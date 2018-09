Nakon jutrošnjeg gostovanja pomoćnice ministrice obrazovanja na TV-u još smo malo pesimističniji oko reforme

Pomoćnica ministrice obrazovanja Lidija Kralj gostovala je jutros na N1 gdje je komentirala eksperimentalni program nastave koji od ove školske godine ulazi u 74 osnovne i srednje škole.

Nažalost, teško se oteti dojmu da gospođa Kralj nije baš najbolje pripremljena. Za intervju, i za pitanje reforme općenito. Recimo, na pitanje voditelja kako spolni odgoj definira začeće i život, prvo je rekla kako to nije dio građanskog odgoja, a onda priznala da zapravo ne zna. “Nisam ekspert i nemam taj kurikul u glavi, ali pogledat ću i pronaći odgovarajuće reference i definiciju kasnije”, kazala je Kralj.

Nije znala koliko se škola zatvara

Nije znala reći ni u koliko škola ove godine neće biti prvih razreda jer nema djece. Prvo je rekla da zna da se neke škole zatvaraju, a onda pokušala preokrenuti priču i rekla kako je otok Zlarin u kojem se škola ponovno otvara svijetli primjer.

Sličan je odgovor uslijedio i na pitanje koliko se škola zatvara jer nema učenika. “Nemam taj podatak. Škole ne zatvaramo trajno nego privremeno. Dolazi nam na red i bolja organizacija mreže škola.”

Nije sigurna ni koliko su trajale edukacije

Pomoćnica ministrice Divjak nije se baš iskazala ni na pitanje o tome koliko je trajala edukacija za rad s nadarenom i djecom s poteškoćama. “Tri tjedna ako sam dobro zapamtila. Imamo 6.700 nastavnika koji su prošli tu edukaciju, to nije zaključeno, to je kontinuirana edukacija. Krenule su i edukacije uživo. Na različite stručne skupove odlaze naši mentori, rade s kolegama i to nastavljamo.”

Na upit zbog čega dio nastavnika i učitelja nije zadovoljan edukacijama koje im je Ministarstvo osiguralo, jer smatraju da ih nije bilo dovoljno, Kralj je također ponudila vrlo općenit odgovor. Rekla je da možda ti nastavnici jednostavno nisu spremni.

A malo je sve svalila i na nastavnike

“Teško je usrećiti i zadovoljiti sve; 90 posto kolega koji su sudjelovali u edukaciji iz informatike je zadovoljno. Možda ostali nisu spremni za promjenu, pružit ćemo im drugačije oblike edukacije i pomoći da se lakše snađu”.

Gospođa Kralj odgovorila je i na pitanje misli li da bi ove reforme uopće bilo bez HNS-a, koji je dosta svojata. Kazala je da je ovo “reforma svih nas” i kako se ne bi upuštala u političko područje, ali i da misli da je dobro da HNS čvrsto stoji uz tim ministrice Divjak.

Za problem s udžbenicima okrivila nesporazum

Zadnjih dana se Ministarstvo našlo u problemima jer nije bilo sigurno da će do danas biti gotovi svi udžbenici za eksperimentalnu nastavu. Na upit voditelja Tihomira Ladišića da pojasni problem, Kralj je dala jednako nekonkretan odgovor.

“Rekla bih da je nastao nesporazum. Poslali smo upute nakladnicima, vjerujem da će svi nakladnici isporučiti udžbenike. Nemojte zaboraviti da su glavni faktor učenici i učitelji, mi možemo podučavati bez udžbenika. Nije veliki problem, rješenje imamo”, kazala je.