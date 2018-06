Magazin Time upravo je objavio važnu, briljantnu naslovnicu

Magazin Time upravo je novim brojem fino napao Donalda Trumpa koji se nedavno pitao hoće li završiti na njihovoj naslovnici nakon sastanka s Kim Jong-unom. Američki predsjednik, naime, zaista jest završio na naslovnici, ali ne onako kako si je možda zamišljao.

Ilustracija, složena od fotografija, prikazuje Trumpa kako gleda dolje, prema malenoj djevojčici izbjeglici koja plače, dok u pozadini piše: “Welcome to America” (“Dobrodošli u Ameriku”).

"Welcome to America": TIME magazine announces its new cover that shows President Trump and the two-year-old Honduran girl crying at the US-Mexico border https://t.co/3kpP5AdpiA pic.twitter.com/JFnMxRHngF

— CNN International (@cnni) June 21, 2018