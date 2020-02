Bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro, danas mogući ujedinitelj i potencijalni lider razmrvljene hrvatske desnice, morao je imati ozbiljnih razloga zašto je iznevjerio dva javna obećanja kako će, citiramo ”tijekom kampanje objaviti svoju imovinsku karticu”. Pri samom podsjećanju na ta dva obećanja koja je objavio na svom Facebook profilu 14. pa potom i 28. rujna prošle godine (o čemu je ovog tjedna pisao Telegram), Škoro postaje iznimno nervozan.

Sad kad su se počela otvarati brojna pitanja oko dužnosničkih imovinskih kartica (zbog čega je posljednji u nizu morao otići i ministar zdravstva Milan Kujundžić) zanimalo nas je zašto Škoro nije ispunio svoje obećanje, pa smo ga to i upitali. U petak, 31. siječnja, u 14:33, tražeći odgovor na to pitanje, na Škorinu e-adresu uputili smo poruku s molbom da nam tijekom dana odgovori.

‘Nadam se da je barem honorar dobar’

Pristojno smo čekali cijeli vikend a kako odgovor nije stigao ni u ponedjeljak izjutra, objavili smo tekst u 10:58 sati, gotovo tri dana nakon poslanog upita. No, Škoro nam se javio tek u utorak, u ranim jutarnjim satima, u 4:05. ”Bio sam na putu u Bosni i Hercegovini, ali vidim da ste (po starom dobrom običaju) tekst već završili i uspješno objavili. Nadam se da je barem honorar dobar. Zahvaljujem i Vama i onome tko Vam je sugerirao temu. Srdačan pozdrav i svako dobro”, stajalo je u zajedljivom odgovoru nesuđenog hrvatskog predsjednika.

Odgovorili smo istoga dana, u utorak, 4. veljače u 12:24 i napisali kako je Telegram i dalje voljan objaviti njegov odgovor, te ga pozvali da to učini što je moguće prije.

U srijedu, 5. veljače, u 10:18 stigao je neobičan Škorin odgovor. Prvo nas je podučio kako naše i njegovo ”poimanje radnog tjedna očito nije isto”, s čim se slažemo jer novinarski posao, za razliku od nekih drugih, ne poznaje radno vrijeme, pa smo tako eto i Škorinu prvu poruku zaprimili izvan radnog vremena, puno prije svitanja i cika zore, u 4:05.

Jako zgodna zamjena teza

No, Škorin odgovor zbog čega nije objavio imovinsku karticu i tako ispunio obećanje koje je, ponavljamo, dva puta javno obznanio, a da to nitko od njega nije tražio, niti je postojala zakonska obveza do to uradi, zaista je nevjerojatno.

”Što se tiče objave imovinske kartice”, stoji u Škorinom odgovoru na Telegramov upit, ”u predsjedničkoj kampanji imali smo plan kojeg smo se trudili držati. Prva faza je trajala do prvog kruga, a potom smo imali razrađen plan aktivnosti u slučaju ulaska u drugi krug. Ulaskom u drugi krug bile bi stvorene pretpostavke za moguću pobjedu, a samim tim i za zakonsku obvezu ispunjavanja imovinske kartice. No, kao što Vam je poznato, u drugi krug nisam ušao, pa su obustavljene sve aktivnosti koje bi generirale dodatno angažiranje sredstava, ljudi i vremena”.

Pozvao je i druge kandidate da učine isto

Ponovimo sada rečenice iz dvije Škorine objave na njegovoj službenoj Facebook stranici. Tako 14. rujna, nakon što je objavio liječnički nalaz, kako bi dokazao da je zdrav za obavljanje funkcije predsjednika Republike, Škoro piše: ”Na ovaj način objavit ću tijekom kampanje i svoju imovinsku karticu, iako ni to nemam obvezu učiniti. Nadam se da će mi se neovisni mediji pridružiti u pozivu da isto dobijemo i od drugih predsjedničkih kandidata, a onda nek narod odluči”.

Dakle, Škoro ne govori ni o kakvom drugom krugu niti spominje ”pretpostavke za moguću pobjedu, a samim tim i za zakonsku obvezu ispunjavanja imovinske kartice”, već kaže kako će ”tijekom kampanje [objaviti] i svoju imovinsku karticu”. I sâm je tada rekao kako to nije zakonska obveza, u čemu je potpuno u pravu, ali se sâm i ponudio da, bez obzira što ga zakon na to ne primorava, objavi popis svoje imovine. Štoviše, pozvao je i neovisne medije da mu se pridruže i pozovu i druge predsjedničke kandidate da urade isto.

Dvaput je jednako dramatično istupio

Ni u drugoj objavi na Facebooku, Škoro ničim ne uvjetuje svoje obećanje. Vrlo je eksplicitan i ponavlja kako će ”tijekom kampanje objaviti svoju imovinsku karticu”. Da se ne bi moglo tumačiti kako je dio rečenice istrgnut iz konteksta (čime se često opravdavaju naši političari), evo i konteksta:

“Gubitak povjerenja u državne institucije jedan je od najvećih problema s kojim se Hrvatska suočava od svoga osamostaljenja. Tome najviše pridonosi percepcija građana da su političari korumpirani i da su se obogatili obnašajući dužnosti na koje su izabrani. Upravo zato najavio sam da ću tijekom kampanje objaviti svoju imovinsku karticu, iako me zakon na to ne obvezuje, kao što sam u svakom trenutku spreman objasniti i kako sam stekao tu istu imovinu”.

Škoro, dakle, po drugi put ponavlja kako će imovinsku karticu objaviti ”tijekom kampanje”, a ne ukoliko uđe u drugi krug kada bi se stvorile ”pretpostavke za moguću pobjedu, a samim tim i za zakonsku obvezu ispunjavanja imovinske kartice’’. I opet govori kako će to uraditi iako ga zakon na to ne obvezuje.

Poslastica na kraju odgovora

Sada, međutim, zamoljen da objasni zašto imovinsku karticu nije objavio ”tijekom kampanje” kako je to vrlo jasno dva puta obećao, govori nešto posve drugo. On sada kaže kako bi popis imovine objavio tek kada bi se stvorile zakonske obveze ispunjavanja imovinske kartice. Pa naravno: morao bi to učiniti da je izabran za predsjednika Republike, kao što će to morati učiniti i Zoran Milanović. To je predviđeno zakonom, a Škoro se, kao što smo vidjeli, u dva navrata nudio da će to učiniti dobrovoljno, mada ga, eto, zakon ne obvezuje.

Za kraj ostavili smo poslasticu na završetku Škorinog odgovora Telegramu, u kojem ponovno obećava objavu imovinske kartice, uvjeren da će za to ”uskoro biti prigode i razloga”.

”Kao što i sami navodite u svom tekstu” – piše na kraju Škoro odgovarajući na Telegramov upit zašto je najavio a onda odustao objaviti imovinsku karticu – ”zakonske obveze u tom smislu uopće nemam, ali sam uvjeren da će uskoro biti prigode i razloga, pa ću to rado učiniti. Ako smatrate da sam neispunjavanjem imovinske kartice učinio bilo kakav prekršaj, ili da je to stvar od vitalnog značaja za našu zemlju, stojim Vam na raspolaganju”, zaključuje Škoro.

‘A onda nek narod odluči’

Telegram, naravno, ne smatra da je bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro ”neispunjavanjem imovinske kartice učinio bilo kakav prekršaj, ili da je to stvar od vitalnog značaja za našu zemlju”. Pitali smo ga samo zašto je obećao, a obećanje nije ispunio, da će objaviti svoju imovinski karticu.

Ukoliko to ipak želi, Telegram je, ukoliko nam Škoro te podatke ustupi, spreman objaviti popis njegove imovine, bez obzira koliko prostora za to trebalo.

”A onda nek narod odluči”, da ponovno citiramo Škoru.