Na pomolu je velika afera u HEP plinu, koja je, kako se neslužbeno saznaje, toj tvrtki nanijela štetu od više milijuna kuna. Afera se dogodila u Belom Manastiru, u Baranji, gdje je do sada otkriveno više stotina plinskih priključaka koji nisu bila prijavljena u sustav. Dakle, plin je isporučivan, a računi korisnicima nisu stizali. Nekima i po pet i više godina.

Član uprave Zoran Pul, direktor Sektora za distribuciju HEP-plina u Osijeku, koji je nadležan i za baranjski plinovod, potvrdio je za Telegram da se cijeli slučaj ispituje, no o detaljima, kaže, ne može govoriti. Uputio nas je na Damira Pećušaka, direktora HEP-plina, d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom u Osijeku, no on je na godišnjem odmoru.

Voditelj ispostave je nestao i nitko nema pojma gdje je

Cijela afera poprima pomalo misteriozni okvir i za nadati se kako neće završiti kao nedavna priča iz Virovitice, vezana uz pokojnog pročelnika gradskih financija, Sinišu Palma. Naime, otkako je početkom tjedna otkrivena plinska afera u Belom Manastiru, tamošnji voditelj ispostave D. H. (podaci poznati redakciji), nestao je i nitko ne zna gdje je.

S obzirom da je živio sam u iznajmljenom stanu u Osijeku, čini se da nitko nije prijavio njegov nestanak, jer su iz Policijske uprave Osječko-baranjske na naš današnji upit je li prijavljen njegov nestanak odgovorili niječno. Dodali su kako će temeljem našeg upita obaviti provjeru na terenu.

Kad smo danas nazvali Područni ured HEP plina u Belom Manastiru rečeno nam je da D. H. nije na poslu, a na naš upit je li na službenom putu, bolovanju ili godišnjem odmoru, odgovoreno je kako ne znaju. Upitali smo kada bismo ga mogli ponovno nazvati, no odgovor je također bio isti: ”Ne znamo. Na poslu ga nema nekoliko dana”. Dali su nam broj njegovog mobitela, ali kad smo ga nazvali s automata se samo čula obavijest da je broj isključen.

Radio je u HEP-u preko deset godina, a i član je HSLS-a

D. H. je, kako je Telegramu neslužbeno rečeno, u HEP plinu radio više od deset godina, od trenutka plinofikacije Baranje i to na rukovodećem mjestu u Belom Manastiru. Inače, D. H. je živio u Kneževim Vinogradima, u Baranji, gdje je bio višegodišnji predsjednik lokalnog Nogometnog kluba Borac, koji se natječe u nižerazrednoj ligi. Politički je bio aktivan kao član HSLS-a.

Do nestanka ogromnih količina plina došlo je tako što bi se neko kućanstvo, naoko normalnom procedurom uz znanje i asistenciju djelatnika HEP plina spojilo na plinsku mrežu, ali im račun za ispostavljeni plin nikada nije stizao. Sada se istražuje o kojim je količinama tako potrošenog, a nenaplaćenog plina riječ, no da se radi o ogromnom iznosu, nedvojbeno je. Navodno je samo kod jednog potrošača (kućanstva) utvrđena isporuka nenaplaćenog plina u vrijednosti većoj od 100.000 kuna i to tijekom nekoliko godina!

Za aferu se saznalo jer se netko žalio da mu ne stižu računi

“Radi se o ogromnoj aferi” – rečeno je Telegramu iz izvora bliskog HEP plinu koji je želio ostati anoniman. “Poznajem tog čovjeka (voditelja područnog ureda HEP plina u Belom Manastiru, op. a.) i bojim se za njega. Već nekoliko dana nitko ne zna gdje je, a mobilni mu je telefon isključen. No, sigurno je da jedan čovjek, tko god da bio, ne može biti sâm odgovoran za tolike količine ‘nestalog’ plina. Plinske mreža u Baranji je relativno nova, mrežni gubici ne postoje, a kako su u Baranji dvije mjerne stanice, može se lako ustanoviti koliko je plina isporučeno, koliko naplaćeno i kolika je razlika. Po onome što ja znam radi se o najmanje dva do tri milijuna kuna ‘nestalog’ plina”, priča nam izvor.

Cijela afera navodno je otkrivena tako što je jedan od potrošača plina (vjerojatno netko tko je nedavno kupio kuću) prijavio da mu ne stižu računi za isporučeni plin. No, je li to uistinu bilo tako ili se saznalo na neki drugi način, u HEP plinu nismo mogli dobiti službeni odgovor.