Malo je vjerojatno da je prije nekoliko mjeseci bilo tko u Hrvatskoj mogao zamisliti u kakvu će se svađu pretvoriti pokušaj izbora novog predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Bez obzira na to koliko je takva mogućnost nevjerojatno izgledala, čelni ljudi države natežu se već više od mjesec dana, uglavnom preko Facebooka i po konferencijama za medije, oko izbora novog šefa tog suda, provlačeći kroz svađe jedinu kandidatkinju zasad, profesoricu Zlatu Đurđević. Kako stvari sada stoje, očito je da će se takvo stanje nastaviti sve do krajnjeg izbornog roka u srpnju.

Sukob se rasplamsao jučer, nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović dodao novo poglavlje na ionako predugu javnu svađu s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, u sve to još uplevši i Milorada Pupovca. S obzirom na količinu grubih napada i otvorenih uvreda koja je pala samo u posljednja dva dana, cijelu priču postaje teško pratiti. Zbog toga smo izdvojili, najkraće moguće, što je sve, tko, i kome točno zamjerio.

Otkada je počela rasprava o izboru novog šefa ili šefice Vrhovnog suda, najviše polemika vodilo se na liniji Zoran Milanović – Andrej Plenković, uz napomenu da je predsjednik države usput vrlo često spominjao i brojne druge aktere političkog života.

Ipak, predsjednik je jučer bio nešto konkretniji i fokusirao se na trojicu u kojima vidi krivce za, kako kaže, pljuvanje po njegovoj kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda. Prvi od te trojice bio je Andrej Plenković, za kojeg je rekao da je ružan, ali ne fizički. “Kako bi Talijani rekli – ružni, prljavi i zli. Svatko od tih likova ima jednu karakteristiku. Prvi, Plenković, je ružan. Ne mislim fizički”, kazao je.

“On o 50-godišnjoj ženi govori kao da mu je priležnica a on svodnik. Ja sad pitam gdje je Sarnavka, gdje su žene SDP-a i svi kojima je jezik brži od pameti. Ovo je takva divljačka uvreda žene koja ništa nije napravila”, rekao je Milanović, referirajući se na Plenkovićeve navode od srijede i petka. Tada je premijer prvo kazao kako je Đurđević sama pustila da je predsjednik ovakvom kandidaturom provuče kroz blato, nakon čega je dodao da je HDZ neće podržati.

Plenković kaže da Đurđević neće biti predsjednica VSRH

“Predsjednik očito ne poštuje stav Ustavnog suda. Ja pokušavam objasniti da je on u trenutnoj političkoj akciji kojom se nastoji simplificirati temu stanja u pravosuđu gdje ćemo krenuti u reformu tako da ćemo izabrati jednu jedinu osobu koja je pristala biti ne-kandidat, proći kroz blato, završiti u nezakonitoj proceduri i tako predstavljati reformu pravosuđa. To nije točno”, rekao je Plenković koji je dodao i da mu je Đurđević žao.

Sutradan je premijer ponovo komentirao taj slučaj, otvoreno izjavivši kako Đurđević neće biti predsjednica Vrhovnog suda, kao i to da se sama diskvalificirala. “Ona prvo propusti natječaj i onda ide s izjavama da je prihvaćanje predsjednikove ponude ne diskvalificira. Sorry, ne ide to tako. Pa nije to krivo parkiranje. Ako netko želi biti predsjednik Vrhovnog suda mora poštivati zakone. Prihvatila je biti kandidat u protuzakonitoj proceduri i više nije tako besprijekorna stručnjakinja. To je cijeli point, to se ne može preskočiti. Ona se diskvalificirala”, rekao je Plenković.

Što je Milanović poručio Pupovcu?

Jučer je Milanović, povlačeći paralelu sa slavnim talijanskim filmom, rekao da je Milorad Pupovac prljav. “Drugi je prljav. To je Pupovac koji je rekao da je Zlata Đurđević padobranac. Kaže čovjek koji je s deset tisuća glasova Srba ušao u Sabor. Na svakim izborima dobijem više glasova Srba nego Pupovac u cijeloj svojoj mizernoj političkoj karijeri”, kazao je predsjednik RH.

“Još jedna poruka Pupovcu: predstavnik hrvatskih Srba sam ja, zagrebački Hrvat porijeklom iz Dalmacije i Primorja, bok Pupovac”, nastavio je. Šefu SDSS-a Milanović je spočitao i nekretnine koje mu pronalaze, te ga je pozvao da ih proda i donira taj novac za ljude na Baniji. “HDZ se voli igrati na razini nacionalizma. Pupovac, dolazi Jasenovac, oblači čizme, malo će imati suze u očima i onda će biti sve po starom”, konstatirao je Milanović.

Što mu je zamjerio?

Današnji dan započeo je Pupovčevom objavom predsjednikove poruke u kojoj ga je ovaj, između ostalog, nazvao bijednikom. Potom je Milorad Pupovac održao konferenciju za medije na kojoj je nadugačko i naširoko obrazložio što misli o predsjedniku i njegovim izjavama. Pritom je u nekoliko navrata, govoreći o Baniji, bio na rubu suza.

Poručio je kako je Milanović taj koji je Đurđević zloupotrijebio i provukao kroz blato. Rekao je i kako predsjednik koristi jezik koji ni po čemu nije javan, te dodao kako djecu treba maknuti od njegovih riječi da ga ne slušaju.

Nije prošlo više od nekoliko sati, a Milanović se oglasio na Facebooku i odgovorio Pupovcu, nazvavši ga, među ostalim, plačibabom, i poručivši mu da bi se na njegovom mjestu figurativno ubio.

Što je Milanović poručio Jandrokoviću?

Na kraju jučerašnjeg obraćanja predsjednik RH osvrnuo se na Gordana Jandrokovića, za kojeg je rekao da je zao. “Zlo. To je Njonjo. Jandroković, to sam čekao, došao je netko prljav i zao koji je rekao da je protiv Đurđević zbog protivljenja izručenju odgovornih za ubojstvo Đurekovića. Čovjek koji ne zna engleski, došao potpisivati poglavlja, ne zna koje potpisuje”, ispričao je Milanović.

“Gospodin Jandroković je lažov i igra se opasnim stvarima. Optužio ju je da je hrvatski izdajnik, što je sljedeće, brojat će joj krvna zrnca? Što je sljedeće, Njonjo? Ona je uvijek o svemu imala svoje mišljenje, protivila se i meni u slučaju Janaf, to je osoba koja se ne ustručava reći što misli, a naš Kim il Sung je optužuje da se diskvalificirala jer krši Zakon. Što krši?”, upitao je Milanović.

Što mu je zamjerio?

Jandrokovića je predsjednik u raspravu uveo još u samim njezinim počecima, kada je još 8. ožujka opisao kako on vidi razvoj događaja izbora predsjednika Vrhovnog suda. “Dakle ime profesorice Đurđević će doći u Sabor, vjerni Gogo će to negdje staviti u košaricu, skupljat će se vjerojatno neki potpisi da to dođe na dnevni red, vidjet ćemo što će napraviti DSV”, rekao je tada.

Jandroković je istog dana potvrdio da je predsjednik uputio dopis u Sabor, rekavši da će ga poručiti i postupiti u skladu s Poslovnikom. Nedugo potom, Jandroković je pozvao Milanovića da doradi svoj prijedlog, što je ovaj odbio napraviti smatrajući da prema Ustavu može predložiti kandidata bez da se ovaj javio na javni poziv Državnog sudbenog vijeća.

Odbor za Ustav je dao za pravo Jandrokoviću, pa on na dnevni red 19. ožujka nije stavio Milanovićev prijedlog da se za čelnicu Vrhovnog suda odabere Zlata Đurđević. Predsjednik tog dana na Facebooku piše da je u Saboru došlo do “grčevite obrane statusa quo” kojom je “nastavljena Hadezeova opstrukcija promjena u hrvatskom pravosuđu. Nakon što ga je jučer nazvao zlim, Jandroković je rekao kako Milanović vjerojatno ima poremećaj ličnosti.