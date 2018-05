Ako se i dalje pitate zašto predsjednica RH još uvijek nije komentirala najveću aferu aktualne Vlade, to vjerojatno znači da ste propustili vijest koju je jučer pustila Hina. Gospođa Kolinda Grabar Kitarović u posjetu je BiH i za danas ima zakazano predavanje. Održat će ga studentima Medicinskog faksa u Mostaru, na temu “Hrvatska potpora briselskom putu država jugoistočne Europe”.

Predsjednica je tako jedina iz najvišeg ranga hrvatskih političara koja se nije osvrnula na aferu s mailovima ministrice Dalić, od sredine prošlog tjedna glavnu temu svih tv dnevnika, naslovnica portala i novina. Ako ste ovog tmurnog dana osjećate nostalgično, možda ćete se htjeti još jednom prisjetiti njezinih furioznih obećanja iz kampanje; kronološki smo izvukli istupe koji danas djeluju najzabavnije.

15. rujna 2014., gostovanje u Bujici

Tada još kao predsjednička kandidatkinja, gospođa Grabar Kitarović u jednom od gostovanja u emisiji Velimira Bujanca, kritizirala je bivšeg predsjednika Josipovića. Smetalo joj je što se, kako je objasnila, boji SDP-a te zato “nema snage lupiti šakom o stol i, ako treba, sazvati sjednicu Vlade”.

25. listopada 2014., intervju za Novi list

Usred predsjedničke kampanje, Grabar Kitarović dala je intervju za Novi list u kojem je dosta oštro kritizirala Vladu premijera Milanovića.

“Mislim da je ova Vlada nesposobna, ne radi, ne pokazuje dovoljan stupanj brige, razumijevanja i socijalne osjetljivosti za građane… Sanjam Hrvatsku koja vjeruje u sebe, u koju će investitori dolaziti i ulagati, a ljudi živjeti i raditi dostojanstveno,” rekla je predsjednica. Na pitanje koje će poteze povući kako bi promijenila situaciju, rekla je:

“Ne želim sjediti na udaljenom Pantovčaku, nego biti blizu i narodu, ali i Vladi. Predsjednik Josipović nije koristio instrumente koje je imao, a njegov prethodnik je recimo dva puta sazvao sjednicu vlade. Voljela bih vidjeti tog premijera koji na takav poziv ne bi odgovorio! Spremna sam ući u Vladu i lupiti, ako treba, šakom po stolu, ući u svako ministarstvo, i otvarati sve važne teme. To mora biti uloga predsjednika, ja moram biti spona između naroda i izvršne vlasti.”

12. siječnja 2015., intervju za Večernji list, dan nakon pobjede na predsjedničkim izborima

U intervjuu za Večernji list novinari su predsjednicu pitala koji su njeni prioriteti. Ovako je odgovorila.

“Apsolutni je prioritet sazivanje sjednice Vlade RH na kojoj će se raspraviti o gospodarskom i socijalnom stanju i da vidimo moguća rješenja. Nema li Vlada rješenja, onda treba inzistirati da idemo – dalje. To uključuje i traženje prijevremenih izbora. Okupit ću sve političke snage u zemlji, jer stanje je doista teško. Trebamo pronaći zajednički jezik kada je riječ o pitanjima od nacionalne važnosti.”

12. siječnja 2015., intervju za Hrvatski radio

Dan nakon izbora predsjednica je gostovala i na Hrvatskom radiju. Tom prilikom rekla je da tada aktualni premijer Zoran Milanović mora podnijeti račune i reći zašto se Hrvatska nalazi u takvoj krizi. “Milanović se ne može ponašati tako prema biračima i neću dopustiti da dijeli ljude na naše i njihove. A mora podnijeti i račune zašto se zemlja nalazi u takvoj krizi.” Dodala je i kako će, ako se Milanović i Vlada ne prime posla,”inzistirati na prijevremenim izborima”. Na upit hoće li biti jednako oštra ako premijer postane Tomislav Karamarko rekla je kako se ni u tom slučaju neće libiti kritike.

13. siječnja 2015., intervju za Dnevnik plus HRT-a

Predsjednica je u Dnevniku plus komentirala izjavu Zorana Milanovića kako je SDP jedina brana protiv povratka kriminalne zadruge na vlast te kako je SDP stranka, a HDZ hajdučija.

Rekla je kako se radi o ‘retorici za plašenje naroda’ te da Milanović ne može izbrisati svoj nerad i ono što nije učinio. “S Tomislavom Karamarkom imam izvrsne odnose. Hrvatska mora biti socijalno tržišno gospodarstvo, voljela bih da i premijer Milanović shvati da su interesi države ispred svih ostalih interesa”, naglasila je.

13. siječnja 2015., Nova TV

Predsjednica još jednom tvrdi kako će “ustrajati na odgovornosti Vlade prema građanima ove države”. Ponovila je i kako će, čim položi zakletvu, sazvati prvu sjednicu Vlade.

20. siječnja 2015., intervju za Financial Times

Predsjednica je malo nakon preuzimanja dužnosti dala intervju za blog beyondbrics Financial Timesa.

“Poput mnogih država u EU-u, Hrvatska je snažno pogođena ekonomskom krizom, ali ono što smo učinili i ono što nismo pogoršalo je situaciju. Nezaposlenost, osobito mladih, među najvišima je u EU-u, a ipak, prošle godine nismo iskoristili EU fondove koji su na raspolaganju u Bruxellesu,” rekla je tada Grabar Kitarović.

23. veljače 2015. priopćenje iz Ureda predsjednice

Predsjednica je inzistirala na sazivanju sjednice na kojoj će sudjelovati, na što joj je Milanović poručio da pošalje konkretne prijedloge. Revoltirana jer nije dobila odgovor na prijedlog da timovi Ureda predsjednice i Vlade utvrde dnevni red zajedničke sjednice, predsjednica otvoreno poziva premijera na ostavku.

“U vezi s pozivom predsjednika Vlade RH Predsjednici da pripremi konkretne prijedloge, način provedbe i procjenu financijskih učinaka tih prijedloga za zajedničku sjednicu Vlade, naglašavamo kako je Predsjednica, nakon temeljitih analiza i obavljenih konzultacija s gospodarskim stručnjacima, došla do zaključka kako je najkonkretniji prijedlog za izlazak RH iz krize – ostavka predsjednika Vlade RH,” stoji u priopćenju iz Ureda predsjednice Kolinde Grabar Kitarović od 23. veljače prošle godine.

14. travnja 2015., izjava nakon sastanka s predsjednicima parlamentarnih stranaka

Predsjednica je na Pantovčaku održavala sastanke sa šefovima svih parlamentarnih stranaka pojedinačno.

Milanović se nije odazvao što je izazvalo oštru reakciju predsjednice. “Ne obavlja svoje dužnosti ili jednostavno nema što reći o izlasku iz krize. Ne znam što je gore! Uskoro ćemo iz Bruxellesa opet slušati ocjene o lošem stanju u državi, a da mi međusobno nismo u stanju o tome razgovarati. Gospodinu Milanoviću poručujem da interese države stavi ispred vlastitih. Ni jednome pojedincu neću dozvoliti da dovodi u pitanje ustavni poredak”, izjavila predsjednica.

1. svibnja 2015., intervju za Hinu

Nakon svog prvog službenog posjeta Bruxellesu predsjednica Kolinda je dala intervju za Hinu.

“Držim da nismo u potpunosti iskoristili sve prednosti članstva, a vidim da to osjećaju hrvatski građani, koji to i javno izražavaju. Sasvim je jasno da je Hrvatska po iskorištavanju sredstava iz europskih fondova, nažalost, jedna od država koja je doista na dnu ljestvice. Možda čak i najgora država u Europskoj uniji po iskorištavanju fondova u prve dvije godine,” otvoreno je rekla predsjednica prošlog proljeća u intervjuu za Hinu.

21.rujna 2015., Dnevnik Nove TV

Gostujući u Dnevniku Nove TV predsjednica je uglavnom komentirala izbjegličku krizu koja je pogodila Europu, a dobrim dijelom i Hrvatsku. No, opet je izrazila nezadovoljstvo radom Vlade.

“Mislim da je Vlada pristupila sve olako misleći da će se riješiti to tako da jednostavno pošaljemo izbjeglice u susjedne zemlje, mislim da to nije korektno prema susjednim zemljama i s njima treba razgovarati koliko oni mogu podnijeti te brojeve,” rekla je predsjednica i dodala kako je ona ta koja je inzistirala na razgovoru o problemu migranata do kojeg nije došlo.