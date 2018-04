Lucićeva obitelj, koja je donedavno prodavala čavle, stvarno će dobiti milijun eura za poljoprivredu

Kako tvrtka koja se od svog osnutka, sredinom 2009., isključivo bavi prodajom grubog i finog građevinskog materijala, čavala, žice, armaturne mreže, cigala, crijepa, boje i lakova, bijele i crne tehnike, sanitarija i pločica, može od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) dobiti milijun eura poticaja?

Jednostavno: potrebno je samo da se registrira i za poljoprivrednu djelatnost, javi na natječaj APPRRR-a i već za pet mjeseci uđe u proceduru, a za godinu dana milijun eura i dobije. Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovih dana, 2. odnosno 3. travnja, objavljena je tzv. lista poziva, popis prihvatljivih ulaganja, na kojem se nalazi i tvrtka TOFRADO trgovina iz Pleternice, čiji je vlasnik Tomislav Lucić, sin saborskog zastupnika Franje Lucića, a član uprave Drago Lucić, zastupnikov brat.

Bavili su se samo trgovinom

Tvrtka TOFRADO trgovina, kako joj i ime kaže, bavila se do 2. svibnja prošle godine isključivo trgovinom i bila je jedina preživjela iz nekadašnjeg poslovnog carstva saborskog zastupnika Franje Lucića, nakon što su dvije njegove tvrtke sličnog naziva, TOFRADO i TOFRADO bačvarija završile u stečaju i ostavile ogromne gubitke.

Objava na listi poziva APPRRR-a finalni je korak za dobivanje potpore: tvrtka TOFRADO trgovina sada mora do 16. odnosno 17. travnja još dostaviti dokumentaciju o izgradnji i opremanju objekata za uzgoj muznih krava i tovljenje goveda, te kupnju nove poljoprivredne mehanizacije kao i dokumentaciju o izgradnji objekata za skladištenje i sušenje stajskog gnojiva, te nabavku strojeva i opreme za utovar, transporti i primjenu.

Mala poslovna akrobacija

U ovo vrijeme, prošle godine, tvrtka TOFRADO trgovina, nije imala apsolutno nikakve veze s uzgojem muznih krava ili pak sušenjem stajskog gnojiva. Kao što smo rekli, bavila se isključivo trgovinom. Ali, prije godinu dana, 20. travnja 2017. dolazi do prave poslovne akrobacije: Lucićev sin Tomislav koji je bio i vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) potpisuje s TOFRADO trgovinom, tvrtkom čiji je također vlasnik, ugovor o unosu gospodarske cjeline OPG Tomislav Lucić u trgovačko društvo TOFRADO trgovina!

Tim poslovnim manevrom uspio je prenijeti sva prava i obveze koje je imao njegov OPG na tvrtku u svom vlasništvu. Ono što je za kasniji ulazak u igru oko dobivanja potpore od 7.412.500 kuna bilo od presudne važnosti, TOFRADO trgovina preuzela je matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (tzv. MIBPG) OPG-a Tomislava Lucića.

Na taj način TOFRADO trgovina uspostavila je pravni slijed i pravo na deklariranje one proizvodnje koju je deklarirao Lucićev OPG. I eto uvjeta za javljanje na natječaj APPRRR-a i prilike da se ugrabi milijun eura, mada tvrtka TOFRADO trgovina, vidjeli smo, nikada nije proizvela ni zrno pšenice, ni litru mlijeka, ama baš ništa.

Klasično umjetno stvaranje uvjeta

Dalje se sve odvija ekspresno: 2. svibnja 2017., TOFRADO trgovina registrira se za poljoprivrednu djelatnost i nakon osam godina bavljenja trgovinom okreće se poljoprivredi i stočarstvu. Već 7. lipnja 2017. uknjižila se na zemljište u Pleternici na kojem kani graditi govedarsku farmu. U toj munjevitoj poslovnoj akciji TOFRADO trgovina javlja se na natječaj APPRRR-a, a 20. listopada 2017., dakle ni pola godina otkako se TOFRADO trgovina registrirala za poljoprivrednu djelatnost, vlasnik te tvrtke Tomislav Lucić s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem potpisuje ugovor o potpori od milijun eura, a ministar na svome Facebook profilu slavodobitno objavljuje ”novi zamah hrvatske poljoprivrede”.

Pri tom, uopće mu nije bilo važno što se radilo o klasičnom umjetnom stvaranju uvjeta, mada u Pravilniku o provedbi mjere 4 (u sklopu koje je TOFRADO trgovina ušla u igru za milijun eura potpore) izrijekom piše kako će, sukladno članku 60. Uredbe EU, br. 1306/2013, iz natječaja biti isključeni korisnici za koje se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta.

Ulaganje je ocijenjeno prihvatljivim

Kad je Telegram o tome pisao u studenom prošle godine, iz APPRRR-a su odgovorili kako ”potpisivanjem ugovora korisniku nije dodijeljen novac”, ta da se time TOFRADO trgovina tek ”kvalificira za drugu fazu obrade prijava tijekom koje se provodi kontrola prihvatljivosti troškova proisteklih iz postupka nabave, koju korisnik provodi u međuvremenu, te se ocjenjuje ekonomska održivost projekta”.

TOFRADO trgovina ovih se dana našla na popisu onih čija su ulaganja ocijenjena kao prihvatljiva. Sve ostalo, kažu nam iz izvora bliskih APPRRR-u, čista je formalnost i Tomislav Lucić ne mora brinuti da će njegovoj tvrtki, koja se do jučer bavila trgovinom čavala, pločica i cigala, izmaknuti milijun nepovratnih eura za gradnju farme muznih krava i izgradnju pogona za sušenje i skladištenje stajskog gnojiva.

‘Novi zamah poljoprivredi’

Stjecajem okolnosti, objava kako je TOFRADO trgovina na listi prihvatljivih ulaganja, vremenski se gotovo poklopila s izjavom predsjednice Republike, Kolinde Grabar Kitarović koja je prekjučer, na otvorenju sajma u Gudovcu, upozorila kako je u Hrvatskoj, od osamostaljenja do danas, poljoprivredna proizvodnja prepolovljena unatoč tome što je u nju uloženo 40 milijardi kuna.

No, ministar Tolušić, koji je stajao do predsjednice kada je rekla kako je to ”rezultat višegodišnje loše agrarne politike u kojoj se nije znalo što se želi proizvoditi i za koga se želi proizvoditi”, čini se, misli kako upravo projekti poput onog koji nudi TOFRADO trgovina mogu preporoditi hrvatsku poljoprivredu, odnosno kako on to kaže, ”dati joj novi zamah”.