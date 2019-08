Tvrtka studio Veles iz Vinkovaca uredno je pobijedila na natječaju za najam poslovnog prostora u desetak kilometara udaljenom Ivankovu, no već mjesecima ne može useliti i zaposliti, kako su planirali, troje ljudi. Razlog: tamošnji Općinski odbor HDZ-a, unatoč opomenama i zahtjevima vlasnika poslovnog prostora, Općine Ivankovo, da taj prostor napuste, uporno to odbijaju učiniti.

S inatom Općinskog odbora HDZ-a u Ivankovu upoznati su i predsjednik i glavni tajnik stranke, Andrej Plenković odnosno Gordan Jandroković. Ne uspije li njihova intervencija, ili izostane, za desetak dana svjedočit ćemo jedinstvenom prizoru u kojem će HDZ biti silom izbačen iz prostora kojeg je godinama povlašteno koristio i u kojem su se zabarikadirali.

HDZ u Općini Ivankovo ima prostor veličine 33,59 metara četvornih na adresi Trg bana Jelačića 5 i 6, u središtu tog mjesta i ondje su od 7. veljače 2011. temeljem ugovora koje su sklopili tadašnji općinski načelnik Branko Galić (HDZ) i tadašnji predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Mile Špoljarić. Tim ugovorom prostor su koristili bez naknade. Međutim, nalaz Državne revizije imao je primjedbi kako se u Općini Ivankovo gospodari poslovnim prostorom u vlasništvu te jedince lokalne uprave, pa je spomenuti dvojac, Galić i Špoljarić, 11. veljače 2015, sačinio novi ugovor između Općine i HDZ-a o ”privremenom korištenju općinskog prostora”. HDZ je bio dužan platiti 5 kuna po četvornom metru, odnosno mjesečno ukupno 167,95 kuna. Taj iznos, kako je stajalo u ugovoru, HDZ je Općini trebao platiti u tekućem mjesecu, za prethodni. Ali, naravno, nije.

Zbog duga im je otkazan ugovor o najmu

Dvije godine kasnije, unatoč činjenici da HDZ nije plaćao ni 5 kuna po metru četvornom, 24. siječnja 2017. Galić i Špoljarić zaključuju aneks ugovora u kojem je privremeno korištenje prostora pretvoreno u korištenje na neodređeno vrijeme. Ni to, međutim, nije ponukalo HDZ na plaćanje najma.

Na lokalnim izborima u ljeto 2017. nezavisni kandidat Marko Miličević, do nogu je u Općini Ivankovo potukao HDZ-ovog dugogodišnjeg načelnika, Branka Galića. Pobijedio ga je već u prvom krugu, osvojivši 60,86 posto glasova, dok je Galić dobio tek 36,21 posto. Jedan od poslova kojeg se aktualni načelnik Miličević među prvima latio bilo je sređivanje popisa općinske imovine i nereda koji je vladao u iznajmljivanju općinskih poslovnih prostora.

U travnju prošle godine zbog duga od 6.444,09 kuna koji je HDZ imao prema Općini Ivankovo, otkazan je ugovor o najmu. No, iz HDZ-a su odgovorili kako su oni za radove u tom prostoru uložili određeni iznos, te tražili da se za toliko umanji dug. No, kako su ta ulaganja, što se vidjelo iz priloženih računa, bila prije zaključenja spomenutog ugovora i aneksa, općina im to nije mogla priznati. O tome je 11. prosinca prošle godine obaviještena i Središnjica HDZ-a.

Molili su da ostanu još malo zbog izbora za EU

Krajem travnja ove godine Općina Ivankovo raspisala je natječaj za zakup poslovnih prostora, među kojima je bio i onaj u kojem se nalazi Općinski odbor HDZ-a. Međutim, da bi se uopće mogli javiti na natječaj ponuditelji su morali priložiti potvrdu da prema Općini Ivankovo i državnom proračunu nemaju dugovanja. HDZ je tada, da bi se mogao javiti na natječaj, na brzinu platio cjelokupni dug koji se gomilao od veljače 2015. (do tada HDZ je imao ugovor da prostor koristi besplatno) i tada već popeo na 6.446,09 kuna.

Kad su, dakle, podmirili dug, iz HDZ-a su se javili na natječaj, no njihova ponuda nije bila najbolja. Ponudili su početnu cijenu od 839,75 kuna mjesečno (25 kuna po metru četvornom), ali je Studio Veles iz Vinkovaca ponudio više – 900 kuna. Tako je njihova ponuda prihvaćena, što je i potvrđeno odlukom načelnika Miličevića od 13. svibnja ove godine. Istoga dana Općinski odbor HDZ-a u pisanom je obliku zamoljen da napusti prostor u roku od tri dana. Tada su usmeno zatražili da im se rok produži do okončanja Izbora za EU parlament, ali ni nakon toga nisu iselili.

‘HDZ na taj način izravno sprečava nova zapošljavanja’

Novo, pisano upozorenje iz Općine Ivankovo, poslano im je 3. lipnja, dakle nakon završetka izbora za EU parlament, te je također zatraženo da u roku od tri dana ”oslobode prostor od stvari i osoba”. Tada im je zaprijećeno da će, ukoliko to ne učine, biti pokrenut postupak prisilnog iseljenja. Od tada su prošla ne tri dana nego gotovo tri mjeseca, a HDZ još uvijek koristi taj prostor i onemogućava useljenje novog stanara, tvrtke koja je pobijedila na natječaju.

– Neće to ići samo tako – kaže za Telegram aktualni predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Ivankova, Krešimir Sambol, kad smo ga upitali boji li se da će HDZ biti prisilno iseljen. – Nema nikakve sudske odluke o tome.

Načelnik Općine Ivankovo, Marko Miličević, kaže pak za Telegram kako je o svemu prije nekoliko dana obavijestio Središnjicu HDZ-a, te ukoliko HDZ u Ivankovu ne iseli, pokrenut će postupak deložacije.

– Mi smo u vrlo nezgodnoj situaciji prema tvrtki koja je pobijedila na natječaju. Osim toga HDZ na taj način izravno sprečava nova zapošljavanja, a nama u Ivankovu itekako je važno svako novo radno mjesto. Vinkovačka tvrtka taj je prostor dobila u najam na pet godina, no lako je moguće da od svega odsutnu s obzirom da su trebali useliti još u svibnju ove godine, a to ne mogu jer HDZ ne želi izaći.