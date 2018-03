Možda je zgodan trenutak za pogledati opet video u kojem Tuđman govori o HOS-u i ustaševanju

Dan poslije polemične odluke čuvenog povjerenstva za suočavanjem s prošlošću, zgodno se prisjetiti poznatog isječka iz emisije Romana Bolkovića u kojoj je 1992. godine gostovao Franjo Tuđman. U nekom trenutku u eter puštaju glas jednog gledatelja koji tadašnjeg predsjednika pita “zašto zanemarujete borce HOS-a”. Tuđman mu autoritativno odgovara da ih ne zanemaruje.

“Ja znam da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali začuđujuće je da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Što bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokošuljaškim i smeđekošuljaškim tradicijama?

To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske. To je nešto što svijet ne može prihvatiti. Današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije. Traži se demokratski poredak iz mnogih razloga”, rekao je tada Tuđman.

Nakon 26 godina malo smo se vratili unazad

Nešto kasnije, konkretno 25 godina kasnije, Vlada RH dolazi na ingenioznu ideju osnivanja povjerenstva, odnosno Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima koje bi nam, kako je najavljeno, trebalo pomoći da se konačno počnemo ispravno odnositi prema Drugom svjetskom ratu.

Pa onda još godinu kasnije, to tijelo odluči da se fašistička obilježja u nekim slučajevima ipak mogu tolerirati.