Ljudi se zezaju s načinom na koji predsjednica priča o aferi Tolušić; ne zvuči baš uvjereno da su slike lažne

Predsjednica je danas, dakle, dala intervju za N1. S Natašom Božić je u emisiji Točka na tjedan pričala o najavljenom pomilovanju Huanita Luksetića, potencijalnom novom mandatu, fijasku s avionima, neshvatljivom potezu vukovarskog gradonačelnika (koji je pokušala opravdati)… i aferi Tolušić. Ukratko, predsjednica je pričala o tome kako je afera gnjusna, kako odbija gledati fotografije navodnog Tolušića, o tome kako se ne bismo trebali spuštati tako nisko, i tako dalje…

No, javnost je primijetila zanimljiv uzorak, s kojim se naravno sad svi na društvenim mrežama neviđeno zabavljaju. Predsjednica je, naime, svoje izlaganje počela nezgodnom rečenicom: “Ako je riječ o montiranim fotografijama…”, što je zabavno samo za sebe. Grabar Kitarović je tako, čini se, ostavila ozbiljan prostor za mogućnost da se na slikama gospodina kojemu u krilu sjedu polugola dama, dok se on sprema šmrkati kokain, zaista nalazi ministar poljoprivrede.

‘Privatni život je privatni život’

I na tome ne staje, pa tako malo kasnije, dok priča o “zloporabi narkotika” i o tome kako je “privatni život privatni život”, opet nezgodno zvuči kao da zaista priča o autentičnim fotografijama. No, možda je najbolje da sami pročitate što je točno rekla:

“Ako je riječ o montiranim fotografijama… Gledajte, kad je riječ o fotografiji, prije svega treba dokazati da je netko na njoj, a ne da se osoba mora braniti. Svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja i takvo manipuliranje i stvaranje afere od toga, mislim da su ljudi siti takvih stvari. Stječe se dojam da živimo iz afere u aferu, dok nam ljudi grcaju u egzistencijalnim problemima. Ja jednostavno neću dopustiti, odbijam uopće komentirati tu cijelu situaciju, odbijam i gledati te fotografije. Neću dopustiti da se u Hrvatskoj razvija kultura straha, ucjena, nekakvih sumnjivih likova i interesnih obračuna na ovakav način.

Pitanje na tim fotografijama, koje navodno postoje, jest da li je došlo do zloporabe narkotika. Dakle, to je legitimno pitanje, međutim, koliko sam čula, sam ministar je rekao da će vrlo rado odgovoriti na sva pitanja i da će se vrlo rado testirati na droge. A kad je riječ o takvim fotografijama, gledajte, privatni život je privatni život. Sve dok on ne utječe na javni život, sve dok on ne utječe na nečiju politiku, to je stvar osobe. Jednostavno ne želim da se, uza sve ove probleme koje imamo, još spuštamo na tu razinu da pokušamo na najprljaviji mogući način podmetnuti jedni drugima.

