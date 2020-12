Politika & Kriminal

Ministar zdravstva Vili Beroš u posljednje vrijeme često kritizira liječnike opće prakse na koje građani šalju sve više pritužbi, osobito zbog nejavljanja na telefon.

“Epidemiolozi daju sve od sebe, no puno je dojava o liječnicima obiteljske medicine”, kritizirao je više puta, a zdravstveni radnici uglavnom mu odgovaraju kako je problem strukturalan; i njima su se pod ovim okolnostima povećale gužve, kao i broj radnih zadataka zbog traženja kontakata zaraženih i slično, a timovi im se nisu povećali. Sada je, opisujući situaciju iz svoje perspektive, istupila i jedna medicinska sestra čiju objavu prenosimo uz dozvolu.

‘Gazite obiteljsku medicinu’

Facebookom se dijeli status medicinske sestre Darije Ivanjek objavljen u jednoj Facebook grupi. Objavu je, opisujući svoja iskustva, posvetila ministru Viliju Berošu koji, tvrdi Ivanjek, “gazi obiteljsku medicinu”, umjesto da “stane uz one koji predano rade”.

Piše kako ipak ne traži novac, budući da je uvijek izlika da novca nema, već bi njoj te njezinim kolegicama i kolegama bilo dovoljno samo ohrabrenje; “topla riječ kao nagradu”, napisala je.

“U četvrtak mi je u jednoj smjeni bilo 117 pacijenata, a jučer 104. Da ne kažem da sam imala pacijenticu s infarktom, pa gle čuda, ja sam pomagala skupa s doktorom, dok je telefon neumorno zvonio. Što sam trebala u tom trenutku? Razmišljati hoće li nas netko prijaviti?”.

Ostale bolesti nisu ostale

Kada je sve prošlo, “nakon dva sata agonije i kada su se sabrali da mogu nastaviti raditi”, javila se na telefon i tada joj je, tvrdi, gospođa koja je zvala prigovarala da se “ne dižu telefon, a ona ih pokušava dobiti dva sata”.

U objavi potom piše kako joj je dosta da se samo priča o COVID bolnici, o tome kako su liječnici tamo razapeti, kao da su u liječnici i medicinske sestre obiteljske medicine nezauzeti te da “sjedimo i pijemo kavu”. “Mi za razliku od njih, same odradimo telefon, e-mail, vrata, prozor i ostalo. Same. I da, nećemo dobiti povišicu, jer eto, valjda za vas ne radimo s COVID pacijentima. A to što nas prvo zovu, poneki i dođu jer ga moraš pogledati, pa ga šalji na test, pa zovi i radi od doma, pa provjeri kako su… Ma bolje da šutim”, piše.

Na kraju, ističe kako ostale bolesti nisu nestale, već da su se razbuktale. “Obožavam svoj posao, ali vi mi ga psihički ubijate. Pitanje je kada ću puknuti, reći dosta i otići van, tamo gdje cijene svaku riječ i djelo”, zaključuje u objavi.