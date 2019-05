Mislav Kolakušić tužio je novine jer su pisali da je slikao mlade cure i u ladici držao spise. Nije mu prošlo

Hrvatski suci koji se osjete uvrijeđenima zbog novinskih tekstova uglavnom na sudovima dobivaju sporove protiv medija. Uz to, uglavnom idu i izdašne odštete. Zbog toga je Hrvatsku već kaznio Europski sud za ljudska prava. No, sudac Mislav Kolakušić, koji je trenutno u kampanji za europarlamentarne izbore, prošlog je tjedna izgubio postupak protiv Novog lista od kojeg je tražio 60 tisuća kuna odštete zbog teksta ‘Profil suca koji slika djevojke’.

Dok je Kolakušić tvrdio da je kolumna koju je potpisala nagrađivana novinarka Sanja Modrić puna neistinitih informacija, Općinski građanski sud u Zagrebu ocijenio je da se radi o vrijednosnim sudovima utemeljenima na činjenicama u čiju istinitost autorica nije imala razloga sumnjati.

Evo što je novinarka napisala o Kolakušiću

U tekstu koji je objavljen 23. srpnja 2013. napisano je kako je Kolakušiću, dok je još radio na Upravnom sudu, u ladicama nađeno oko stotinu presuda drugih sudaca koje više od godinu dana nije klasificirao u registar sudske prakse, što je tada bilo njegovo zaduženje. Zato te presude nisu na vrijeme mogle biti poslane strankama. “No, umjesto da za neprofesionalno ponašanje bude kažnjen, to je zataškano, a Kolakušić se u pravosuđu nastavio penjati uzlaznom putanjom”, napisala je Sanja Modrić.

Još je ocijenila kako je “napeto sada najednom doznati za sve te priče o liku ovog suca koji zaustavlja predstečajne nagodbe i igra se ljudskim sudbinama, no kad bi poštene kadrovske provjere u hrvatskom pravosuđu bila rutinska i normalna stvar, kao što jesu u urođenim društvima, za zgražanje danas ne bismo imali razloga.”

Kolakušić: ‘O meni su napisane neistine’

Kolakušić je tijekom sudskog postupka tvrdio kako nije točno da je u ladicama držao stotine presuda drugih sudaca, niti je išta u njegovom ponašanju bilo neprofesionalno. Nije, tvrdio je, bilo ni zataškavanja.

“Sve je to autorica članka mogla provjeriti u službi evidencije sudske prakse Upravnog suda, u kojoj sam proveo osam godina. U tom razdoblju su mi tri predsjednika ukazala povjerenje da obavljam poslove evidencije sudske prakse i to sve od 2004., pa do imenovanja za suca Trgovačkog suda u Zagrebu 2011. godine”, nabrajao je Kolakušić. Pohvalio se i da je bio ocjenjivan kao naročito uspješan i izvanredan. Tvrdio je kako nije bilo nikakvog razloga za zgražanje nad njegovim radom.

Fotografiranje djevojaka bilo mu je hobi

“Ja sam častan sudac koji obavlja povjereni posao savjesno i u skladu s propisima Republike Hrvatske. Dijelovi teksta u kojima se spominje da sam sudac koji slika djevojke, te spekulacija da nikada ne bih bio dio pravosudnog sustava kada bi poštene kadrovske provjere u hrvatskom pravosuđu bile normalna i rutinska stvar, kao i navod o meni kao o sucu koji se igra ljudskim sudbinama, doista su me povrijedili.

Nema baš nikakvih zapreka da se iz hobija bavim fotografijom, pa ni fotografiranjem djevojaka. Nije mi jasno zašto je autorica mislila da to kao sudac ne bih smio raditi”, nastavlja Kolakušić kojem je ovaj tekst, kako kaže, nanio iznimne duševne boli.

Imao je problema u kontaktu sa suradnicima, a sve se to odrazilo i na njegovo obavljanje profesionalnih zadataka, budući da je morao obrazlagati kolegama, poznanicima i prijateljima da informacije iz teksta nisu točne. I članovi njegove obitelji bili su izloženi upitima i podrugljivim komentarima.

Novinarka je imala tri pouzdana izvora

Predstavnici Novog lista objašnjavali su na sudu da je Sanja Modrić citirane informacije saznala od neimenovanog pouzdanog izvora iz pravosudnih krugova, čiji identitet nije željela otkriti.

“Radilo se o temi za koju je postojalo itekako opravdano zanimanje javnosti jer se radilo o praćenju postupka predstečajne nagodbe koji se odnosi na predstečajnog dužnika Dalekovoda d.d. U tom postupku Mislav Kolakušić postupao je kao sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, a dodatno zanimanje javnosti je postojalo i s obzirom na to da je on javno medijski istupao argumentirajući svoje stavove o neustavnosti pojedinih odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi”, naveli su.

Kolakušića pokopala bivša kolegica sa suda

Modne fotografije što ih je sudac snimao bile su javno dostupne i objavljene na njegovoj Facebook stranici. Osim toga on nije ni negirao da se time bavio i da su posrijedi mlade i atraktivne žene. Sama Sanja Modrić na sudu je potvrdila da je komentar pisala jer je smatrala da je Kolakušićev hobi neprimjeren za suca, a od tri svoja izvora dobila je informaciju o spornim presudama.

Kao svjedok je ispitana i Mirjana Juričić, umirovljena sutkinja Upravnog suda koja je potvrdila kako je u sobi za evidenciju sudske prakse bilo puno predmeta odloženih po podu i po policama sobe. Sve njih tek je trebalo pročitati i naložiti da ih se otpremi strankama. Za tu evidenciju bio je zadužen Kolakušić.

“Nakon što je jedna moja kolegica otišla u mirovinu do mene su došli premeti za koje je bilo naznačeno da ih je ‘Mislav zaboravio’, pa je od mene traženo da ih ponovno stavim u proceduru s novim datumima. Ja sam to dobila jer se radilo o predmetima u kojima su odluke donijete godinu ranije, a mahom su se odnosili na pretvorbu i privatizaciju”, prisjetila se bivša sutkinja koja, međutim, nije bila izvor novinarki Modrić.

Sud je ovaj put stao na stranu novina

Na kraju je sud zaključio kako je za komentar o Kolakušiću postojalo opravdano zanimanje javnosti. I činjenice iz komentara bile su točne. Naime, njegov hobi bio je javno poznat, dok je zaostatke u radu potvrdila njegova bivša kolegica Mirjana Juričić. “Opravdana je bila analiza profila suca koji javno iznosi kritike jednog u tom trenutku važnog zakona, te podnosi prijedlog za ocjenu njegove ustavnosti. Radilo se o vrijednosnim sudovima autorice.

Za istaknuti je ovdje da je sudačka profesija samozatajna i nije joj svojstveno privlačenje pozornosti javnosti. Zato je Mislav Kolakušić svojim istupima u javnosti dao povod za propitivanje vlastitog ponašanja, kako u profesionalnom smislu, tako i u slobodno vrijeme. Fotografiranje mladih djevojaka doista nije uobičajen hobi među sucima i može ostaviti negativan dojam u javnosti o osobi suca, tim više što prema Kodeksu sudačke etike, sudac i izvan radnog vremena mora voditi računa o tomu da svojim ponašanjem ne narušava sudački ugled”, zaključeno je u presudi.