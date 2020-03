Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić (HDZ), vlastitom odlukom, bez da je tražio suglasnost Gradskog vijeća, kupio je osam parcela, ukupne veličine nešto veće od 2,5 hektara i za to potrošio 1,957.800 kuna. Te informacije Telegramu službeno su potvrdili iz Grada Đakova, pojasnivši kako se radi o zemljištu, odnosno pojasu uz jezero Bajer, te da je kupovina vezana uz projekt uređenja tog umjetnog jezera, nastalog na području nekadašnje ciglane. Ondje bi se trebale urediti plaže i izgraditi sportsko-rekreacijski centar.

U petak, 28. veljače kada smo posjetili lokaciju uz đakovački Bajer, na kojem se nalazi zemljište veličine 26.104 metra četvorna, odnedavno u vlasništvu grada Đakova, ondje je rasla pšenica posijana prošle godine. S druge strane poljskog puta, nasuprot parcelama koje je Grad Đakovo kupio za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra, nalazi se poorano zemljište.

Ondje je i čestica veličine 760 metara četvornih koju je 27. prosinca prošle godine u svoje vlasništvo uknjižio gradonačelnik Đakova, Marin Mandarić. Kao što se vidi iz gruntovnog izvatka, zemljište je Mandarić kupio na sâm Badnjak prošle godine i kako se iščitava iz njegove imovinske kartice, u koju je promptno unio svoju nekretninu, platio ga je 126.000 kuna.

Gradonačelnik na zemljištu planira graditi obiteljsku kuću

Gradonačelnik Đakova je, dakle, točno preko puta osam parela, koje je od privatnih vlasnika s dva milijuna kuna kupio bez da je tražio suglasnost Gradskog vijeća, kupio i sebi zemljište. Na njemu, kako neslužbeno saznajemo, kani graditi obiteljsku kuću.

Na upit Telegrama iz đakovačke gradske uprave odgovoreno je kako je kupoprodajna cijena osam parcela, koje je Mandarićevom odlukom kupio Grad Đakovo, utvrđena sukladno procjenama ovlaštenog vještaka. Iz gruntovnih izvadaka, međutim, vidljivo je kako se Grad Đakovo na to zemljište, u svih osam slučajeva, uknjižio temeljem nagodbe o naknadi. No, čini se kako Mandarić, novcem Grada Đakova, namjerava kupiti još okolnog zemljišta jer su nam iz Gradske uprave potvrdili da ”postoji namjera za kupovinu i ostalih zemljišta u pojasu uz jezero Bajer”.

Prije kupovine parcela mijenjan je generalni urbanistički plan

Kao što smo rekli, na zemljištu koje je kupljeno javnim novcem raste pšenica, a s druge strane prtenog puta, gdje je Mandarić sebi kupio plac za gradnju kuće, nalazi se oranica. Grad Đakovo, početkom lipnja prošle godine, prije nego što je Mandarić započeo s kupovanjem zemljišta na kojem kani izgraditi sportsko-rekreacijski centar, usvojio je izmjene i dopune prostornog plana uređenja, te izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana. Tim izmjenama obuhvaćen je i zapadni dio grada, uz Bajer, područje na kojem Mandarić namjerava graditi sportsko-rekreacijski centar i vlastitu kuću.

Kad je, dakle, promijenjen generalni urbanistički i prostorni plan, i kad je kupio osam parcela novcem Grada Đakova, Mandarić je, stotinjak metara dalje, baš na tom mjestu, na oranici do koje vodi tek zemljani put, odlučio i sebi kupiti parcelu.

“Najmanje dvije su stvari sporne”, kaže gradski vijećnik s kojim smo o tome razgovarali. “Prvo, način na koji je zemljište kupljeno, jer je Mandarić, mada se radi o jedinstvenom projektu, navodnoj gradnji sportsko-rekreacijskog centra, ‘razbio’ nabavu na osam parcela. Na taj način cijena pojedinačne parcele nije prelazila iznos do kojeg može samostalno odlučivati, bez da išta pita gradsko vijeće. Tako je izigrao zakon i samostalnom odlukom upustio se u kupnju zemljišta, potrošivši dva milijuna kuna. I koliko znam, s takvom kupovinom će nastaviti.”

O trošku grada dovest će se vodovod, kanalizacija, struja…

Ono što je još zanimljivije, nastavlja naš sugovornik, jest činjenica da je Mandarić u neposrednoj blizini kupio i zemljište za svoje potrebe. “Ondje je sada oranica, do koje vodi zemljani put, no kada krene izgradnja sportsko-rekreacijskog centra, o trošku grada bit će dovedena sva potrebna infrastruktura: od prometnica, vodovoda, kanalizacije, struje, plina… Naravno, sve će to pogodovati i gradonačelniku, jer je zemljište koje je kupio za sebe, točno preko puta budućeg sportsko-rekreacijskog centra.”

Iz Grada Đakova nisu znali odgovoriti na Telegramov upit kada će početi uređenje plaže uz jezero Bajer te izgradnja sportsko-rekreacijskog centra. Rekli su tek kako projekt kane prijaviti na javni natječaj Ministarstva turizma, te da će gradnja početi nakon što se izradi sva projektno-tehnička dokumentacija i ishode potrebne dozvole i suglasnosti.

Zemljište na kojem je gradonačelnik Marin Mandarić kupio zemljište, a na kojem kani graditi obiteljsku kuću, u blizini je urbaniziranog dijela Đakova, Ulice Đure Basaričeka, gdje je sada nekoliko raskošnih obiteljskih vila. Taj, zapadni dio Đakova, sljedećih bi godina mogao postati elitno mjesto za gradnju obiteljskih kuća, tik do jezerske plaže i sportskih terena, a kada onamo dođe sva potrebna infrastruktura, naravno, cijena građevinskog zemljišta značajno će porasti.