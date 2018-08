Sredinom travnja ove godine ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je kako će do kraja 2018. Hrvatska ispuniti sve uvjete za ulazak u Schengenski prostor. Rekao je to poslije sastanka s povjerenikom Europske komisije za Sigurnosnu uniju Julianom Kingom, četiri mjeseca nakon što je EU parlament, na poticaj zastupnika Tonina Picule na plenarnoj sjednici u Strasbourgu podržao ulazak Hrvatske u Schengen.

Ulazak u Schengenski prostor označen je kao hrvatski nacionalni interes, a koliko je to za zemlju važno pokazala je i posjeta premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića graničnom prijelazu Bregana krajem lipnja prošle godine. Tada im je predstavljeno kako funkcionira Schengenski informacijski sustav (SIS), kojem je pravo pristupa dobila i hrvatska policija. Pristup tom sustavu, rečeno je tada, omogućava ulaz u više od 70 milijuna podataka, što u sigurnosnom smislu predstavlja značajnu činjenicu a – kako se tada pohvalio premijer – pravo pristupa SIS-u ”povećat će učinkovitost hrvatske policije i sigurnosnih službi”, jer će biti umrežene sa zemljama Schnegenskog prostora.

Incident koji teško narušava ugled

No, krajem svibnja ove godine na graničnom prijelazu Stara Gradiška, o čemu je prvi pisao Telegram, dogodio se ozbiljan incident koji teško narušava ugled hrvatske policije i dovodi u pitanje njenu spremnost da ulaskom u Schengenski prostor, uz to što je čuvar hrvatskih granica, postane i zaštitnik europskih.

MUP je jučer potvrdio pisanje Telegrama kako se incident na spomenutom graničnom prijelazu uistinu dogodio, te da je autobus s 36 putnika iz susjedne Bosne i Hercegovine u Hrvatsku pušten bez propisane kontrole putnika. Dodali su i da će protiv odgovornih biti poduzete odgovarajuće stegovne mjere. No, u MUP-u ne misle da je tim incidentom Hrvatska bila izložena bilo kakvom sigurnosnom riziku.

Pokušaj objašnjenja iz policije

U odgovoru na Telegramov upit što je, vezano uz taj incident, utvrdila unutarnja kontrola MUP-a, doslovce stoji: ”Obavljenim provjerama nadležne službe potvrdile su da je predmetni autobus 26. 5. 2018. godine u noćnim satima pristupio graničnoj kontroli na izlazu iz Republike Hrvatske s ukupno 36 putnika, državljana Republike Hrvatske. Nad svim putnicima je tada obavljena granična kontrola i provedene su sve potrebne provjere. Dan kasnije, odnosno 28. svibnja 2018. godine, u večernjim satima, na graničnom prijelazu Stara Gradiška, na ulazu u Republiku Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, evidentiran je izrazito pojačan promet vozila i putnika, što je rezultiralo dužim čekanjem na obavljanje granične kontrole.

Tijekom čekanja za obavljanje granične kontrole prijevoznicima – vozačima autobusa ili kamiona u određenim slučajevima sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ističe vrijeme dozvoljeno za prometovanje. Vozač predmetnog autobusa, koji je na graničnu kontrolu čekao u koloni oko dva sata, obratio se službujućem voditelju smjene sa zamolbom za ubrzano obavljanje granične kontrole jer će mu u protivnom isteći dopušteno vrijeme za upravljanje vozilom sukladno evidenciji na tahografu, pritom napomenuvši da su mu svi putnici državljani Republike Hrvatske.

Uvažavajući razloge zamolbe, predmetni autobus pristupio je ulaznoj graničnoj kontroli sa 36 putnika državljana Republike Hrvatske, a koji su prethodnog dana izišli iz Republike Hrvatske i nad kojima je provedena granična kontrola. Dolaskom navedenog autobusa s putnicima službujući voditelj smjene omogućio je navedenom autobusu, jer se radi o državljanima Republike Hrvatske, ulazak u drugi prometni trak, te obavljanje ubrzane granične kontrole.

Tom prigodom ustvrdio je da se u autobusu nalaze isti putnici kao i prethodnog dana koji su evidentirani na izlazu, te da ne predstavljaju sigurnosni rizik. S obzirom da su se u tom trenutku provodile sustavne granične kontrole predmetni policijski službenik trebao je pristupiti skeniranju putnih isprava, a što nije učinio, te će protiv njega nadležni rukovoditelj poduzeti odgovarajuće stegovne mjere”.

Istraga tek dva mjeseca nakon događaja

MUP dakle, tek u posljednjoj rečenici odgovora na Telegramov upit priznaje da granični policajac nije postupio u skladu s propisima i da osobne iskaznice ili putovnice 36 putnika u autobusu nisu bili skenirani prilikom ulaska u Hrvatsku. No, nejasno je međutim kako je granični policajac utvrdio da se u autobusu nalaze baš onih 36 putnika koji su dan ranije napustili Hrvatsku, te zašto – ako je autobus prije toga ”u koloni čekao oko dva sata” – bio problem da na granici pričeka još desetak minuta koliko bi, otprilike trebalo da se skeniraju dokumenti 36 putnika.

Ono međutim, što je u cijelo toj čudnoj priči najneobičnije, jest da se istraga događaja vodila dva mjeseca nakon što se zbio. Kad je Telegram prošlog četvrtka poslao upit MUP-u oko teškog propusta na graničnom prijelazi Stara Gradiška, odgovoreno nam je u dvije rečenice. U prvoj je rečeno kako mogu potvrditi da su upoznati s informacijama koje smo naveli, u drugoj da ”utemeljenost navoda provjeravaju nadležne službe Ministarstva”.

Dakle, prošlog četvrtka 26. srpnja – dva mjeseca nakon što se propust dogodio – u MUP- su još provjeravali ”utemeljenost navoda”! Je li provjera uslijedila tek nakon Telegramova upita ostaje nejasno, ali je pitanje logično: zašto dva mjeseca u MUP-u oko tog slučaja ništa nisu poduzeli i je li, kako je neslužbeno upravo iz policijskih krugova rečeno Telegramu, postojala namjera da se taj neugodni incident zataška?

Incident su komentirali bivši načelnik i ministri policije

Također neslužbeno, Telegramu je rečeno kao je naredba da se autobus propust bez pregleda putnika stigla s ”višeg mjesta”. Navodno je jedan od putnika u autobusu, policajac Zoran Jušić (koji je jedno vrijeme bio voditelj Službe za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere u Upravi za granicu) nazvao nadređenu osobu, a ova potom javila šefu smjene na graničnom prijelazu Stara Gradiška Miroslavu Brliću, pa je autobus pušten bez procedure kakva se inače provodi. Željeli smo provjeriti tu informaciju, no Jušić se nije javljao na naše telefonske pozive niti je odgovorio na poruku u kojoj smo objasnili zašto zovemo. Brlić nas je još ranije uputio da sva pitanja u vezi incidenta s autobusom postavimo glasnogovorniku MUP-a.

Zlatko Sokolar, bivši načelnik Uprave za granice Ministarstva unutarnjih poslova, od prošle godine u mirovini, nazvao je ovaj događaj ”slučajem bez presedana”. Za Telegram je objasnio kako je moguće da se vozilo u nekim prigodama (u ovo slučaju autobus) pusti preko reda do graničnog prijelaza, no ondje se identifikacija putnika, što podrazumijeva i obvezno skeniranje njihovih dokumenta, mora provesti. ”Prošlo je vrijeme kao iz onog vica”, našalio se Sokolar, ”kada Hercegovac, nezadovoljan što ga kontroliraju na graničnom prijelazu, kaže hrvatskom policajcu: ‘Mi smo vas tijekom rata preko granice puštali u tenkovima, a vi nas sada u miru ne puštate da prijeđemo granicu u našim Mercedesima”’. Sokolar kaže da je riječ o teškom incidentu koji narušava vjerodostojnost postupaka naše policije, no siguran je da se radi o izoliranom događaju.

Slično misli i Vlaho Orepić bivši Mostov ministar unutarnjih poslova. On kaže da je uvjeren kako naša policija odgovorno radi na graničnim prijelazima, te da je ono što se dogodilo u Staroj Gradiški ozbiljan propust, no da je siguran kako se radi o iznimci. Orepić, kao ni Ranko Ostojić, bivši SDP-ov ministar unutrašnjih poslova ne misli kako će taj događaj naškoditi nastojanjima Hrvatske da do kraja godina ostvari svoj strateški interes, da pet godina nakon ulaska u Europsku uniju uđe i u Schengenski prostor. ”Pitanje granične kontrole svakoj je jedan od segmenata evaluacije naše spremnosti ulaska u Schengenski prostor”, kaže Ostojić za Telegram, ”no kako ne znam sve detalje ne bih to komentirao”.