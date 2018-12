Odbjegli savjetnik Dinama Zdravko Mamić danas je u svom istupu pred novinarima priznao da je po njegovom nalogu uprava kluba kupovala razne stvari Franji Vargi, računalnom stručnjaku koji je uhićen u aferi SMS. S Vargom je Mamić mjesecima intenzivno surađivao.

U javnost je, inače, procurio jedan od spornih Dinamovih računa i to onaj kojim je za gospodina Vargu kupljen vanjski masažni bazen, odnosno jacuzzi kraj kojeg ga je policija zatekla krajem rujna ove godine. A vjerojatno je upravo to razlog zbog kojeg je Mamić danas odlučio govoriti o svojim vezama s Vargom. Jacuzzi mu je na račun Dinama kupljen početkom rujna ove godine, a Dinamo mu je kupovao i računalnu opremu i mobitele. Spominjalo se kako je Dinamo sve to koštalo oko pola milijuna kuna, a Mamić je danas potvrdio da je Vargi dao ukupno oko milijun i pol kuna.

To je zlouporaba u financijskom poslovanju

Time što je potvrdio da je upravo po njegovom nalogu uprava kluba platila sve te stvari čovjeku kojeg se povezuje s jednom od ozbiljnijih afera u posljednje vrijeme, Zdravko Mamić zapravo je eksplicitno priznao prilično teško kazneno djelo. Riječ je o poticanju na zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Ova zloporaba kažnjava se ovisno o visini štete s do pet ili do deset godina zatvora. Poticanje može biti kažnjeno tek nešto malo blaže.

Sasvim precizno, zakon kaže da će biti kažnjena ona osoba koja je u gospodarskom poslovanju povrijedila dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa. Uz to, nužno je da toj osobi ili nekom drugom, a u ovom slučaju radi se o Franji Vargi, bude pribavljena imovinska korist. Da se nekoga iz uprave Dinama doista može osumnjičiti za ovu vrstu zlouporabe, u razgovoru za Telegram potvrdilo je više pravnih stručnjaka.

Mamić kaže da se sažalio nad Vargom

Da je pak uprava GNK Dinamo sve to kupila Vargi upravo na njegov poticaj, gospodin Mamić danas je sam priznao na takozvanoj presici u Međugorju.

“Ja sam čovjeku pomogao isključivo jer sam se sažalio. Ja sam u većem dijelu dok je trajala SMS priča bio u Međugorju, nisam mu mogao odavde slati novce, pa sam zamolio prijatelje da mu uplate novce. Zamolio sam prijatelja u Dinamu da kupi određene stvari za Vargu. Dinamo je u moje ime kupio određene stvari i te novce prvom prilikom je moj brat Zoran vratio klubu.”

Evidentno je kako su vraćanjem novca i Mamići i Dinamo pokušali sanirati štetu klubu. Proizlazi to i iz priopćenja što ga je prije nekoliko dana objavio sam Dinamo. Klub je, dakle, priznao da je uprava tijekom rujna utvrdila “određene nepravilnosti u postupku nabave osnovnih sredstava”.

Evo što je sve dobio glavni akter afere SMS

Zanimljivo da je to priopćenje objavljeno isti dan kada je tjednik Nacional pustio informaciju o tome što je sve kupljeno Vargi. Osim jacuzija 10. rujna kupljen je i Samsung Galaxy Note 9, te dva printera i prijenosno računalo. Prije toga Dinamo je još platio par Samsungovih televizora, dva Play Stationa 4 te jedan 3D printer….

Nakon toga se javlja Dinamo i pojašnjava kako je “uprava kluba utvrđene nepravilnosti otklonila u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonima Republike Hrvatske”. Danas na upit Telegrama nisu željeli dodatno pojašnjavati spornu kupovinu, niti istup svog savjetnika.

Što je Mamić zapravo pokušao napraviti?

Svojim današnjim priznanjem gospodin Mamić je vjerojatno pokušao umanjiti ukupnu štetu za klub, naglašavajući kako je sav novac preko svog brata Zorana vratio Dinamu. Međutim, ta činjenica nije do kraja ekskulpirajuća ni za njega ni za one ljude u Dinamu koji su odobrili i potpisali sporna plaćanja.

I to samo vraćanje novca Dinamu moglo bi se naći pod istragom budući da je potpuno nejasno na koji je način evidentirano u službenom knjigovodstvu kluba. Zoran Mamić posljednji je put javno na Dinamovom stadionu viđen prije nešto više od dva tjedna u vrijeme odigravanja utakmice Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Prije toga bio je kod brata u Međugorju.

Istražitelji ovaj slučaj savim izvjesno istražuju

Iz USKOK-a su danas na upit o mogućim izvidima ovih isplata nakon Mamićevog priznanja krivnje, odgovorili samo da je ta faza postupka tajna. Sličan odgovor dobili smo i iz Ministarstva financija koje je prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija zaduženo za financijski nadzor udruga.

“S obzirom da su u konkretnom slučaju u tijeku postupci pred nadležnim pravosudnim tijelima, Ministarstvo financija je dužno provesti postupke iz svoje nadležnosti po njihovom zahtjevu, ali nije ovlašteno davati informacije o navedenom”, odgovoreno je na upit Telegrama.