijednost i površinu ove kuće. Od 2011. do 2016. navodio je kako je vlasnik kuće s okućnicom površine 1000 kvadrata, vrijedne sedam milijuna kuna. No, kada je 2016. postao ministar prvo je površinu smanjio na 952 četvorna metra, a onda je u listopadu 2017. u novu imovinsku karticu upisao da se kuća s okućnicom prostire na 350 kvadrata. Vrijednost kuće smanjio je pak sa sedam na 6 milijuna kuna.

Cijela priča pritom je bizarnija, ako se prisjetimo da je gospodin Kuščević bivši ministar graditeljstva i bivši predsjednik HDZ-ovog Nacionalnog odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Pokušali smo doći do ministra kako bismo čuli njegovu stranu priče, no nije se javio ni nakon dvije poruke koje smo ostavili njegovoj tajnici.