Udruga Narenta, koju je osnovao Nikola Grmoja, organizira besplatan prijevoz iz Metkovića na prosvjed protiv Istanbulske konvencije koji će se održati u četvrtak u Splitu. Politički tajnik Mosta Grmoja tvrdi kako se on nije bavio ideološkim pitanjima vezanim uz Istanbulsku konvenciju, ali, kazao je, s obzirom da nastupa sa “suverenističkog aspekta” neće glasati za Istanbulsku jer ne vidi razlog da nas netko iz vana nadzire.

Zanimljivo je kako članovi Mosta od kad su se pojavili na političkoj sceni izbjegavaju odgovore na to jesu li lijeva ili desna stranka, no događaji poput ovog svjedoče tome kako je Most ipak stranka konzervativnije, desne provenijencije

Okupio Hrastovce i HDZ-ovce u Narenti

Grmoja je, kako su pisali mediji, udrugu Narenta osnovao 2010. u Metkoviću, a ime je dobila prema latinskom nazivu Neretve. Grmoja je tada govorio kako je njegova udruga nastala kao odgovor na krizu vrednota prouzročenu dikaturom relativizma. Poručivao je kako je potrebna kulturna i moralna obnova putem građanskih inicijativa. Narenta je tada okupila ljude iz Hrasta, HDZ, HSS… Sam Grmoja tvrdio je kako Narenta u politici nije imala odrednicu.

Čelnik Mosta Božo Petrov također je, kao i Grmoja, kazao da je protiv Konvencije za zaštitu žena od nasilja, a Most po ovom pitanju nije jedinstven, pa će tako neke zastupnice poput Ines Strenje Linić najavljuju da će podržati ratifikaciju.