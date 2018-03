Malo smo zabrinuti: u dva mjeseca 4000 branitelja zatražilo je status ratnog invalida. I bit će ih još

Gotovo 4000 ljudi u samo dva mjeseca zatražilo je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, doznaje Večernji list iz resornog ministarstva.

U Ministarstvu branitelja su u siječnju primili 2456 takvih zahtjeva, a u veljači 1499, što je ukupno 3955. Mogućnost da se ponovno može dobiti status branitelja i ratnog vojnog invalida pruža novi Zakon o pravima branitelja koji je stupio na snagu polovicom prosinca prošle godine.

Najveći broj zahtjeva zbog psihe

Kako piše Večernji list u svom današnjem tiskanom izdanju, najveći broj zahtjeva primljenih u prva dva mjeseca ove godine odnosi se na zahtjeve na temelju psihe, 2247, dosta je i onih koji su u zahtjevu naveli bolest psihe i još neku bolest, njih 1397, dok je zahtjev na temelju neke druge bolesti uputila 311 osoba. Iako je 4 tisuće novih zahtjeva u samo dva mjeseca dosta velika brojka obzirom na činjenicu da je rat završio prije 23 godine, iz Ministarstva, kojem je na čelu Tomo Medved, navodno nisu iznenađeni, ni zabrinuti.

Ivica Akmadža, voditelj Sektora normativnih poslova u ministarstvu, tako je rekao kako su zahtjev predali oni koji su propustili prvotni rok za podnošenje zahtjeva, ali već imaju medicinsku dokumentaciju i samo su čekali da novi zakon o pravima branitelja stupi na snagu kako bi ostvarili svoj status. “Među njima je i određeni broj ljudi koji su podnijeli zahtjev u vremenu kada se to nije moglo pa im je zahtjev odbačen”, kaže.

Sigurno će biti još zahtjeva

Novim zakonom rok za ostvarivanje statusa nije ograničen kako je to bilo po starom zakonu pa se očekuje da će sigurno biti još zahtjeva. No, Akmadža tvrdi da to ne znači i da će svi koji predaju zahtjev status i ostvariti. Podnositelje zahtjeva čeka određena procedura, idu na stručnu procjenu u ovlaštenu zdravstvenu ustanovu, a onda odobrenje moraju dobiti i od vijeća vještaka pri Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju koje mora dati svoje mišljenje.

Konačnu odluku o tome hoće li netko dobiti status vojnog invalida onda daje ured državne uprave koji ovisno o nalazu liječnika i mišljenju vještaka donosi rješenje. Osoba koja ostvari status vojnog invalida ima pravo nastaviti raditi, ako je sposobna za to, što uvelike ovisi i o postotku invalidnosti.

Zbog ovog nas je EK kritizirala

Onaj tko jednom ostvari taj status ima pravo na braniteljsku mirovinu koja je dosta veća od starosne. Recimo, prosječna starosna mirovina prema podacima HZMO-a za veljaču je iznosila 2.541,38 kuna, dok je prosječna invalidska za branitelje iznosila 5.354 kune. Inače, prema podacima iz rujna prošle godine, u Hrvatskoj je u tom trenutku bilo 505.694 branitelja, od kojih je 56.562 ostvarilo status ratnog vojnog invalida.

U izvješću koje je objavila ovoga tjedna Europska komisija je, između ostaloga, kritizirala hrvatsku Vladu i zbog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kojima su se znatno proširila braniteljska prava. Upozorili su da su braniteljske mirovine previsoke, čak dvostruko više od običih, a nije im se svidjelo ni ponovno otvaranje rokova za ostvarivanje statusa branitelja. Iz EK smatraju da je Hrvatska po ovom pitanju išla u pogrešnom smjeru jer, umjesto podrške reintegriranju na tržište rada, težište je stavila na proširenje povlastica za branitelje.

Telegram je otkrio neobične podatke

Telegram je već pisao o jednoj od povlastica koja se uvela novim zakonom, radi se o naknadi za nezaposlene branitelje. Mali je problem nastao, kako je Telegram otkrio, što je broj nezaposlenih branitelja prema podacima HZZ-a bio nešto veći od 18 tsuća, a iz ministarstva su u tekstu zakona naveli kako ih je 83 tisuće.

Kako su nam kasnije pojasnili, do te brojke su došli jer su od ukupnog broja branitelja oduzeli one koji su u radnom odnosu, i one koji su u mirovini, i sve ostale naprosto proglasili nezaposlenima. Problem je jer se to tako ne računa, ne samo kod nas nego ni u jednoj članici Međunarodne organizacije rada gdje je 186 zemalja članica UN-a. O svemu više možete pročitati ovdje.