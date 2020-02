Nakon Telegramovog otkrića smijenjen direktor državne firme koji si je potajno kupio skupi auto

Krajem prošle godine Telegram je donio priču o državnoj tvrtki Vodoprivredne uslužne djelatnosti (VUD). Iako je ta tvrtka, prema ambicioznim Vladinim najavama, 1. siječnja 2019. trebala biti pripojena Hrvatskim vodama, otkrili smo kako i dalje posluje te da je direktoru Filipu Kovačeviću ugovor produljen na još četiri godine. Direktor si je pritom, također je doznao Telegram, naručio kompaktno SUV vozilo za 289.785 kuna.

Kako nam je potvrđeno u Hrvatskim vodama, direktor VUD-a nakon Telegramovog je otkrića razriješen na zahtjev Nadzornog odbora. Odluku o razrješenju potpisao je 3. veljače direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Filip Kovačević pritom je smijenjen uz obrazloženje da je “došlo do gubitka povjerenja za njegov daljnji rad na mjestu direktora”. Nadzorni odbor VUD-a prije toga je na izvanrednoj sjednici utvrdio da niti oni niti Skupština društva nisu bili upoznati s nabavom službenog vozila te da je Kovačević “s obzirom na medijske napise” naštetio ugledu društva.

Kovačević ne odlazi iz VUD-a

No tu nije kraj priče o angažmanu Kovačevića u VUD-u. Naime, na istoj izvanrednoj sjednici Nadzornog odbora, ponuđeno mu je da prijeđe na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Kovačević je, kako nam je i ranije sam priznao, u VUD-u na direktorskoj poziciji imao plaću od 15.405,00 kn neto. Iz Hrvatskih voda potvrdili su nam da je sada raspoređen na drugo radno mjesto. Pritom tvrde da svaki zaposlenik VUD-a ima pravo na tu opciju nakon razrješenja.

Nisu detaljizirali kako se ta odredba odnosi i na direktora koji je, kako je utvrdio i sam Nadzorni odbor, “naštetio ugledu društva”. Na koju je poziciju bivši direktor raspoređen, iz nadležnih Hrvatskih voda nisu nam odgovorili.

Misteriozni novi direktor

U Hrvatske vode poslali smo upit i tko je postavljen za novog direktora Vodoprivredne uslužne djelatnosti te je li prije njegovog imenovanja raspisan natječaj. No na to su nam, bez otkrivanja njegova imena, samo kratko priopćili da je novi direktor već imenovan te da je riječ o osobi koja je i do sada radila u VUD-u.

Nejasno je zašto nam iz Voda nisu željeli otkriti ime novog direktora budući da je nakon našeg upita na službenim stranicama VUD-a ono i objavljeno. No Telegram je i prije toga putem svojih izvora doznao da je riječ o izvjesnom Viktoru Rudmanu, koji je na poziciju direktora imenovan isti dan kada je smijenjen Filip Kovačević. I novi šef Rudman, kao i njegov prethodnik, također potpisao ugovor na četiri godine.

Tvrtka postoji iako ne bi trebala

Ugovor na toliki rok djeluje prilično problematično. Državna tvrtka VUD, koja ima 70 zaposlenih, već sada samostalno posluje 14 mjeseci dulje nego što je trebala prema planu premijera Andreja Plenkovića, koji je ambiciozno najavljivao “racionalizaciju državne uprave gašenjem 54 državna tijela”. Među njima je trebao biti i VUD.

Iz te tvrtke ali i Hrvatskih voda ranije su nam odgovorili kako ne znaju kada će biti gotov proces pripajanja jer se prvo moraju riješiti međuvlasnički odnosi oko bivšeg radničkog odmarališta u Sv. Filipu i Jakovu, koje je u suvlasništvu VUD-a.

Očito i jedni i drugi misle kako će taj proces trajati do 2024. To pak znači da će građani, koji su već godinu i dva mjeseca plaćali direktora tvrtke koja direktora više ne bi trebala ni imati, novoga plaćati možda i narednih 46 mjeseci. Riječ je o iznosu od najmanje 800 tisuća kuna.