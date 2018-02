Možda ne pamtite, ali Ljilja Vokić prije 20 godina izvela je sličnu stvar kao Strmota, ušla je u Sabor i rekla da ide

Potez državnog tajnika Marina Strmote u jednom segmentu podsjeća na 4. ožujka 1998. u Saboru. Ako ste vrlo mladi, možda ne znate za ostavku Ljilje Vokić, tadašnje ministrice prosvjete u Vladi Zlatka Mateše. Gospođa je stala za govornicu u parlamentu i, navodno bez konzultacija i bilo kakve najave, rekla da daje ostavku jer nikome nije stalo do školstva. I to je bilo to; vratila se na posao u VII gimnaziju gdje je godinama bila ravnateljica.

Nije uspjela progurati ni devetogodišnju osnovnu

U kasnijim intervjuima pričala je kako je neposredan povod bila reforma koju nije uspjela progurati; u jednoj izjavi za Slobodnu nekoliko godina kasnije rekla je kako misli da je da je njezin plan bio “preliberalan za tadašnji HDZ”. U osnovi, predlagala je reformu gimnazija tražeći uvođenje izbornog dijela, po praksi Europske unije kojom su zapadnije zemlje rasteretile svoje učenike.

U Vladi nije dobila potporu, dapače, taman su bili najavili nove rezove u školstvu pa je naprosto jedno poslijepodne otišla u Sabor i odstupila. Nekoliko godina ranije, usput, pokušala je progurati i obaveznu devetogodišnju osnovnu školu, ali ni to nije uspjela.

Možda bismo trebali naglasiti; navođenjem ovog presedana nije nam bilo na kraj pameti umanjiti značaj istupa državnog tajnika u ministrastvu gospođe Murganić koji je, doista prvi, izgovorio: “Ovo jedan veliki folklor. Nakon godinu i četiri mjeseca u vladi kao demograf i mladi čovjek smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno i s današnjim danom podnosim ostavku na mjesto državnog tajnika. Država izumire, imamo najgore stanje od kad postoji država. Ovako neozbiljno pričati o ovome…”