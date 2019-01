Ministarstvo branitelja za Telegram: ‘Nismo utvrdili da ima razloga za smjenu pomoćnika ministra’

Telegram od jutra pokušava od nadležnih institucija dobiti odgovor na vrlo jednostavno pitanje: hoće li pomoćnik ministra Tome Medveda, koji je nagovarao jednog građanina na počinjenje kaznenog djela, odgovarati za svoj čin. Maloprije, u utorak 15. siječnja oko 17.30, konačno smo dobili odgovor iz Ministarstva branitelja – da neće.

Jučer, u ponedjeljak 14. siječnja, objavili smo slučaj koji su na udarnim pozicijama prenijeli gotovo svi mediji. Donijeli smo priču Vukovarca Maria Vrbanića kojem je pomoćnik ministra branitelja sugerirao da provali u neki prazan stan i tako riješi svoj stambeni problem.

Poruke koje smo objavili apsolutno su autentične

Nevjerojatnu tvrdnju kako u Ministarstvu hrvatskih branitelja pokušavaju riješiti stambene probleme, nagovarajući ljude da provalom u stanove riješe krov nad glavom, Vrbanić potkrepljuje SMS porukama koje je razmjenjivao s Medvedovim pomoćnikom, Nenadom Križićem.

Telegramov novinar Drago Hedl prije objave teksta gotovo sat vremena razgovarao je s prozvanim pomoćnikom ministra, gospodinom Križićem i on nije demantirao autentičnost poruka. Nemušto se pokušao opravdati da su to zapravo poruke Maria Vrbanića koje je on samo preposlao na isti broj, no ta tvrdnja životno je apsolutno nelogična.

Ministarstvo ne vidi osnovu za smjenu

Jer s njegovog mobitela poslani su SMS-ovi sadržaja, na primjer: ”Molio sam da negdje provalimo, rekao si 45 m². A kada, nemoj me pitat. Mislim, kada ćeš provaliti. Danas, sutra. Ili nisam dobio odgovor”. Ili ovo: “Zamolio sam Mažara da provalimo. Neka on okrene glavu. Nije mi rekao kada može” i tako dalje.

Svejedno, Telegramu je iz Ministarstva branitelja maloprije stigao mail sljedećeg sadržaja: “prema dosada prikupljenim saznanjima, nismo utvrdili da je pomoćnik ministra sugerirao počinjenje kaznenog djela. Samim time nije prijavljivan DORH-u, niti policiji. Stoga, ne vidimo osnov za razrješavanje”.

Vlada se oglušila na naše upite

Vlada se oglušila na naš upit o smjeni pomoćnika Križića, odnosno o eventualnoj odgovornosti ministra Medveda. Glasnogovorniku Vlade, Marku Miliću poslali smo pitanja tolerira li Vlada ovakva ponašanja te je li se raspravljalo o smjeni gospodina Križića. No na oba nismo dobili odgovor.

Uz ministra branitelja, u priči se nezgodno našao i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar. U porukama koje smo objavili Vrbanić Križiću piše kako je Mažara obavijestio o skoroj provali, ali mu on nije rekao kada ju se može izvesti.

Iz Središnjeg državnog ureda odgovorili su kako potvrđuju “da g. Križić nikada nije razgovarao sa g. Nikolom Mažarom o bilo kakvoj mogućnosti protupravnog ulaska g. Vrbanića u državni stan”. Dodaju i da upravo provode kontrolu korištenja državne imovine na području cijele Republike Hrvatske te su u posljednjih godinu i pol dana, u posjed vratili 277 stanova u državnom vlasništvu.

Poticanje i pomaganje u kaznenom djelu

U svjetlu otkrivene Križićeve prepiske pravo je pitanje ima li u ministarstvu branitelja i Središnjem državnom uredu još sličnih slučajeva – jer brojka od 277 državnih stanova u koje je netko provalio bez da se to znalo, govori da je netko odgovoran u tim institucijama – nesposoban ili je namjerno zažmirio na kriminal.

Ne želeći ulaziti u slučaj dopisivanja pomoćnika ministra, odvjetnik Veljko Miljević kaže kako svaki poticatelj može biti kažnjen i da ga ne oslobađa činjenica da se štetna radnja ili kazneno djelo još nisu dogodili. Državno odvjetništvo, za sada, o svemu šuti.