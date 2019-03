Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, sa svojim bivšim službenim vozačem Blažem Curićem, kumom potpredsjednika HDZ-a Milijana Vase Brkića, bio je u bliskom prijateljskom odnosu. Čini se i mnogo prisnijem od onog kakav obično postoji između vozačâ i visokih državnih dužnosnika, a osobito funkcije potpredsjednika Vlade. Fotografija u posjedu Telegrama to dokazuje. Da odmah raščistimo, nije riječ o fotomontaži kakve su se nedavno pojavile u tjedniku Nacional, prikazujući navodnog ministra Tolušića dok u društvu mlađahne žene, koja mu sjedi na koljenima, čini se, namjerava šmrknuti kokain.

Naša je fotografija stvarna, posve autentičan selfi. Na njoj se, u kombiju Opel Vivaro, u vlasništvu rent a car kuće Avantcar, nalazi pravi ministar i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić, u društvu svog vozača Blaža Curića. Fotografija je snimljena između 14. i 18. lipnja prošle godine, negdje između Zagreba i Kalinjigrada u Rusiji, kada se osmeročlana ekipa Tolušićevih prijatelja uputila na utakmicu Svjetskog nogometnog prvenstva, onu između Hrvatske i Nigerije.

Raspoloženje u kombiju, koji ima devet mjesta, bilo je odlično, mada je put bio dug i zamoran. Od Zagreba do Kalinjigrada ima oko 1.500 kilometara; putem treba proći nekoliko granica, od kojih i jednu tvrdu (za razliku od onih u Europskoj uniji), onu s Ruskom Federacijom. No, Tolušićevoj ekipi to nije smetalo: bili su u sigurnim i iskusnim rukama, vozio ih je Blaž Curić.

Iz ministarstva nisu htjeli otkriti detalje o Tolušićevom putu

Da je ekipa Tolušićevih prijatelja na put u Kalinjingrad, na obali Baltičkog mora, gdje se 16. lipnja igrala spomenuta utakmica, putovala kombijem, nije bilo lako saznati. Telegram je prošlog petka Ministarstvu poljoprivrede poslao upit sa zamolbom za odgovor kada je na Svjetsko prvenstvo u nogometu išao ministar poljoprivrede, na koji je način putovao, tko ga je vozio te koliko je stajalo putovanje i tko ga je platio.

Odgovor kojeg smo dobili istoga dana bio je štur, u samo dvije rečenice: ”Ministar Tolušić na Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji putovao je u privatnom aranžmanu, kao privatna osoba, navijač. Troškove putovanja i karte sam je platio”. Nezadovoljni odgovorom, ponovno smo poslali upit na istu adresu sa zamolbom za odgovor na koji je način, kojim prijevoznim sredstvom (zrakoplov, automobil, vlak, autobus) ministar putovao, što je također bio dio našeg prvog upita. Odgovor nismo dobili.

Tolušić nam je potvrdio da je među društvom bio i Blaž Curić

U nedjelju ujutro obratili smo se izravno ministru Tolušiću. U kraćem telefonskom razgovoru ministar nam je potvrdio da je u Kalinjigrad putovao s ekipom prijatelja, da su najam rent a cara platili oko 1.500 kuna i još oko 200 do 250 eura potrošili za gorivo. Troškove su, veli, podijelili, bilo ih je osmero. Na naš upit tko je vozio, ministar je odgovorio. ”Sami. Mijenjali smo se”.

Na sljedeće pitanje, tko su bili putnici, odgovor nismo dobili: ”Pa mislim da to apsolutno nije bitno. Društvo moje, eto”, rekao je za Telegram ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, Tomislav Tolušić. Potom nam je, a bez da smo tražili, poslao podatke o najmu vozila Opel Vivaro, a kad smo mu zahvalili, napisao je da se javimo ako još nešto trebamo.

Tada smo ga izravno upitali i je li na putu u Kalinjigrad, među njegovim društvom bio i bivši vozač u ministartsvu, Blaž Curić. Odgovor je bio kratak i potvrdan: ”Da”. Očito, ministar je shvatio kako tom informacijom raspolažemo i nije više inzistirao na ranijem odgovoru da ”apsolutno nije bitno” tko je činio ”društvo moje”.

Slika koja sigurno nije ugodna za potpredsjednika Vlade

Slika ministra Tolušića na privatnom putovanju u Rusiju s Blažom Curićem koga ubraja u svoje društvo, krug najbližih prijatelja, jer tako je sam nazvao ekipu iz kombija, očito nije osobito ugodna za potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede. Kao što je poznato, Blaž Curić uhićen je samo tri mjeseca nakon puta u Rusiju, 26. rujna prošle godine kada je otkriveno kako je Franji Vargi, tvorcu lažnih SMS-ova koje je naručio Zdravko Mamić, ne bi li kompromitirao osječko suđenje za kriminal u Dinamu, dojavio da uništi računala i mobitele u svom posjedu.

Blaž Curić, kao i Varga, iz pritvora u Osječkom zatvoru pušten je prošlog ponedjeljka, 18. ožujka. Curića optužnica tereti da je, namjeravajući osujetiti istragu koja se već vodila oko Varge, dostavljao određene informacije “u vidu telefonskih kontakata pojedinih dužnosnika i drugih osoba”.

Curić na putovanje s Tolušićem nije bio pozvan kao vozač

Bliskost Tolušića i Curića o čemu se i ranije pisalo, sada potvrđuje i Telegramova fotografija i čini se da je, kao što smo rekli, njihovo prijateljstvo snažno i očito. Jer, kad nekamo putujete u privatnom aranžmanu (kako su ministrov put u Rusiju opisali u Ministarstvu poljoprivrede), a i on potvrdio da je u kombiju bilo njegovo društvo, zacijelo nećete povest i svog vozača. Osim naravno, ukoliko vam nije jako dobar prijatelj.

Curić, uz to, može se razumjeti iz odgovora ministra Tolušića, nije u njegovo društvo pozvan kao vozač, jer Tolušić kaže kako su se na dugom putu, koji je trajao 20-ak sati, izmjenjivali za volanom i drugi članovi ekipe. A među njima bili su i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, dožupan Marijo Klement, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije Bojan Mijak, te virovitički poduzetnik i kako smo čuli, kum ministra Tolušića, direktor i vlasnik tvrtke Drvene konstrukcije iz Voćina, Mario Abramović.

No, od svih njih na selfiju s puta u Rusiju, kojeg su snimili ili ministar Tolušić ili njegov vozač i prijatelj Blaž Curić, ovaj potonji očito je najsporniji.